Remporter un gain à l'Euromillions ne suffit pas : encore faut-il savoir comment le récupérer. Pour un montant maximum de 30 000 euros, les joueurs ayant acheté leur grille en point de vente doivent retourner sur place avec leur reçu. Entre 30 000 et 500 000 euros, un déplacement dans un centre de paiement FDJ est nécessaire. Au-delà de 500 000 euros, la FDJ propose un accompagnement spécifique via le numéro 09 69 36 60 60. Chaque palier implique donc une démarche différente pour toucher ses gains.

Ce mardi 24 novembre 2026, le jackpot de 46 000 000 euros n'a pas trouvé preneur. La combinaison gagnante était composée des numéros 3, 5, 37, 44 et 49, assortis des étoiles 5 et 6. Si personne n'a décroché le gros lot, un joueur dit "de rang 2" a tout de même été récompensé, ayant validé 5 numéros et une étoile. Par ailleurs, le code MyMillion a, comme à chaque tirage, désigné un nouveau millionnaire en France.

Le plafond de la cagnotte de l'Euromillions, longtemps fixé à 190 millions d'euros, a été relevé à 250 millions d'euros. Ce montant record a déjà été atteint et remporté à trois reprises en l'espace de quelques mois : en Autriche le 28 mars 2025, en Irlande le 17 juin 2025, puis en France le 19 août 2025. Trois jackpots historiques qui illustrent l'attractivité croissante de cette loterie européenne, à laquelle participent quelque 214 millions d'habitants répartis dans neuf pays, dont la France, l'Espagne, le Royaume-Uni et la Suisse.

22:00 - Méfiez-vous des arnaques liées à l'Euromillions Gagner à l'Euromillions, c'est une chance sur 139 838 160. Mais avant même de penser à récupérer un éventuel gain, la vigilance s'impose. La FDJ met en garde les joueurs contre la multiplication des escroqueries : usurpation d'identité de la FDJ, e-mails malveillants, sites frauduleux, virus, applications malveillantes ou encore sollicitations boursières abusives. Un message clé à retenir : "la FDJ ne demandera jamais d'argent pour vos gains." Des conseils pour se protéger sont disponibles directement sur le site de la Française des jeux.

21:54 - Quels sont les numéros les plus souvent tirés à l'Euromillions ? Depuis le 4 février 2020, le numéro 35 est celui qui ressort le plus fréquemment à l'Euromillions, avec 12,82% de sorties et 91 apparitions au total. Il devance le 42, sorti 86 fois, le 21 avec 84 tirages, le 10 avec 82 et le 29 avec 81. Ces chiffres sont issus des statistiques officielles de la FDJ. Attention toutefois : il ne s'agit là que de statistiques, et non de probabilités. Chaque boule conserve strictement la même chance d'être tirée à chaque nouveau tirage de l'Euromillions.

21:48 - Le My Million, un tirage 100 % français au sein d'une loterie européenne Bien que l'Euromillions réunisse près d'une dizaine de pays européens, le My Million reste un dispositif exclusivement national. Chaque mardi et chaque vendredi, un code est tiré au sort parmi les grilles validées en France, DOM-TOM inclus, garantissant ainsi un nouveau millionnaire français à chaque tirage. Ce mécanisme constitue une forme de compensation face à un jackpot principal particulièrement difficile à atteindre : les chances de décrocher le gros lot de l'Euromillions sont en effet d'une sur 139 838 160.

21:42 - 28 millionnaires créés par l'Euromillions en France depuis le début de l'année Avec le My Million, l'Euromillions crée un nouveau millionnaire en France à chaque tirage, soit deux par semaine. Au 7 avril 2026, ce sont déjà 28 millionnaires qui ont été désignés depuis le début de l'année. Ces heureux gagnants viennent de toutes les régions : Île-de-France, Occitanie, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire ou encore les DOM-TOM. Une répartition géographique qui illustre la portée nationale du jeu et rappelle que la chance peut frapper n'importe où sur le territoire français.

21:36 - Participer à l'Euromillions : ce qu'il faut savoir avant de jouer Pour jouer à l'Euromillions, il faut avoir au moins 18 ans et débourser 2,50 euros par grille. Le joueur sélectionne cinq chiffres parmi 50 et deux numéros étoile parmi 12. La grille doit être validée avant 20h15 le jour du tirage. Deux options sont disponibles : un bureau de vente agréé par la FDJ ou le site internet et l'application de la Française des jeux. En France, l'option "Étoile+" permet de passer à une chance sur 4 de remporter un lot, contre une chance sur 13 tous rangs confondus sans cette option.

21:30 - Pour tenter sa chance à l'Euromillions, deux grandes stratégies s'offrent aux joueurs Miser sur des chiffres porte-bonheur ou laisser le destin décider via un flash : chaque joueur dispose de son propre rituel pour tenter sa chance à l'Euromillions. D'autres préfèrent une approche plus analytique, en s'appuyant sur les statistiques pour sélectionner les numéros jugés les plus susceptibles de sortir. Quelle que soit la méthode choisie, le rendez-vous est fixé chaque soir : le code My Million est dévoilé aux alentours de 20h30-45, pendant ou juste après le journal de TF1, suivi de la combinaison gagnante de l'Euromillions.

21:24 - Quelle probabilité de gagner le jackpot de l'Euromillions ? Décrocher le jackpot de l'Euromillions tient de l'exploit : la probabilité d'y parvenir est d'une chance sur 139 838 160. La cagnotte démarre à 17 millions d'euros minimum et grimpe d'environ 10 millions à chaque tirage sans grand gagnant, jusqu'à un plafond fixé à 250 millions d'euros. Si certains joueurs s'intéressent aux numéros "chauds" ou "froids", la FDJ rappelle que chaque boule a strictement la même probabilité d'être tirée : 1 chance sur 50 pour les numéros, 1 sur 12 pour les étoiles.

21:18 - L'Euromillions, un succès financier en pleine explosion Depuis son premier tirage le vendredi 13 février 2004, l'Euromillions a connu une croissance spectaculaire. Son chiffre d'affaires total est passé de 1,5 milliard d'euros en 2004 à 15,8 milliards en 2018. En France, dès 2006, le jeu représentait déjà près de 10 % du chiffre d'affaires de la Française des Jeux. Le concept, imaginé dans les années 1990 à la Française des Jeux sous la direction de Caroline de Fontenay, a porté successivement les noms "Europa Loto" puis "Méga Millions" avant de devenir l'Euromillions, lancé conjointement par les loteries française, britannique et espagnole.

21:12 - Des gains intermédiaires à six chiffres pour des joueurs français à l'Euromillions Sans décrocher le jackpot, certains joueurs français ont remporté des sommes considérables à l'Euromillions. Le 3 avril, un joueur ayant trouvé les cinq bons numéros et une étoile a empoché 236 718,40 euros. Le 27 mars, une grille validée en France avec cinq numéros et une étoile rapportait 353 647,20 euros à son détenteur. Ces gains intermédiaires rappellent que même sans viser le jackpot, les rangs inférieurs du classement peuvent réserver de belles surprises financières aux participants des deux tirages hebdomadaires.

21:06 - Gare aux arnaques autour de l'Euromillions La Française des Jeux tire la sonnette d'alarme : les escroqueries ciblant les joueurs de l'Euromillions se multiplient. Sur son site, la FDJ rappelle une règle essentielle : elle "ne demandera jamais d'argent pour vos gains". Les arnaques peuvent prendre plusieurs formes, parmi lesquelles l'usurpation d'identité de la FDJ, les e-mails malveillants, les sites frauduleux, les virus et applications malveillants, ou encore la sollicitation boursière malveillante. La FDJ invite les joueurs à consulter ses conseils pour apprendre à se protéger efficacement face à ces tentatives d'escroquerie de plus en plus fréquentes.

21:00 - L'option Étoile + de l'Euromillions pour booster ses gains intermédiaires Peu connue, l'option Étoile + mérite pourtant l'attention des joueurs de l'Euromillions. Proposée pour un euro supplémentaire au moment de valider sa grille, elle permet de multiplier les gains obtenus sur certains rangs intermédiaires. Une option particulièrement intéressante pour ceux qui souhaitent maximiser leurs gains en cas de combinaison partiellement gagnante. Sans décrocher le jackpot, un joueur peut ainsi repartir avec une somme plus conséquente qu'avec une grille classique.

20:54 - Un scandale autour des profils gagnants de l'Euromillions en Belgique La Loterie nationale belge a été épinglée par le journal Sud Presse : elle aurait elle-même fabriqué les profils des gagnants de l'Euromillions pour les rendre moins identifiables. Exemple révélateur, une gagnante âgée de Blankenberge avait été présentée comme "une famille avec deux enfants de Gand". Un ancien responsable a affirmé avoir reçu l'ordre de composer ces profils fictifs. Les directeurs de la loterie, eux, ont démenti ces accusations. Une affaire qui soulève des questions sur la transparence des organismes de loterie envers leurs joueurs.

20:48 - Le plafond de l'Euromillions relevé à 250 millions d'euros Longtemps fixée à 190 millions d'euros, la cagnotte maximale de l'Euromillions a été relevée à 250 millions. Ce nouveau plafond a déjà été atteint et remporté à trois reprises : en Autriche le 28 mars 2025, en Irlande le 17 juin 2025, puis en France le 19 août 2025. Des montants sans commune mesure avec ceux du Loto, dont les tirages spéciaux atteignent 10 ou 13 millions d'euros. En contrepartie, les chances de décrocher le jackpot de l'Euromillions sont bien plus faibles : une sur 139 838 160, contre une sur 19 068 840 au Loto, soit sept fois moins de chances.

20:42 - Connaître ses résultats de l'Euromillions : plusieurs options disponibles Les résultats du code My Million sont disponibles vers 20h35, suivis du tirage complet de l'Euromillions aux alentours de 21h45. Les joueurs peuvent les consulter en point de vente, scanner leur reçu via l'application mobile de la FDJ, ou encore les recevoir par téléphone ou SMS. Un simulateur en ligne permet également de vérifier ses éventuels gains. Autant d'options pratiques pour savoir rapidement si la chance a souri, dans une loterie où les probabilités de décrocher le jackpot restent infimes : une chance sur 139 838 160 par grille jouée.

20:36 - Le My Million, un millionnaire français garanti à chaque tirage de l'Euromillions Décrocher le jackpot de l'Euromillions relève souvent de la mission impossible. Mais à chaque tirage, un joueur français repart millionnaire grâce au My Million. Ce code composé de deux lettres et sept chiffres est attribué automatiquement à l'achat d'une grille, sans surcoût. Il est tiré au sort exclusivement parmi les grilles validées en France, y compris dans les DOM-TOM. Deux tirages par semaine, le mardi et le vendredi, garantissent ainsi deux nouveaux millionnaires. Depuis le début de l'année 2026, pas moins de 20 gagnants avaient déjà été désignés au début du printemps.

20:30 - Euromillions : soixante jours pour réclamer ses gains Remporter un gain à l'Euromillions, c'est bien. Encore faut-il le réclamer à temps. Les gagnants disposent de soixante jours pour se manifester auprès de la FDJ et percevoir leurs gains. Ce délai court "à compter de la date du dernier tirage ou évènement auquel le reçu a participé", et non nécessairement à partir du tirage gagnant lui-même. Une précision importante : passé ce délai, les sommes non réclamées sont définitivement perdues. Une règle stricte à garder en tête avant chaque tirage.