Le tirage Euromillions du vendredi 27 novembre 2026 est lancé et le résultat tant attendu se dévoile en direct pour tenter de remporter 59 millions.

Ce vendredi 27 novembre 2026, l'Euromillions s'invite une nouvelle fois dans les foyers français et européens avec une cagnotte de 59 millions à décrocher. Des milliers de joueurs attendent fébrilement de savoir si leur grille recèle la combinaison parfaite. Les résultats sont à suivre en direct ci-dessous, dès leur mise en ligne officielle par la Française des Jeux.

Le jackpot proposé ce soir découle directement d'un tirage de l'Euromillions resté sans grand gagnant au rang 1 lors de la séance du mardi 24 novembre 2026. Un participant avait tout de même frôlé le succès en décrochant le rang 2, avec les cinq bons numéros mais une seule étoile au lieu des deux nécessaires. Cette absence de vainqueur au sommet a mécaniquement alimenté la cagnotte et explique son niveau attractif ce vendredi.

Qui décrochera le résultat de l'Euromillions gagnant ce soir ?

Pour prétendre au jackpot, les participants au tirage de l'Euromillions doivent avoir sélectionné cinq numéros compris entre 1 et 50, auxquels s'ajoutent deux étoiles choisies parmi une série de douze. Les grilles pouvaient être soumises jusqu'à 20h15, que ce soit physiquement en bureau de tabac ou à distance via le site et l'application de la FDJ. Passée cette heure limite, aucune nouvelle participation n'était recevable pour le tirage de ce soir.

Le tirage de l'Euromillions et le code My Million, un million garanti pour un Français

Au-delà du jackpot principal, chaque tirage de l'Euromillions s'accompagne en France du code My Million, un mécanisme propre au marché hexagonal qui assure la naissance d'un nouveau millionnaire, quoi qu'il arrive sur le rang 1. Ce dispositif fonctionne en parallèle du jeu principal, garantissant deux nouvelles fortunes chaque semaine, le mardi et le vendredi. Les gagnants de ce code annexe peuvent émerger de n'importe quelle région de France, des grandes métropoles aux territoires d'outre-mer.

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