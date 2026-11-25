Le froid s'est installé et a provoqué la formation de verglas et la chute de neige en quantité en montagne ce mercredi 25 novembre. Jeudi, la vigilance "grand froid" sera activée.

Le froid s'intensifie en France cette semaine. Ce mercredi 25 novembre, les températures ont été très basses dans le nord-est avec entre -2 et 0°C dans la matinée. De plus, une perturbation a progressé sur le pays. La pluie a rencontré l'air froid, ce qui a pu provoquer des pluies verglaçantes. Météo-France place désormais 14 départements en vigilance jaune pour neige-verglas dans le nord-est ce mercredi 25 novembre pour la soirée. Les Ardennes, la Haute-Marne, la Marne, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, le Nord, le Pas-de-Calais, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, les Vosges, le Territoire de Belfort, la Haute-Saône et le Doubs sont concernés. Les températures sont remontées cet après-midi et ont atténué le risque de verglas.

Sur les massifs, il neige dès 1 300 m sur les Alpes. Les hauteurs de neige les plus importantes déjà tombées concernent les Hautes-Alpes avec jusqu'à 42 cm au col du Galibier à 2250 mètres et 31 cm à Arvieux à 1800 mètres, précise La Chaîne Météo. Les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes et les Alpes-Maritimes complètent ainsi la liste des départements en vigilance jaune neige-verglas. Dans les Hautes-Alpes, 50 à 60 cm de neige fraiche sont attendus au-dessus de 2 000 mètres, contre entre 20 et 30 cm dans les Pyrénées. Le risque d'avalanches est marqué dans les Alpes : 4 sur 5 dans les massifs du Pelvoux, de l'Oisans et du Champsaur.

Aujourd'hui Demain

La vigilance grand froid activée

Un nouvel épisode de neige et verglas pourrait toutefois se reproduire jeudi : "Jeudi matin, un épisode de neige en plaine/pluie verglaçante n'est pas exclu entre l'Alsace-Lorraine et la Franche-Comté. Dans la nuit de jeudi à vendredi jusqu'en mi-journée de vendredi, des phénomènes glissants pourraient se produire localement entre l'Alsace-Lorraine et la Franche-Comté", prévient Météo-France. Une vingtaine de départements devraient être placés en vigilance jaune "neige-verglas". Météo-France prévient face à des brouillards givrants au lever du jour ainsi que des phénomènes glissants sur la chaussée. Il devrait neiger à partir de 800 mètres dans les Alpes et 1200 mètres dans les Pyrénées.

Pour le 26 novembre, l'organisme prévoit aussi d'activer la vigilance pour un nouveau motif sur le nord-est : "grand froid". Cette alerte est déclenchée lors d'un épisode de temps froid caractérisé par sa persistance, son intensité et son étendue géographique. L'Aisne, les Ardennes, la Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, le Nord, le Pas-de-Calais, l'Oise et la Somme devraient être concernés. Les températures pourront descendre entre -3 et -5°C des Hauts-de-France jusqu'en Alsace et remonteront très lentement en journée.

Dernières mises à jour

17:50 - Les journées les plus froides de la semaine ne sont pas encore passées Cette semaine, le froid se fait sentir en France et c'est loin d'être terminé. Un anticyclone scandinave ramène de l'air encore plus froid par le nord-est. De jeudi à samedi, les gelées seront généralisées et peuvent être fortes. Les maximales seront faiblement positives. La Chaine météo annonce que les journées de vendredi et samedi seront les plus froides. "Les températures resteront particulièrement basses en journée, avec des valeurs inférieures aux normales habituellement observées en plein mois de janvier, notamment du centre et de l'est jusqu'au nord de la France", précise le site spécialisé. Les minimales pourront descendre jusqu'à -5°C et peiné à monter au-dessus de 3°C. 17:03 - La neige tombe encore ce soir Dans les Alpes, la neige tombe en masse : 42 cm se sont accumulés depuis cette nuit au col de Galibier dans les Hautes-Alpes à 2550 mètres ainsi que 31 cm à Avrieux à 1800 mètres. De fortes chutes continuent de se produire en soirée sur les reliefs et notamment dès 1300 à 1400 mètres, augmentant l'épaisseur du manteau blanc. Comme prévu, la #neige tombe dès 1300 m sur les Alpes. Les hauteurs de neige les plus importantes concernent les Hautes-Alpes avec jusqu'à 30 cm de neige fraîche tombée depuis cette nuit à Arvieux à 1800 m et plus de 40 cm au col du Galibier. https://t.co/O4DIxBpeL8 — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) November 25, 2026 16:53 - Du brouillard givrant et des phénomènes glissants jeudi Il fait encore très froid ce jeudi, notamment dans le nord-est. C'est pourquoi Météo-France active son alerte "grand froid". Il faudra être prudent face au givre. "Des poches de brouillard givrant sont à craindre au lever du jour vers les collines de l'Artois", précise Météo-France. "Au lever du jour, le thermomètre affiche des températures proches de -2 à -3 degrés des Hauts de France au Grand-Est, favorisant des phénomènes glissants sur les chaussées humides", ajoute l'organisme. 14:30 - Une tempête en montagne La neige tombe à flots en montagne. Dans les Alpes, plus de 50 cm sont attendus au-dessus de 2000 mètres. Les Pyrénées sont aussi touchées avec le premier vrai manteau blanc de l'automne. Elles vont se renforcer en fin de journée. Une tempête est même annoncée sur l'ouest de la chaine. 12:15 - De la grêle et des phénomènes tourbillonnaires possibles Les pluies vont évacuer progressivement les Cévennes puis la vallée du Rhône. Des averses orageuses se produiront de nouveau sur la PACA, provoquant de fortes chutes de neige sur les reliefs. "De nouvelles pluies et orages devraient balayer les mêmes régions en fin de journée et début de nuit prochaine. Ces pluies pourront de nouveau être fortes, associées à des rafales de vent supérieures à 70 km/h et à quelques chutes de petite grêle isolées. Un phénomène tourbillonnaire est possible en zone littorale notamment", prévient Keraunos, l'observatoire français des tornades et orages violents. En Aquitaine, la situation est aussi agitée : "Ces orages pourront produire de fortes bourrasques de vent, notamment dans le sud de l'Aquitaine en fin de journée, avec des rafales parfois supérieures à 90 km/h localement. De la petite grêle est possible, ainsi qu'un phénomène tourbillonnaire isolé (tuba, voire brève tornade)", ajoute l'observatoire. LIRE PLUS

Le froid s'installe en France. Dans le Nord-Est, il provoque des pluies verglaçantes, voire de la neige localement. Un beau manteau blanc se forme aussi en montagne alors que plusieurs départements sont placés en vigilance orange pour "pluie inondations".