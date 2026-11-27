Une intersyndicale a appelé à la grève pour la journée du 1er décembre 2026. De nombreux secteurs seront impactés, découvrez la carte des rassemblements à travers la France.

Les organisations syndicales CGT, FO, CFDT, UNSA, FSU, Solidaires, CFE-CGC et FA-FP appellent l'ensemble des agentes et agents publics à une nouvelle journée d'action le mardi 1er décembre 2026, et à participer "sur tout le territoire aux rassemblements, aux initiatives et aux grèves partout où c'est possible", peut-on lire dans un communiqué publié le 20 novembre. " Faisons ensemble du 1er décembre un moment qui nous permettra de gagner des avancées concrètes dans nos entreprises et dans le pays", déclarent les huit organisations syndicales de la fonction publique.

Cet appel à la grève est le quatrième depuis la rentrée, après le 29 septembre, le 5 novembre et le 17 novembre. "La CFDT n'attendra pas que les employeurs jouent la montre pour bloquer toute discussion", prévient le premier syndicat dans un communiqué. La CFDT, la CGT et l'UNSA ont également appelé les salariés du secteur privé à rejoindre la journée de grève. Jeudi 26 novembre, la Fédération Interco CFDT a appelé l'ensemble des personnels relevant de son champ de syndicalisation à "cesser le travail le mardi 1er décembre 2026". De nombreuses mobilisations son déjà prévues à travers toute la France, dont certaines sont répertoriées par la CGT sur la carte ci-dessous, que ce soit dans le privé ou le public :

Carte générée par la CGT via carte.cgt.fr

Les syndicats appellent à la grève "partout où c'est possible". Si les parcours, horaires et effectifs ne sont pas encore connus partout, à Paris, le cortège devrait partir de la place de la République, pour rejoindre Nation, comme lors de la précédente mobilisation du 21 novembre. "Le 1er décembre doit être un nouveau temps fort de convergence avec la jeunesse mobilisée et d'action pour peser sur les négociations salariales dans le public comme dans le privé", indique Solidaires dans un communiqué publié le 21 novembre.

La journée du 1er décembre pourrait perturber les écoles, la restauration et l'accueil périscolaire, ainsi que certains services publics comme les mairies, les guichets administratifs ou les crèches, selon l'organisation locale des différentes actions.

Le syndicat CGT petite enfance de Paris appelle par exemple à la grève le 1er décembre 2026. L'Union Nationale des Syndicats CGT des sociétés de l'UES Veolia Eau - Générale des Eaux, avise, elle, d'un préavis de grève.

Dans le privé, les métiers de l'action sociale, du logement social, des services et du commerce devraient également être de la partie. La CFDT Interco indique par voie de communiqué, jeudi 26 novembre, que la grève concernera les salariés des branches professionnelles privées "relevant de (son) périmètre fédéral, à savoir les entreprises de l'eau et de l'assainissement, le secteur funéraire ainsi que le secteur privé du logement social".

Pour l'instant, côté transports, aucun préavis national spécifique n'a été déposé pour la SNCF ou la RATP. Seule la CGT Cheminots participera à une grève interprofessionnelle. Les usagers doivent vérifier les prévisions de leur réseau la veille, à partir de 17 heures en général. De plus, les opérateurs de transport doivent publier leurs prévisions de trafic au plus tard 24 heures avant.

"Nous appelons à la grève au niveau interprofessionnel, nous appelons les salariés du privé, les agents publics, les retraités, les jeunes à faire grève et manifester pour les salaires et les pensions", a déclaré de son côté à l'AFP, la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet. "A ce stade, ce que nous constatons, c'est que les employeurs font une course de lenteur, les négociations ne s'ouvrent pas ou trop lentement ou sans ambition", regrette-t-elle. "Les réponses du gouvernement et du patronat ne sont pas à la hauteur des exigences des salariés et des agents publics", déplore enfin l'UNSA, sixième confédération syndicale et quatrième dans la fonction publique.

Les organisations syndicales rappellent dans le communiqué en date du 20 novembre plusieurs de leurs revendications, outre le dégel de la valeur du point d'indice, sa revalorisation immédiate et significative, son indexation sur l'inflation, des premières mesures indiciaires de revalorisation des carrières. L'ouverture "rapide du chantier de refonte des grilles indiciaires pour revaloriser les carrières de toutes et tous" est réclamée, tout comme des lois de finances et de financement de la sécurité sociale "qui permettent de garantir les droits des citoyens et des usagers et de répondre à leurs besoins par des services publics et une protection sociale de qualité".

Enfin, l'intersyndicale exige l'abrogation du jour de carence et la rémunération à 100% des agents publics en congé de maladie ordinaire. De son côté, Solidaires appelle à "l'action" pour la journée du premier décembre : "grèves, manifestations, rassemblements, actions, délégations", avec quatre revendications principales listées par voie de communiqué : un blocage des prix, la taxation des surprofits, +400 euros pour tous et l'indexation des salaires et des pensions sur l'inflation.

De son côté, la CGT Etat rappelle son souhait d'obtenir une hausse immédiate de 10% de la valeur du point d'indice, aucun traitement sous le Smic (porté à 2 000 euros bruts), la "reconstruction des grilles indiciaires", la "reconnaissance des qualifications et de vrais déroulements de carrière", l'égalité salariale entre les femmes et les hommes et enfin, "des emplois et des moyens pour les services publics de l'Etat à hauteur des besoins", indique une note publiée le mardi 24 novembre.