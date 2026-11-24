Suivez en direct le résultat du tirage Euromillions ce mardi 24 novembre 2026, avec un jackpot de 46 millions qui attend son heureux gagnant.

Ce mardi 24 novembre 2026, l'Euromillions s'invite dans l'actualité avec un jackpot de 46 millions à saisir. Les joueurs ayant validé leur grille avant la clôture des ventes sont en lice pour décrocher cette somme susceptible de bouleverser une existence. Le résultat de l'Euromillions est à suivre en direct ci-dessous, dès sa publication officielle par la FDJ.

Vendredi dernier, le tirage de l'Euromillions n'a pas livré de grand gagnant au rang 1, permettant à la cagnotte de gonfler jusqu'au montant affiché ce soir. Deux participants ont toutefois frôlé le jackpot en cochant les cinq bons numéros avec une seule étoile correcte, se hissant ainsi au rang 2. C'est ce report qui explique la progression de la mise en jeu entre les deux tirages de l'Euromillions.

Un jackpot qui grossit, mais aussi un millionnaire français garanti pour ce tirage de l'Euromillions

En parallèle du tirage de l'Euromillions, chaque grille enregistrée en France génère automatiquement un code My Million. Ce dispositif, activé à chaque session du mardi et du vendredi, assure qu'un joueur français repart systématiquement avec un million d'euros, quelle que soit l'issue du jackpot principal. Cette garantie nationale s'applique également aux participants des DOM-TOM.

Le My Million répond à une réalité mathématique propre à l'Euromillions : les probabilités de remporter le rang 1 restent extrêmement faibles, précisément parce que la loterie rassemble des millions de joueurs répartis sur tout le continent. Face à ce constat, ce mécanisme hexagonal offre une alternative concrète, avec un gain assuré sur le sol français à chaque tirage de l'Euromillions.

Le résultat de l'Euromillions porté par une coopération inédite entre dix opérateurs européens

L'Euromillions fonctionne grâce à une architecture originale impliquant dix sociétés de jeux, chacune opérant sur son propre territoire sans superposition. Cette organisation commune couvre douze pays, dont trois micro-États — Monaco, Andorre et le Liechtenstein — et mobilise quatre devises distinctes. C'est cette mutualisation à l'échelle du continent qui permet d'atteindre des cagnottes sans commune mesure avec celles des loteries nationales.

La FDJ précise par ailleurs que tout lauréat dont les gains atteignent ou dépassent 500 000 euros peut bénéficier d'un accompagnement personnalisé via un numéro dédié, mis en place pour faciliter la gestion d'une telle somme. Ce service s'applique aussi bien au jackpot de l'Euromillions qu'aux autres rangs de gains élevés. Une disposition qui témoigne de la structuration croissante autour des grandes loteries européennes.

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