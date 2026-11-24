Suite à la rencontre du froid, les pluies vont devenir verglaçantes ce mercredi 25 novembre dans le nord-est et un peu de neige devrait tomber.

Le froid frappe la France cette semaine. Ce mercredi 25 novembre, les températures seront très basses dans le nord-est avec entre -2 et 0°C dans la matinée. De plus, une perturbation va progresser sur le pays. La pluie va rencontrer l'air froid, ce qui peut provoquer des pluies verglaçantes. Le risque devrait être le plus élevé entre 6 heures et 11 heures. Il faut être prudent car la chaussée peut devenir glissante et la circulation pourrait devenir plus difficile. "Quelques chutes de neige à très basse altitude sont également possibles, notamment sur le plateau lorrain", précise La Chaine météo. Des flocons pourraient ainsi précéder ces pluies verglaçantes.

Soyez prudents ce mercredi si vous habitez entre la Champagne et l'Alsace. Une perturbation remonte et, au contact de l'air froid, des pluies verglaçantes peuvent tomber en cours de matinée, sous des températures négatives. Le risque de #verglas est élevé sur ces régions. https://t.co/sNww2cKiEr — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) November 24, 2026

C'est pourquoi Météo-France a placé 17 départements en vigilance jaune pour neige-verglas ce mercredi 25 novembre. Dans le nord-est, l'Aisne, les Ardennes, la Haute-Marne, la Marne, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, le Nord, le Pas-de-Calais, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, les Vosges, le Territoire de Belfort et la Somme sont concernés. Météo-France prévoit de la pluie verglaçante notamment sur la ville de Metz sur sa carte du 25 novembre.

Sur les massifs, il va neiger avec une limite pluie-neige moyenne autour de 1300 mètres. Elle pourrait s'abaisser jusqu'à 900 mètres. Les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes et les Alpes-Maritimes complètent ainsi la liste des départements en vigilance jaune neige-verglas. Dans le sud des Alpes, de 30 à 50 cm peuvent tomber vers 2000 mètres contre entre 20 et 30 cm dans les Pyrénées. Le risque d'avalanches est marqué dans les Alpes.

Aujourd'hui Demain

La vigilance neige-verglas encore active dans les prochains jours ?

Les températures qui devraient légèrement remonter dans la journée atténueront le risque de verglas en début d'après-midi. Un épisode pourrait toutefois se reproduire jeudi matin : "un épisode de neige en plaine/pluie verglaçante n'est pas exclu entre l'Alsace-Lorraine et la Franche-Comté. Dans la nuit de jeudi à vendredi jusqu'en mi-journée de vendredi, des phénomènes glissants pourraient également se produire entre l'Alsace-Lorraine et la Franche-Comté", prévient Météo-France. En parallèle, les cumuls de pluie sont surveillés ce mercredi dans le sud-est et particulièrement sur le Var et les Alpes-Maritimes, avec jusqu'à plus de 100 mm de précipitations attendus.

Dernières mises à jour

18:20 - Quelles températures attendus ce mercredi ? Les températures seront basses mercredi matin. Les températures n'excèdent pas les 5°C et dans le nord-est, elles sont particulièrement glaciales. Il est attendu, selon Météo-France, -1°C à Strasbourg, 0°C à Metz, 2°C à Reims et 0°C à Lille notamment. Des gelées, voire des pluies verglaçantes, sont donc prévues. Ces niveaux de températures sont près de 5°C en dessous des normales de saison.

Le froid s'installe en France. Dans le nord-est, il provoque des pluies verglaçantes, voire de la neige localement. Un beau manteau blanc se forme aussi en montagne.