Le numéro 13 est l'un des plus joués en France au Loto, mais sa popularité a un revers. Lorsqu'il est tiré, le gain moyen pour trois bons numéros baisse d'environ 16 %, et le jackpot risque davantage d'être partagé entre plusieurs gagnants. Ce phénomène s'explique par le fait que plus un numéro est joué, plus le gain est dilué en cas de victoire. Le 13 est également très coché à l'EuroMillions, où il occupe la deuxième place des numéros les plus joués, juste derrière le 7.

En 2026, la Française des Jeux a programmé six Super Loto, dont trois liés aux vendredis 13 et un Super Loto du Patrimoine. Deux Grands Loto sont également au calendrier, l'un en été, l'autre à Noël, avec des jackpots minimums garantis à 20 millions d'euros. Pour les tirages spéciaux, le jackpot minimum est fixé à 13 millions d'euros. Une année particulièrement dense pour les amateurs de grosses cagnottes, qui auront donc de nombreuses occasions de tenter leur chance.

Au Loto, le choix des numéros ne change pas les probabilités de gagner, mais il influence directement le montant des gains. Moins un numéro est joué, plus il fait grimper la mise en cas de victoire. Le 46 fait ainsi augmenter le gain pour trois bons numéros de 19 %, le 40 et le 36 de 16 %. À l'inverse, le 12, le 13 et le 7 font chacun baisser ce gain d'environ 16 %, devant le 11 (-14 %) et le 10 (-12 %). Les numéros ressemblant à des dates sont généralement surjoués.

20:40 - Une histoire du Loto qui remonte au XVIe siècle Derrière chaque tirage du Loto se cache une longue histoire. Si la Loterie nationale est née en 1933, le Loto remonte en réalité au XVIe siècle en Italie. Officialisé sous sa forme moderne par le gouvernement Chirac, son premier tirage a eu lieu en 1976. Depuis, des millions de Français ont vu leur quotidien chamboulé en devenant millionnaires. Côté jackpot, le minimum est fixé à 2 millions d'euros, et la cagnotte moyenne remportée tourne autour de 5 millions d'euros. Lorsque personne ne gagne, le jackpot repart à la hausse, augmentant d'un million d'euros à chaque nouveau tirage.

20:34 - Quelques numéros sortent plus souvent au Loto, mais ça ne change rien Entre novembre 2019 et septembre 2022, les numéros les plus fréquemment tirés au Loto étaient le 22, le 26 et le 31. Des statistiques qui peuvent intriguer les joueurs, mais qui ne permettent en aucun cas d'anticiper les prochains résultats. Chaque tirage du Loto reste totalement imprévisible, le hasard étant le seul maître du jeu. Par ailleurs, les joueurs disposent de 60 jours pour récupérer leurs gains. Pour les montants inférieurs à 30 000 euros, le retrait peut s'effectuer directement auprès du commerçant en point de vente.

20:26 - Toutes les combinaisons ont la même probabilité au Loto Un joueur a autant de chances d'être le grand gagnant du Loto que de voir sortir, à titre d'exemple, une combinaison comme 1 - 2 - 3 - 4 - 5 avec le numéro Chance 6. Chaque combinaison, aussi "logique" ou "aléatoire" qu'elle paraisse, a exactement la même probabilité d'être tirée. Par ailleurs, les plus gros jackpots de l'histoire restent marquants : 24 millions d'euros remportés à Sarcelles le 6 juin 2011, et 23 millions d'euros empochés par un couple de Libourne le 19 mai 2014. Rappel important : jouer comporte des risques d'addiction. En cas de difficulté, le 09 74 75 13 13 est disponible.

20:20 - Un changement majeur pour le "roll-down" du Loto en 2027 La FDJ prévoit de modifier en profondeur le fonctionnement du "roll-down" du Loto en octobre 2027. Ce mécanisme, qui redistribue le jackpot aux gagnants du deuxième rang lorsque personne ne décroche le gros lot, sera déclenché dès le 11e tirage consécutif sans grand gagnant, contre 34 actuellement. Un changement significatif qui pourrait rendre les gros gains secondaires bien plus fréquents. Rappelons qu'au Loto, le jackpot est partagé entre tous les joueurs qui trouvent la combinaison gagnante lors d'un même tirage.

20:14 - Le pack MultiChances du Loto pour jouer en groupe Méconnue du grand public, le pack MultiChances est une option disponible uniquement sur le site FDJ ou son application mobile. Il se compose de 100 grilles simples et de 100 codes Loto, chacun permettant de remporter 20 000 euros. Chaque joueur peut acheter 1, 2, 5 ou 10 parts à 4,40 euros l'unité. En cas de victoire, "vous remportez une partie des gains du pack, proportionnellement au nombre de parts achetées", explique la FDJ. Il existe également une version élargie du pack, composée de 600 parts, avec une part à 6,60 euros.

20:08 - Au Loto, des tirages placés sous haute surveillance Les boules officielles du Loto sont conservées dans un espace ultra-sécurisé, sous vidéosurveillance et accessible uniquement via un lecteur d'empreinte biométrique. Seul l'huissier détient la clé de ce coffre. Leur intégrité est vérifiée deux fois par an par un organisme extérieur. En 2026, six Super Loto sont programmés, dont trois liés aux vendredis 13, ainsi qu'un Super Loto du Patrimoine. Deux Grands Loto sont également prévus, en été et à Noël, avec des jackpots minimums de 20 millions d'euros. Les tirages spéciaux, eux, proposent au minimum 13 millions d'euros.

20:02 - Le Loto Mission Nature, jouer pour la biodiversité Pour sa quatrième édition en 2026, le Loto Mission Nature est lancé en partenariat avec l'Office français de la biodiversité (OFB), à l'occasion de la Fête de la Nature. Cette offre de jeux est "destinée à la préservation et la restauration de la biodiversité et à la sensibilisation du grand public à cet enjeu". Depuis 2023, 64 projets répartis sur l'ensemble du territoire ont déjà bénéficié du soutien financier de la FDJ. Une façon de donner une dimension solidaire et environnementale à la pratique du jeu. Jouer comporte des risques : le 09 74 75 13 13 accompagne les personnes en difficulté.

19:55 - Comment récupérer ses gains au Loto en ligne Vous avez joué au Loto sur FDJ.fr ou via l'application mobile ? Les gains sont automatiquement crédités sur votre compte joueur. Si vos coordonnées bancaires sont renseignées, un virement automatique est possible pour des sommes allant jusqu'à 500 000 euros. Au-delà de ce montant, il faut contacter le service des gagnants au 09 69 36 60 60 pour bénéficier d'un accompagnement sur mesure. Par ailleurs, selon les statistiques de la Française des jeux, le 9 est le numéro Chance qui sort le plus au Loto, avec 117 sorties, devant le 2 (110 sorties) et le 4 (109 sorties).

19:49 - Le top 3 des plus gros gains du Loto en 2025 le loto a distribué des gains records en 2025. le plus gros jackpot de l'année a atteint 23 millions d'euros, remporté en gironde le 29 septembre. en deuxième position, 20 millions d'euros ont été gagnés en bretagne le 15 novembre. le podium est complété par 19 millions d'euros décrochés en occitanie le 26 février. des sommes qui rappellent que si l'euromillions propose des gains bien plus élevés, le loto reste capable de faire émerger des gagnants à plusieurs millions d'euros. jouer comporte des risques : le 09 74 75 13 13 accompagne les personnes en difficulté.

19:43 - Au Loto, le choix des numéros influence les gains Au Loto, toutes les combinaisons ne se valent pas en termes de gains. Le choix des numéros joue un rôle concret sur les sommes remportées. Les numéros très joués, souvent proches de dates comme le 2, le 10, le 11, le 12 ou le 13, font mécaniquement baisser les gains en cas de victoire, car le lot est partagé entre davantage de gagnants. À l'inverse, des numéros moins populaires comme le 36, le 40 ou le 46 peuvent faire grimper le gain pour trois bons numéros jusqu'à 19 %. Jouer comporte des risques : le 09 74 75 13 13 accompagne les personnes en difficulté.

19:37 - Au Loto, les gains minimums bientôt revus à la hausse Bonne nouvelle pour les joueurs du Loto : le plancher des gains va être relevé. Tout gagnant touchera désormais au moins 3 euros, contre 2,20 euros aujourd'hui. Une évolution modeste mais qui va dans le sens des joueurs, même pour les lots les plus petits. Par ailleurs, le top 5 des plus gros jackpots de l'histoire compte deux gains emblématiques : 24 millions d'euros remportés à Sarcelles le 6 juin 2011, et 23 millions d'euros empochés par un couple de Libourne le 19 mai 2014. Rappel important : le Loto est strictement réservé aux majeurs. En cas de problème avec le jeu, le 09 74 75 13 13 est disponible.

19:31 - Un rythme de millionnaires inédit au Loto en 2025 En 2025, la Française des jeux a créé un millionnaire tous les deux jours grâce au Loto et à l'Euromillions, portant le total annuel à 189 nouveaux millionnaires. La grande majorité d'entre eux, soit 87,5 %, ont empoché entre 1 et 5 millions d'euros. Par ailleurs, à chaque tirage du Loto, dix codes sont tirés au sort, permettant chacun de remporter 20 000 euros, indépendamment de la combinaison gagnante. Lors des Super Loto, ce nombre monte exceptionnellement à 50 codes gagnants, offrant ainsi davantage d'opportunités de gains supplémentaires.

19:24 - Le record absolu du Loto remporté à Orgères Le plus gros jackpot jamais décroché au Loto s'élève à 30 millions d'euros. Il a été remporté à Orgères le 4 décembre 2021. Le deuxième plus grand jackpot a été gagné le 11 septembre 2021 par un joueur ayant tenté sa chance sur Internet. Le top 5 est complété par 25 millions d'euros gagnés à Paris le 5 décembre 2022, 24 millions à Sarcelles le 6 juin 2011, et 23 millions remportés par un couple de Libourne le 19 mai 2014.

19:18 - Au Loto, gagner sans tout trouver, c'est possible Au Loto, décrocher un gain ne suppose pas forcément de trouver la combinaison complète. Trouver cinq bons numéros sans le numéro Chance (rang 2) ou quatre bons numéros avec le numéro Chance (rang 3) permet déjà de remporter des sommes significatives. Lorsque plusieurs joueurs trouvent la bonne combinaison lors d'un même tirage, le jackpot est partagé entre eux. Pour ceux qui veulent multiplier leurs chances, le pack MultiChances propose 600 parts à 6,60 euros chacune, mais les gains sont également partagés.

19:12 - Quelques numéros du Loto sortent plus souvent que d'autres Depuis le lancement du Loto moderne en 2008, la FDJ a publié des statistiques sur les numéros les plus fréquemment tirés. Le 41 domine avec plus de 280 sorties, soit 16 % des tirages, suivi du 13 (265 apparitions), du 22 (260), du 35 (258) et du 15 (255). Côté numéro chance, le 7 arrive en tête avec 180 sorties, devant le 5 et le 9. Ces données n'ont toutefois aucune valeur prédictive : chaque tirage repart de zéro, et la probabilité de décrocher le rang 1 reste d'une chance sur 19 millions.