Un navire transportant du gazole a fait naufrage au large des Baléares ce jeudi 26 novembre. Un marin est mort et les autorités espagnoles ont activé leur plan d'urgence contre la pollution marine.

Trois hélicoptères et plusieurs navires ont été mobilisés au large d'Ibiza dans la nuit du mercredi 25 au jeudi 26 novembre. Un chimiquier baptisé Med Emre a sombré à environ 46 kilomètres au nord-est de l'île espagnole. Battant pavillon maltais, le cargo avait quitté le port d'Algésiras, près du détroit de Gibraltar, et devait rejoindre Barcelone.

Les 17 membres de l'équipage ont été secourus, mais l'un d'entre eux est mort après son transfert à l'hôpital d'Ibiza. Six autres marins ont été hospitalisés pour des blessures légères, souffrant notamment d'hypothermie, selon les services d'urgence espagnols cités par Libération. Les autorités n'ont pas encore communiqué la nationalité des membres de l'équipage ni les circonstances exactes du naufrage.

Au-delà du bilan humain, c'est la nature de la cargaison qui inquiète désormais les autorités. Selon un communiqué du ministère de l'Intérieur des Îles Baléares, le navire pourrait avoir transporté jusqu'à 7 000 tonnes de gazole. Le Figaro évoque également un volume de 1,2 million de litres de pétrole, d'après les médias espagnols. Ces deux estimations diffèrent sensiblement et la quantité exacte de carburant présente à bord reste à confirmer.

Cargo naufragé : l'Espagne active son plan d'urgence contre la marée noire

Face au risque de pollution, les autorités espagnoles ont activé leur plan national d'urgence de niveau 2, le deuxième plus élevé du dispositif. Un navire spécialisé dans la lutte contre les marées noires, le Clara Campoamor, a été envoyé sur les lieux du naufrage. Un avion des services espagnols de sauvetage en mer a également été mobilisé pour inspecter la zone.

L'activation de ce dispositif ne signifie pas pour autant qu'une marée noire est en cours. Les autorités cherchent à évaluer les conséquences de l'accident et les risques de fuite de carburant. Le gouvernement régional des Baléares rassemble actuellement les informations nécessaires avant de décider des prochaines mesures à prendre.

Marée noire en Méditerranée ? Une zone particulièrement riche en biodiversité marine

Le secteur dans lequel le Med Emre a sombré présente un intérêt écologique sérieux. Les eaux situées au nord-est d'Ibiza abritent notamment des tortues marines, des dauphins et le puffin des Baléares, l'un des oiseaux marins les plus menacés d'Europe, rappelle Libération. On y trouve également de vastes herbiers de posidonie, des plantes sous-marines qui offrent un habitat à de nombreuses espèces.

L'Espagne a déjà été confrontée à une catastrophe maritime majeure en 2002. Le naufrage du pétrolier Prestige, au large de la Galice, avait entraîné le déversement de dizaines de milliers de tonnes de fioul lourd dans l'Atlantique. Des centaines de plages espagnoles et françaises avaient alors été touchées par la pollution.

Le carburant transporté par le Med Emre est toutefois différent de celui du Prestige et rien ne permet, à ce stade, d'établir l'ampleur d'une éventuelle pollution. Les opérations de surveillance maritime et aérienne doivent permettre de déterminer si le naufrage a entraîné un déversement de gazole en Méditerranée.