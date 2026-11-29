Ce dimanche 29 novembre, 12 départements du Grand Est et de Bourgogne-Franche-Comté restent en vigilance jaune "grand froid", et Météo-France y ajoute une vigilance neige-verglas dans cinq départements. L'air plus doux venu de l'ouest gagne peu à peu le pays, sans empêcher de nouvelles gelées matinales dans le Nord-Est.

Le Nord-Est n'en a pas encore fini avec le froid. Le nombre de départements en vigilance jaune "grand froid" est passé de 28 à 12 entre samedi et dimanche, mais Météo-France maintient l'alerte ce dimanche 29 novembre, dans son bulletin de 6 heures, sur la quasi-totalité du Grand Est et une partie de la Bourgogne-Franche-Comté. Neuf départements du Grand Est sont concernés (Ardennes, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin et Vosges), ainsi que trois de Bourgogne-Franche-Comté (Doubs, Haute-Saône et Territoire de Belfort). Les Ardennes, l'Aube, la Marne, la Haute-Marne et la Meuse font en outre l'objet d'une vigilance jaune neige-verglas, tandis que la Haute-Savoie demeure en vigilance avalanches.

Au réveil, le gel a de nouveau gagné une large partie de l'Est, du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté en passant par le nord de Rhône-Alpes, et par endroits jusqu'à l'intérieur de la Provence. Météo-France fait état de minimales comprises entre -5 et 0 °C, ainsi que de brouillards givrants en Alsace et dans le Val de Saône. Selon le site Météo Paris, la pluie qui arrive sur ces sols gelés peut entraîner un risque de verglas, de courte durée, entre la Champagne, la Bourgogne et l'ouest de la Lorraine.

Aujourd'hui Demain

Jusqu'à -9,1 °C relevés ce samedi matin dans les Ardennes

Samedi, 28 départements du nord et de l'est, dont Paris et l'ensemble de l'Île-de-France, étaient en vigilance jaune "grand froid". Le thermomètre est descendu jusqu'à -9,1 °C à Charleville-Mézières, dans les Ardennes, peu avant 4 heures, selon les relevés du site Meteociel. Il a aussi fait -7,8 °C à Épinal et -6,8 °C à Metz. À 7 heures, Météo-France relevait encore -6 °C à Nancy, -4 °C à Strasbourg et à Dijon, -3 °C à Lille et -1 °C à Paris. Vendredi matin, la valeur la plus basse avait été relevée à Mourmelon-le-Grand, dans la Marne, avec -11,3 °C.

En altitude, le froid a été encore plus vif, avec -11,6 °C relevés samedi à 9 heures à Tignes, en Savoie. Les météorologues parlent de "lac d'air froid". Par ciel dégagé et vent faible, l'air froid, plus dense, se loge au fond des vallées et des cuvettes, et la neige au sol peut renforcer ce refroidissement nocturne.

Un redoux par l'ouest, mais le froid résiste dans l'Est

Après avoir traversé le Nord-Ouest dans la nuit, la perturbation continue de progresser vers l'est ce dimanche, indique Météo-France. Elle apporte un air plus doux mais ralentit en butant sur les hautes pressions, si bien que le froid résiste dans le Nord-Est. Les maximales vont de 2 à 7 °C des frontières du nord à la Bourgogne-Franche-Comté, de 7 à 12 °C dans la plupart des autres régions, et de 12 à 16 °C sur la façade atlantique et autour de la Méditerranée, jusqu'à 17 °C localement en Corse.

Pour lundi 30 novembre, Météo-France ne place plus aucun département en vigilance. Ce répit pourrait toutefois être de courte durée. Certaines simulations du modèle européen envisagent un nouvel épisode de froid marqué début décembre, un scénario qui reste encore très incertain, souligne Météo Paris.

Dernières mises à jour

12:08 - Toujours -3 °C à Strasbourg à 10 heures, 14 °C à Biarritz À 10 heures ce dimanche, Météo-France relevait encore -3 °C à Strasbourg, -2 °C à Nancy et -1 °C à Dijon, contre 14 °C à Biarritz et à Ajaccio. Paris affichait 4 °C et Lille 2 °C. Cet après-midi, le thermomètre ne devrait pas dépasser 4 °C à Strasbourg et 5 °C à Nancy, alors qu'il atteindra 16 °C à Marseille et à Ajaccio. 11:00 - L'hiver météorologique commence ce mardi 1er décembre L'hiver météorologique débute ce mardi et s'achèvera fin février, alors que l'hiver calendaire ne commencera qu'avec le solstice, autour du 21 décembre. Les météorologues retiennent ce découpage en trois mois fixes pour mieux comparer les saisons entre elles, rappelle La Chaîne Météo. La température moyenne d'un hiver en France est de 5,4 °C, mais elle approche souvent les 7 °C depuis le début du siècle, et les jours de gel comme de neige sont en nette diminution. 09:41 - Du verglas possible jusqu'en fin de journée dans le nord-est En arrivant sur des sols encore gelés, la pluie peut former une fine pellicule de verglas sur les routes et les trottoirs ce dimanche, prévient La Chaîne Météo. Le risque concerne des Hauts-de-France à la Champagne-Ardenne ce matin, puis le nord de la Lorraine et de l'Alsace en fin de journée, avec des températures proches ou légèrement inférieures à 0 °C. Il reste localisé, mais Météo-France a placé cinq départements en vigilance jaune neige-verglas, les Ardennes, l'Aube, la Marne, la Haute-Marne et la Meuse.

Le froid s'installe en France. Dans le Nord-Est, il provoque des pluies verglaçantes, voire de la neige localement. Un beau manteau blanc se forme aussi en montagne. La vigilance "grand froid" est activée depuis jeudi et a été étendue à l'Île-de-France, elle concerne près de douze départements pour la journée du dimanche 29 novembre.