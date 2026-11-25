Près de Toulouse, la sortie scolaire au Puy-du-Fou a suscité une vive polémique et des accusations, ce qui a conduit la mairie à annuler purement et simplement le voyage.

Le voyage scolaire au Puy-du-Fou n'aura pas lieu. À quelques mois de la présidentielle, il n'y a pas que sur les plateaux télévisés que les esprits s'échauffent. Près de Toulouse, à Castelmaurou, petite commune de 4 500 habitants, le maire, Laurent Eberlé, et son équipe se sont résolus à annoncer sur Facebook le week-end dernier l'annulation du séjour au Puy-du-Fou. Le voyage scolaire devait permettre aux élèves de CM1 et CM2 de l'école élémentaire Marcel-Pagnol d'assister aux nombreux spectacles du parc d'attractions.

D'après La Dépêche du Midi, le choix de ce parc, associé à l'image de "droite souverainiste" de son fondateur, Philippe de Villiers, a suscité la controverse. Dans son communiqué, la mairie regrette que "les rumeurs, les ouï-dire et certaines accusations" aient commencé "à circuler dès l'été, alors même que le projet n'avait pas encore été officiellement présenté aux parents et aux habitants".

"Donner des outils [aux enfants] pour réfléchir par eux-mêmes"

La mairie se défend par ailleurs d'avoir voulu mettre sur pied un véritable projet pédagogique, qui avait pour vocation de "donner des outils [aux enfants] pour réfléchir par eux-mêmes, et non de leur imposer une vision ou des convictions", ce qui semble lui avoir été reproché. Elle déplore que "ce projet [ait] pris une dimension politique et idéologique disproportionnée".

N'acceptant pas que le projet, destiné aux enfants avant tout, soit devenu "le support de confrontations politiques, de procès d'intention ou d'accusations personnelles", la mairie estime avoir été contrainte d'annuler le projet. Une annulation qu'elle qualifie de "profonde déception". Regrettant que les enfants soient les premiers punis, elle fait savoir que, faute de temps et de disponibilité pour les hébergements, transports et autre encadrement, il ne sera pas possible d'organiser un projet similaire et qu'aucun voyage de substitution ne pourra être proposé cette année.