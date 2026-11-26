Le froid se renforce ce jeudi 26 novembre : la vigilance "grand froid" est ainsi activée dans plusieurs départements. La prudence est aussi de mise face au risque de regel et de verglas.

Le froid s'intensifie en France ce jeudi 26 novembre. Après un mercredi déjà assez glacial, les températures sont très basses. Les minimales des Hauts-de-France à l'Alsace oscillent entre 0 et -2°C. Cela peut provoquer des phénomènes glissants. Météo-France prévient que "du verglas routier peut apparaitre par regel après les plus de la veille et quelques pluies ou bruines verglaçantes" sont possibles.

C'est pourquoi vingt départements sont placés en vigilance neige-verglas ce jeudi matin. Dans le nord et le nord-est, l'Aisne, les Ardennes, le Doubs, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, le Nord, l'Oise, le Pas-de-Calais, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, la Somme, les Vosges et le Territoire de Belfort sont concernés. Une partie des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence ainsi que des Alpes-Maritimes est également concernée. Il devrait ainsi neiger à partir de 800 mètres dans les Alpes et 1 200 mètres dans les Pyrénées. En seconde partie de journée, la limite pluie-neige devrait remonter vers 1400 mètres.

Pour ce 26 novembre, l'organisme a aussi activé la vigilance pour un nouveau motif sur le nord-est : le "grand froid". Cette alerte est déclenchée lors d'un épisode de temps froid caractérisé par sa persistance, son intensité et son étendue géographique. L'Aisne, les Ardennes, la Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, le Nord, le Pas-de-Calais, l'Oise et la Somme sont concernés.

Aujourd'hui Demain

La vigilance "grand froid" étendue jusqu'en Ile-de-France

"Dans la nuit de jeudi à vendredi jusqu'en mi-journée de vendredi, des phénomènes glissants pourraient se produire localement entre l'Alsace-Lorraine et la Franche-Comté", prévient Météo-France. Dès vendredi, la vigilance jaune grand froid devrait être élargie et pourrait atteindre l'Ile-de-France. La Chaîne Météo avance que les journées de vendredi et samedi seront les plus froides de la semaine.

Des valeurs inférieures aux normales de saison pour un mois de janvier sont évoquées. À Metz, 1°C est attendu en fin de semaine, contre en moyenne 5°C en janvier, souvent considéré comme l'un des mois les plus froids de l'année en France. À Paris et Dijon, le thermomètre ne devrait pas grimper au-delà de 3°C, contre respectivement 7°C et 6°C en janvier. Les minimales pourraient descendre entre -2 et -5°C.

Dernières mises à jour

09:05 - Moins de précipitations ce jeudi, mais encore de la neige en montagne Mercredi, une importante perturbation a traversé le pays. Quelques pluies résiduelles sont possibles des Pyrénées au Jura ainsi que dans les Alpes ou le Massif central. Il neige dès 800/1000 mètres dans les Alpes ce matin et dès 1200 mètres dans les Pyrénées. Quelques flocons restent possibles à basse altitude dans l'est. Le temps est donc globalement plus calme ce jeudi. 08:55 - Attention au regel et au verglas La vigilance neige-verglas est activée dans le nord-est ce jeudi matin. Météo-France prévient de la possible apparition de verglas routier lié au regel matinal après les pluies de mercredi. Quelques bruines ou pluies verglaçantes localisées peuvent aussi tomber de la Franche-Comté au Grand Est. Il faut donc être particulièrement prudent dans les départements touchés. 25/11/26 - 23:17 - De la neige dans les Pyrénées Ce mercredi, la neige est arrivée dans les Pyrénées. Alors que dans les Alpes un beau manteau neigeux avait déjà commencé à se former, à Gavarnie, situé à 1 375 mètres d'altitude, les premiers flocons tombent en nombre. La neige doit continuer de s'accumuler pendant la nuit. La neige est enfin arrivée dans les Pyrénées ce mercredi, ici depuis Gavarnie (65) à 1375 mètres d'altitude. Les averses se poursuivent cette nuit. (via Viewsurf) https://t.co/TdgAf3TU64 — Météo Express (@MeteoExpress) November 25, 2026 25/11/26 - 22:16 - Ce mercredi, il n'avait pas fait aussi froid à Paris depuis février dernier ! Le thermomètre n'a pas franchi la barre symbolique des 5°C ce mercredi à Paris. Au plus chaud, les Parisiens ont pu profiter d'un petit 4,8°C dans l'après-midi. Un après-midi particulièrement froid donc, et ce même pour une fin novembre... Mais aussi pour ces derniers mois. Selon La Chaîne Météo, il n'avait pas fait aussi froid depuis le 14 février dernier. Ce jour-là, le thermomètre avait affiché, au mieux, 3,6°C.

Le froid s'installe en France. Dans le Nord-Est, il provoque des pluies verglaçantes, voire de la neige localement. Un beau manteau blanc se forme aussi en montagne. La vigilance "grand froid" est activée ce jeudi.