Des flocons de neige pourraient tomber en plaine dans les prochains jours avec la baisse des températures. Que disent les prévisions ?

Déjà une ambiance hivernale en France ? Une chute des températures est à redouter dans les prochains jours. Des valeurs autour de 0°C, voire négatives, sont attendues au petit matin, d'après les prévisions de Météo-France. En complément de ces températures plus froides, la neige pourrait faire son apparition en plaine au cours de la semaine du 23 novembre.

"Quelques flocons ne sont pas exclus", estime d'ailleurs le météorologue Yann Amice, interrogé par actu.fr. Des chutes de neige ont déjà été constatées au niveau de plusieurs sommets. "Des gelées parfois fortes sont attendues la semaine prochaine, avec même un risque de pluies verglaçantes, voire de neige en plaine", souligne le spécialiste Guillaume Séchet sur le réseau social X. Ces prévisions doivent encore s'affiner puisque la présence de ces flocons n'est pas encore confirmée à ce stade. Selon les estimations, ils pourraient faire leur apparition à partir du milieu de semaine prochaine.

Où la neige pourrait-elle tomber ?

Plusieurs zones pourraient être concernées par ces premiers flocons, à un mois de l'arrivée de l'hiver. Le météorologue Yann Amice estime que ce scénario est possible "dans la nuit de mercredi à jeudi, au contact entre l'air froid qui persiste sur le nord-est et l'air plus doux qui remonte du sud-est, [...] notamment vers la Franche-Comté et le Jura".

Mais la neige pourrait tomber dans d'autres régions vers le milieu de semaine. Le Parisien cite "les Hauts-de-France, une partie du Bassin parisien et le Grand Est". L'apparition de la neige à la fin du mois de novembre n'aurait rien de surprenant. "Les deux dernières années, vers le 20-25 novembre on avait eu des chutes de neige en région parisienne", rappelle au quotidien le prévisionniste Adrian Warnan.

Des flocons pourraient aussi tomber en fin de semaine. La Chaîne Météo évoque "un risque de neige" au niveau des "régions centrales" vendredi, plutôt "en fin de journée".