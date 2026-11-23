Une intersyndicale a lancé un nouvel appel à la grève et à la mobilisation le 1er décembre 2026. La CFDT, la CGT et l'UNSA ont également appelé les salariés du secteur privé à rejoindre le mouvement.

Les organisations syndicales CGT, FO, CFDT, UNSA, FSU, Solidaires, CFE-CGC et FA-FP appellent l'ensemble des agentes et agents publics à une nouvelle journée d'action le mardi 1er décembre 2026, et à participer "sur tout le territoire aux rassemblements, aux initiatives et aux grèves partout où c'est possible", peut-on lire dans un communiqué publié le 20 novembre. " Faisons ensemble du 1er décembre un moment qui nous permettra de gagner des avancées concrètes dans nos entreprises et dans le pays", déclarent les huit organisations syndicales de la fonction publique qui déplorent "la gravité" de la "situation salariale" des agents de la fonction publique.

Cet appel à la mobilisation, "pour la revalorisation des grilles indiciaires et du point d'indice", est la quatrième depuis la rentrée, après le 29 septembre, le 5 novembre et le 17 novembre. "La CFDT n'attendra pas que les employeurs jouent la montre pour bloquer toute discussion", prévient le premier syndicat dans un communiqué. La CFDT, la CGT et l'UNSA ont également appelé les salariés du secteur privé à rejoindre la journée de grève.

Sécurité sociale, jour de carence... Ce que réclament les syndicats

"Nous appelons à la grève au niveau interprofessionnel, nous appelons les salariés du privé, les agents publics, les retraités, les jeunes à faire grève et manifester pour les salaires et les pensions", a déclaré de son côté à l'AFP, la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet. "A ce stade, ce que nous constatons, c'est que les employeurs font une course de lenteur, les négociations ne s'ouvrent pas ou trop lentement ou sans ambition", regrette-t-elle. "Les réponses du gouvernement et du patronat ne sont pas à la hauteur des exigences des salariés et des agents publics", déplore enfin l'UNSA, sixième confédération syndicale et quatrième dans la fonction publique.

Les organisations syndicales rappellent dans le communiqué en date du 20 novembre plusieurs de leurs revendications, outre le dégel de la valeur du point d'indice, sa revalorisation immédiate et significative, son indexation sur l'inflation, des premières mesures indiciaires de revalorisation des carrières. L'ouverture "rapide du chantier de refonte des grilles indiciaires pour revaloriser les carrières de toutes et tous" est réclamée, tout comme des lois de finances et de financement de la sécurité sociale "qui permettent de garantir les droits des citoyens et des usagers et de répondre à leurs besoins par des services publics et une protection sociale de qualité". Enfin, l'intersyndicale exige l'abrogation du jour de carence et la rémunération à 100% des agents publics en congé de maladie ordinaire.