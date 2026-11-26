EuroDreams. Pour le tirage EuroDreams de ce jeudi 26 novembre 2026, la Française des jeux (FDJ) propose de remporter une rente de 20 000 euros par mois pendant 30 ans. À l'occasion de ce tirage exceptionnel, 10 codes gagnants permettront également de toucher 2 000 euros par mois pendant cinq ans. Les résultats seront publiés dans cet article dès leur dévoilement.

Un jackpot exceptionnel. Pour le tirage EuroDreams de ce jeudi 26 novembre 2026, la FDJ met en jeu une rente de 20 000 euros par mois pendant 30 ans, soit 7,2 millions d'euros au total. Vous pourrez découvrir les numéros gagnants juste en dessous après la publication des résultats par la FDJ.

En plus du tirage classique, cette édition exceptionnelle permettra à 10 joueurs de remporter 2 000 euros par mois pendant cinq ans grâce à un tirage au sort de codes gagnants. Cette opération est proposée sans coût supplémentaire. Les participants ayant validé une grille EuroDreams pour ce tirage pourront ainsi tenter de décrocher l'une de ces rentes supplémentaires.

Les joueurs peuvent jouer jusqu'à 20h15 le jour J

Pour tenter leur chance, les participants peuvent remplir leur grille dans un point de vente FDJ ou directement en ligne, via le site officiel ou l'application mobile. La démarche est simple : il faut cocher six numéros parmi 40 dans la grille des numéros, ainsi qu'un numéro Dream parmi les cinq disponibles.

Le prix d'une grille simple est fixé à 2,50 euros. Les joueurs peuvent également choisir le système Flash, qui génère une combinaison aléatoire. Pour ce tirage exceptionnel du jeudi 26 novembre, chaque grille validée participe également au tirage au sort des 10 codes gagnants, sans mise supplémentaire.

Les joueurs ont jusqu'à 20h15 pour valider leur participation le jour du tirage. Les résultats sont publiés en ligne après le tirage, sur le site officiel de la FDJ et son application mobile. Les participants peuvent également vérifier leurs gains auprès d'un détaillant FDJ. Pour vérifier leurs gains, les joueurs en ligne peuvent consulter leur compte FDJ. Ceux ayant joué en point de vente doivent conserver leur reçu et le faire vérifier auprès d'un détaillant.