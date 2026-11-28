Ce samedi 28 novembre, 28 départements du nord et de l'est de la France sont placés en vigilance jaune "grand froid", contre 19 la veille. Les prévisionnistes annoncent de fortes gelées au réveil et jusqu'à -20 °C dans les vallées enneigées les plus froides, avant l'arrivée d'un air plus doux par l'ouest dimanche.

Le climat glacial gagne du terrain en France. Dans son bulletin de 6 heures, Météo-France a placé 28 départements en vigilance jaune "grand froid" ce samedi 28 novembre, soit neuf de plus que vendredi. Sont concernés Paris et les sept autres départements d'Île-de-France, cinq départements des Hauts-de-France (Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais et Somme), dix du Grand Est (Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin et Vosges), quatre de Bourgogne-Franche-Comté (Côte-d'Or, Doubs, Haute-Saône et Territoire de Belfort), ainsi que la Seine-Maritime.

Dès vendredi matin, le gel a frappé fort des Hauts-de-France au Grand Est. La valeur la plus basse a été relevée à Mourmelon-le-Grand, dans la Marne, où le mercure est tombé à -11,3 °C. Gizy, dans l'Aisne, a enregistré -8,6 °C, et Reims-Prunay, toujours dans la Marne, -8,5 °C.

Plus modérées, les gelées ont aussi touché l'Île-de-France, la Bourgogne et la Franche-Comté. En Franche-Comté et en Alsace, de fines bruines par endroits verglaçantes ont pu rendre les routes glissantes, d'où la nécessité de rester prudent au volant. Dans le Sud-Est, mistral et tramontane ont soufflé en rafales de 60 à 70 km/h, jusqu'à 80 km/h par endroits.

Aujourd'hui Demain

Une vague de froid qui pourrait approcher les -20 °C dans certaines vallées ce samedi

Le nord-est reste la région la plus froide ce week-end. Ce samedi 28 novembre, les gelées matinales y sont fortes, jusqu'à -6 ou -7°C, et les maximales ne dépassent pas 1 à 5°C l'après-midi. Il est par exemple attendu -1 °C à Reims et à Metz. Les gelées seront "généralisées dans le nord-est, à la faveur d'un temps sec et d'un ciel dégagé".

Le froid pourrait être encore plus marqué dans certains secteurs très localisés. D'après les dernières prévisions, les températures pourraient descendre sous les -15 °C dans les cuvettes enneigées des massifs de l'Est, notamment dans le Haut-Doubs, le Jura et le Vercors. Certaines vallées alpines, comme la Haute-Maurienne, le Briançonnais ou le Queyras, pourraient même frôler les -20 °C, voire passer sous cette barre là où l'air froid s'accumule le plus. Ce froid extrême s'explique notamment par un phénomène baptisé "lac d'air froid". Par ciel dégagé et vent faible, l'air froid, plus dense, se loge au fond des vallées et des cuvettes, et la neige au sol peut renforcer ce refroidissement nocturne.

L'Île-de-France se trouve à la limite, avec des températures proches de 0°C. À l'opposé, "c'est la douceur océanique qui concernera la Bretagne", indique La Chaîne Météo. Une perturbation atlantique doit d'ailleurs y apporter les premières pluies dès ce samedi, avant de gagner l'ouest du pays dans la nuit de samedi à dimanche.

La grisaille dominera aussi de l'Auvergne aux frontières allemandes, avec par endroits des brouillards givrants. Ils seront également "nombreux et denses en vallée de la Garonne". En basse vallée du Rhône, le mistral donnera encore "quelques rafales à 50 km/h avant de s'essouffler", annonce Météo-France.

Un redoux attendu dimanche par l'ouest

Dimanche 29 novembre, un redoux progressera par l'ouest avec le retour de quelques pluies, mais le froid résistera davantage dans l'est, précise La Chaîne Météo. Dans son bulletin de samedi matin, Météo-France ne place d'ailleurs plus aucun département en vigilance grand froid pour dimanche. Le matin, les températures seront globalement autour des normales de saison avec une minimale (-2 °C) attendue à Metz et à Strasbourg, et une maximale (12 °C) pour Ajaccio, Brest et Cherbourg. Météo-France prévoit toutefois encore des gelées au lever du jour de l'Auvergne au Nord-Est, avec des températures comprises entre -4 et 0 °C, voire localement -5 °C en Alsace. Dans l'après-midi, les averses se déplaceront d'ouest en est pour laisser place à de belles éclaircies sur la Manche et la façade atlantique. Les températures seront globalement plus douces, comprises entre 2 et 13 °C sur la moitié nord et entre 6 et 14 °C sur la moitié sud. La minimale (2 °C) sera toujours pour Strasbourg.

Dernières mises à jour

08:36 - Jusqu'à -6 °C à Nancy ce matin et -3 °C à Lille À 7 heures, Météo-France a relevé -6 °C à Nancy, -4 °C à Strasbourg et à Dijon, -3 °C à Lille et -1 °C à Paris. À l'opposé, la douceur règne à l'ouest, avec 13 °C à Brest et 9 °C à Nantes. Cet après-midi, le mercure ne devrait pas dépasser 2 °C à Nancy et 3 °C à Strasbourg, Lille et Dijon, contre 15 °C à Brest et jusqu'à 17 °C à Ajaccio. 27/11/26 - 21:32 - Les températures vont-elles remonter dans les prochains jours ? Les températures devraient rester particulièrement basses jusqu'à la fin de la semaine, avec des gelées matinales généralisées de jeudi à samedi, voire dimanche dans le Nord-Est. À Lille et Amiens, le thermomètre pourrait descendre jusqu'à -4 °C vendredi, tandis que les maximales peineront à dépasser 2 à 3 °C. Un redoux pourrait toutefois concerner certaines régions dès vendredi, avec l'arrivée d'air plus doux et humide par la Bretagne. En attendant, il est recommandé de bien se couvrir, de limiter les activités prolongées à l'extérieur et de rester vigilant auprès des personnes les plus vulnérables.

Le froid s'installe en France. Dans le Nord-Est, il provoque des pluies verglaçantes, voire de la neige localement. Un beau manteau blanc se forme aussi en montagne. La vigilance "grand froid" est activée depuis jeudi et a été étendue à l'Île-de-France, elle concerne près de trente départements pour la journée du samedi 28 novembre.