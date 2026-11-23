Disponible uniquement sur le site FDJ ou l'application mobile, le pack MultiChances est une option qui permet de mutualiser ses chances au Loto. Concrètement, il regroupe 100 grilles simples et 100 codes Loto, chacun pouvant rapporter 20 000 euros. Les joueurs peuvent acheter 1, 2, 5 ou 10 parts à 4,40 euros l'unité. En cas de gain, chaque participant remporte "une partie des gains du pack, proportionnellement au nombre de parts achetées", précise la FDJ. Une formule pensée pour multiplier les chances sans jouer seul.

Au Loto, tous les numéros n'ont pas le même impact sur les gains. Selon le site de statistiques Grille Unique, certaines combinaisons très jouées, notamment celles qui ressemblent à des dates, rapportent moins lorsqu'elles sortent, car le gain est partagé entre davantage de joueurs. À titre d'exemple, une combinaison comme 2, 12, 16, 20 et 26 peut rapporter 38,30 euros pour trois bons numéros, contre 64,50 euros pour une combinaison moins populaire. Des numéros comme le 12, le 13 ou le 7 font baisser le gain d'environ 16 %, tandis que le 46 peut le faire grimper de 19 %.

À chaque tirage du Loto, dix codes sont tirés au sort parmi l'ensemble des participants. Chacun de ces codes permet de remporter 20 000 euros, indépendamment de la combinaison jouée. Ce gain s'applique donc que le joueur ait ou non trouvé les bons numéros. Lors des Super Loto, ce nombre grimpe exceptionnellement à 50 codes tirés au sort, offrant chacun la même somme de 20 000 euros. Pour les joueurs ayant participé en ligne sur FDJ.fr ou via l'application mobile, les gains sont automatiquement crédités sur leur compte joueur.

20:46 - Un "roll-down" du Loto bientôt déclenché plus tôt En octobre 2027, la FDJ prévoit de modifier en profondeur le fonctionnement du "roll-down" du Loto. Ce mécanisme redistribue le jackpot aux gagnants du deuxième rang lorsque personne ne décroche le gros lot. Jusqu'à présent, cette redistribution intervenait après 34 tirages consécutifs sans grand gagnant. Dès 2027, elle sera déclenchée à partir du 11e tirage. Un changement majeur qui pourrait rendre les gros gains secondaires nettement plus fréquents. Par ailleurs, le top 5 des plus gros jackpots de l'histoire du Loto inclut 24 millions d'euros remportés à Sarcelles en 2011 et 23 millions gagnés par un couple de Libourne en 2014.

20:40 - Six Super Loto au programme du Loto en 2026 En 2026, la FDJ a programmé six Super Loto sur l'année. Parmi eux, trois sont liés aux vendredis 13 et un Super Loto du Patrimoine est également au calendrier. S'ajoutent à ces rendez-vous deux Grands Loto, prévus en juillet et à Noël, avec des jackpots minimums de 20 millions d'euros chacun. Ces tirages spéciaux viennent rythmer une année déjà bien chargée pour les amateurs du Loto, qui misent 2,20 euros par grille lors des tirages classiques, avec un jackpot minimum garanti de 2 millions d'euros.

20:34 - Comment récupérer ses gains au Loto Décrocher une somme au Loto, c'est bien. La récupérer, c'est encore mieux. Les joueurs ayant acheté leur grille chez un commerçant partenaire peuvent y retirer directement leurs gains, à condition que le montant soit inférieur à 30 000 euros. Pour des gains compris entre 30 000 et 500 000 euros, un déplacement dans un centre de paiement FDJ est nécessaire. Au-delà de 500 000 euros, le service Relations Gagnants propose un accompagnement personnalisé aux heureux gagnants. Chaque situation correspond donc à une procédure bien définie.

20:26 - En 2025, le Loto crée un millionnaire tous les deux jours En 2025, la FDJ a créé un millionnaire tous les deux jours, portant le total annuel à 189 gagnants. La grande majorité d'entre eux, soit 87,5 %, ont remporté entre 1 et 5 millions d'euros, principalement grâce au Loto, mais aussi à l'Euromillions. Pour maximiser leurs chances, certains joueurs optent pour le pack MultiChances, constitué de 600 parts à 6,60 euros chacune. Ce pack offre davantage de probabilités de gagner, mais les gains sont partagés entre les détenteurs de parts gagnantes.

20:20 - Vos chances de gagner au Loto : les chiffres qui font réfléchir Décrocher le jackpot du Loto relève de l'exploit statistique. Un joueur ne disposant que d'une grille classique a exactement une chance sur 19 068 840 de trouver la bonne combinaison. Pour mesurer l'ampleur de ce défi, il est plus probable d'être touché par un astéroïde (une chance sur 720 000), ou même d'avoir un enfant astronaute (une sur 12 millions). Malgré tout, le Loto reste le premier pourvoyeur de millionnaires parmi les jeux de tirage, devant l'EuroMillions, le Keno et EuroDreams.

20:14 - Le numéro Chance qui sort le plus au Loto Au Loto, le numéro Chance le plus fréquemment tiré est le 9, avec 117 sorties au compteur selon les statistiques de la Française des Jeux. Il devance le 2, crédité de 110 sorties, puis le 4 avec 109 apparitions. Le 10 suit avec 107 sorties et le 7 avec 106. En bas du classement, le 3 et le 5 ferment la marche avec seulement 96 sorties chacun. Comme pour les numéros principaux, ces données restent des statistiques historiques et n'ont aucune valeur prédictive sur les tirages à venir.

20:08 - Les numéros les plus tirés au Loto depuis 2020 Depuis le 4 février 2020, les cinq numéros les plus fréquemment tirés au Loto selon les statistiques officielles de la FDJ sont le 30, le 31, le 5, le 3 et le 6. Les numéros 30 et 31 arrivent en tête ex aequo, avec un taux de sortie de 11,94 % chacun et 136 apparitions au total. Le 5 suit avec 127 sorties, tandis que le 3 et le 6 en comptent chacun 126. Une précision importante : il s'agit de statistiques historiques, et non d'indicateurs de probabilité pour les tirages à venir.

20:02 - Certains numéros du Loto rapportent plus que d'autres Au Loto, le choix des numéros peut influencer le montant des gains. À titre d'exemple, une combinaison composée de numéros très joués ressemblant à des dates peut rapporter bien moins qu'une grille de numéros moins populaires : l'écart peut atteindre 68 %. Certains numéros font baisser les gains lorsqu'ils sortent, comme le 12, le 13 et le 7, qui font chacun chuter d'environ 16 % le gain pour trois bons numéros. À l'inverse, le 46 fait monter ce même gain de 19 %, suivi du 40 et du 36, qui l'augmentent de 16 %.

19:55 - Les statistiques du Loto, une boussole imparfaite Entre novembre 2019 et septembre 2022, les numéros les plus fréquemment sortis au Loto étaient le 22, le 26 et le 31. Des chiffres qui peuvent intriguer les joueurs, mais qui ne garantissent rien : le résultat de chaque tirage reste totalement imprévisible. Le hasard demeure le seul maître du jeu. Par ailleurs, l'intégrité des tirages est assurée par des mesures strictes : les boules officielles sont conservées dans un espace ultra-sécurisé, sous vidéosurveillance, avec accès par lecteur d'empreinte biométrique. Seul l'huissier détient la clé du coffre, et les boules sont contrôlées deux fois par an par un organisme extérieur.

19:49 - Comment récupérer ses gains au Loto Vous avez décroché un gain au Loto en point de vente physique ? Les lots jusqu'à 30 000 euros peuvent être retirés directement chez le commerçant. Au-delà de ce montant, il faut contacter le service client, qui oriente vers le service Relations Gagnants pour un accompagnement personnalisé. Dans tous les cas, le gagnant dispose de 60 jours pour récupérer ses gains. Rappel important : le jeu est interdit aux moins de 18 ans et peut entraîner des risques d'addiction. En cas de difficulté, un service d'aide est disponible au 09 74 75 13 13.

19:43 - Le record absolu du Loto toujours détenu par un joueur d'Orgères Le plus gros jackpot jamais remporté au Loto s'élève à 30 millions d'euros. C'est un joueur d'Orgères qui a décroché cette somme record le 4 décembre 2021. Le deuxième plus grand jackpot a quant à lui été gagné en ligne le 11 septembre 2021. Le top 5 est complété par 25 millions d'euros remportés à Paris le 5 décembre 2022, 24 millions à Sarcelles le 6 juin 2011, et 23 millions décrochés par un couple de Libourne le 19 mai 2014.

19:37 - Le prix du Loto va augmenter en 2027 L'Autorité nationale des Jeux (ANJ) a tranché : le prix d'une grille de Loto passera de 2,20 euros à 2,30 euros à partir du 4 octobre 2027. Une hausse modeste, mais qui concernera l'ensemble des joueurs. Par ailleurs, le jackpot minimum est fixé à 2 millions d'euros. Lorsqu'il n'est pas remporté, il repart en jeu et augmente d'un million d'euros à chaque tirage. La cagnotte moyenne remportée au Loto s'élève à environ 5 millions d'euros, pour un jackpot qui peut grimper bien au-delà selon les tirages.

19:31 - Les plus gros gains du Loto en 2025 En 2025, le Loto a récompensé plusieurs joueurs avec des jackpots records. Le gain le plus important de l'année s'élève à 23 millions d'euros, remporté en Gironde le 29 septembre. En deuxième position, un joueur breton a décroché 20 millions d'euros le 15 novembre. Le podium est complété par un gain de 19 millions d'euros, réalisé en Occitanie le 26 février. Trois jackpots impressionnants qui rappellent que le Loto reste l'un des jeux capables de transformer radicalement le quotidien de ses gagnants.

19:24 - Le pack MultiChances du Loto pour multiplier ses chances Le pack MultiChances est une option disponible exclusivement sur le site de la FDJ ou son application mobile. Il se compose de 100 grilles simples et de 100 codes Loto, chacun permettant de remporter 20 000 euros, avec des parts à 4,40 euros. En cas de victoire, "vous remportez une partie des gains du pack, proportionnellement au nombre de parts achetées", explique la FDJ. Une option à garder en tête, sachant que les chances de décrocher le jackpot au Loto restent très faibles : environ une sur 19 millions.

19:18 - Plus de 1,5 million de gagnants au Loto en 2026 En 2026, ce sont 1 516 316 joueurs qui ont remporté un gain au Loto. Jackpot, gains intermédiaires ou simples remboursements : le tirage a multiplié les heureux élus tout au long de l'année. Le Loto s'impose par ailleurs comme l'un des premiers pourvoyeurs de millionnaires, aux côtés de l'EuroMillions, du Keno et d'EuroDreams. À noter également : le gain minimum sera prochainement relevé à 3 euros, contre 2,20 euros actuellement, une évolution favorable aux joueurs, y compris pour les lots les plus modestes.

19:12 - Récupérer ses gains au Loto en ligne : mode d'emploi Vous avez joué au Loto sur FDJ.fr ou via l'application mobile ? Bonne nouvelle : en cas de gain, la somme est automatiquement créditée sur votre compte joueur. Si vos coordonnées bancaires sont renseignées, un virement automatique est possible jusqu'à 500 000 euros. Au-delà de ce montant, un accompagnement personnalisé est proposé en contactant le service des gagnants au 09 69 36 60 60. Une procédure simple et sécurisée pour ne rater aucun gain après le tirage du Loto.