Mission accomplie ! Le cargo Miro G qui s'était échoué dans les Landes vendredi matin a pu être remorqué avec succès vers le large mardi après-midi.

Le cargo Miro G, long de 170 mètres, a pu repartir à l'issue d'une opération de déséchouement menée avec succès ce mardi 24 novembre après-midi. Après s'être échoué vendredi matin dans les Landes, la mission remorquage a débuté vers 15 heures. Une heure précise puisqu'il s'agissait de la marée haute. L'opération a bénéficié de grands coefficients de marée, mais l'océan n'a pas tout fait.

Après que les équipes ont été redéposées à bord du navire en hélicoptère, une alimentation électrique renforcée du bateau a été installée. Objectif : mener à bien le déballastage de la coque, à savoir vider l'eau ou le liquide utilisé comme lest dans les ballasts pour le maintenir stable sur le sable ces derniers jours. Ainsi, en allégeant au maximum le navire, celui-ci devait ne plus toucher le fond au moment de la marée haute. En parallèle, des moyens terrestres ont également été déployés, relaie Le Télégramme. Une remorque en textile de 1 900 mètres a été utilisée.

Succès de lopération de déséchouement du MIRO G ! Après plusieurs jours de mobilisation, l'opération de déséchouement du cargo MIRO G a abouti avec succès. Cette opération délicate a été conduite en parfaite coordination avec la @Prefecture40 dans le respect de la sécurité et de la protection de lenvironnement marin et du littoral. Un vol de Falcon 50 de la @MarineNationale a pu confirmer quaucune pollution n'est présente dans la zone de léchouement et autour du navire. https://t.co/7iKsWPQs1O — Préfecture maritime et commandement en chef ATLANT (@premar_ceclant) November 24, 2026

Marée haute, remorqueur et jets-skis : une opération XXL pour sauver le cargo Miro G

La mission était complexe puisqu'il s'agissait de débloquer cet énorme cargo, et ce, en garantissant la sécurité du personnel mais aussi en évitant que la coque ne s'abîme au risque de se retrouver avec une fuite et de la pollution. Lors de l'opération, des dispositifs avaient toutefois été prévus afin de circonscrire toute pollution au plus vite en cas d'échec. Au moment clé, un remorqueur de haute mer, prénommé Abeille Bretagne, a été chargé de tirer le navire. Des jets-skis tournaient autour afin d'assurer une meilleure communication entre les différentes équipes.

Échouement du #MIRO G : les préparatifs de tentative de déséchouement progressent. Tout au long du week-end, les équipes se sont attachées à étudier et réunir les prérequis techniques et opérationnels indispensables à la réussite de cette manuvre complexe. Lopération reste conditionnée à la validation de lensemble de ces prérequis et à des conditions météorologiques compatibles avec lintervention tout en garantissant la sécurité et la protection de lenvironnement. Pour plus dinformations : https://t.co/hulqqzLqm8 — Préfecture maritime et commandement en chef ATLANT (@premar_ceclant) November 23, 2026

Échouement du #MIRO G : La préfecture maritime de lAtlantique a publié un arrêté créant une zone de sécurité temporaire autour du cargo échoué sur une plage des Landes. Toute activité maritime est interdite dans un rayon de 5 nautiques autour du MIRO G. https://t.co/H4CjcFsV5m — Préfecture maritime et commandement en chef ATLANT (@premar_ceclant) November 23, 2026

Dès 15h03, juste après la toute première tentative, le cargo a réussi à rejoindre la mer. Réunie sur la plage pour observer l'opération de grande ampleur, la foule n'a pas manqué d'applaudir l'heureux dénouement. Des centaines de badauds s'étaient réunis pour l'occasion. "Je vois le bateau qui s'en va vers la pleine mer, il semble que l'opération soit réussie. Il faut encore le mener à bon port", a réagi le préfet des Landes, qui restait sur ses gardes. Le cargo Miro G devait rejoindre le port du Verdon dans l'embouchure de la Gironde. À noter qu'aucune pollution n'a été détectée par les tests réalisés à la suite de la manœuvre. "Une inspection technique, notamment de sa coque, sera réalisée avec l'intervention de plongeurs pour vérifier son état" à son arrivée vers Bordeaux, a fait savoir la préfecture maritime.