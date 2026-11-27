Le tirage Euromillions du vendredi 27 novembre 2026 est lancé et le résultat tant attendu se dévoile en direct pour tenter de remporter 59 millions.
Ce vendredi 27 novembre 2026, l'Euromillions s'invite une nouvelle fois dans les foyers français et européens avec une cagnotte de 59 millions à décrocher. Des milliers de joueurs attendent fébrilement de savoir si leur grille recèle la combinaison parfaite. Les résultats sont à suivre en direct ci-dessous, dès leur mise en ligne officielle par la Française des Jeux.
Le jackpot proposé ce soir découle directement d'un tirage de l'Euromillions resté sans grand gagnant au rang 1 lors de la séance du mardi 24 novembre 2026. Un participant avait tout de même frôlé le succès en décrochant le rang 2, avec les cinq bons numéros mais une seule étoile au lieu des deux nécessaires. Cette absence de vainqueur au sommet a mécaniquement alimenté la cagnotte et explique son niveau attractif ce vendredi.
Qui décrochera le résultat de l'Euromillions gagnant ce soir ?
Pour prétendre au jackpot, les participants au tirage de l'Euromillions doivent avoir sélectionné cinq numéros compris entre 1 et 50, auxquels s'ajoutent deux étoiles choisies parmi une série de douze. Les grilles pouvaient être soumises jusqu'à 20h15, que ce soit physiquement en bureau de tabac ou à distance via le site et l'application de la FDJ. Passée cette heure limite, aucune nouvelle participation n'était recevable pour le tirage de ce soir.
Le tirage de l'Euromillions et le code My Million, un million garanti pour un Français
Au-delà du jackpot principal, chaque tirage de l'Euromillions s'accompagne en France du code My Million, un mécanisme propre au marché hexagonal qui assure la naissance d'un nouveau millionnaire, quoi qu'il arrive sur le rang 1. Ce dispositif fonctionne en parallèle du jeu principal, garantissant deux nouvelles fortunes chaque semaine, le mardi et le vendredi. Les gagnants de ce code annexe peuvent émerger de n'importe quelle région de France, des grandes métropoles aux territoires d'outre-mer.
Dernières mises à jour
21:00 - Une chance sur près de 140 millions de décrocher le jackpot de l'Euromillions
Les statistiques officielles de la Française des Jeux sont sans appel : la probabilité de remporter le jackpot de l'Euromillions est d'une sur 139 838 160. Un chiffre vertigineux qui contraste avec les petits gains, bien plus accessibles. Trouver deux numéros sans étoile offre ainsi environ une chance sur vingt-deux de gagner, rendant ces gains de bas de tableau relativement fréquents. Les résultats du code My Million sont disponibles vers 20h35, ceux du tirage complet aux alentours de 21h45.
- Une tentative de fraude massive à l'Euromillions en 2007
En juin 2007, un couple propriétaire d'un débit de tabac parisien et un complice ont été mis en examen pour escroquerie portant sur 35,565 millions d'euros. Le buraliste aurait subtilisé deux tickets gagnants à un joueur régulier en lui indiquant qu'il n'avait rien gagné, avant de les faire encaisser par un tiers. Ce sont des signaux d'alerte — les mêmes numéros continuant d'être joués et un transfert bancaire suspect vers l'étranger — qui ont déclenché une enquête judiciaire.
- Le chiffre d'affaires de l'Euromillions en forte hausse depuis sa création
Depuis son lancement, l'Euromillions a connu une croissance spectaculaire de son chiffre d'affaires. Parti de 1,5 milliard d'euros en 2004, il a atteint 6,6 milliards en 2013, puis 15,8 milliards en 2018. En France, dès 2006, le jeu représentait déjà près de 10 % du chiffre d'affaires de la Française des Jeux. Un succès étroitement lié au montant des cagnottes annoncées : plus le jackpot est élevé, plus le taux de participation grimpe. Pour jouer, il est également possible de s'inscrire directement sur le site de la FDJ ou via son application mobile.
- Le jackpot de l'Euromillions peut atteindre 250 millions d'euros
Lorsque personne ne trouve la bonne combinaison, le jackpot de l'Euromillions est remis en jeu au tirage suivant, augmenté de plusieurs millions d'euros. Cette mécanique d'accumulation se poursuit jusqu'à ce qu'un joueur décroche le gros lot ou que la cagnotte atteigne son plafond fixé à 250 millions d'euros. Ce montant maximum a déjà été remporté trois fois depuis son instauration : en Autriche le 28 mars 2025, en Irlande le 17 juin 2025, puis en France le 19 août 2025. Depuis sa création, l'Euromillions compte 601 gagnants de premier rang à travers l'Europe.
- Comment récupérer ses gains à l'Euromillions ?
Remporter un gain à l'Euromillions ne suffit pas : encore faut-il savoir comment le récupérer. Pour les joueurs en ligne, "le montant correspondant à votre gain sera automatiquement crédité sur votre compte joueur", précise la Française des jeux, sauf pour les très gros gains. En point de vente, les gains inférieurs à 30 000 euros se récupèrent directement sur place avec son reçu. Entre 30 000 et 500 000 euros, "il faut se rendre dans un centre de paiement FDJ". Au-delà de 500 000 euros, qu'on ait joué en ligne ou en point de vente, il faut contacter le service des grands vainqueurs au 09 69 36 60 60.
20:30 - Le My Million, ce code qui fait gagner un million d'euros
À chaque tirage Euromillions, un code My Million — composé de deux lettres et sept chiffres — est tiré au sort parmi les grilles validées en France. Ce code est attribué automatiquement à l'achat d'une grille et permet de remporter un million d'euros sans surcoût. Il n'est pas possible de participer à l'Euromillions sans ce code, et les joueurs ne peuvent pas le choisir eux-mêmes. Une façon d'offrir à chaque participant français une chance supplémentaire de décrocher un gain majeur, indépendamment du résultat du tirage principal.
- Les numéros les moins tirés à l'Euromillions
Depuis le 4 février 2020, cinq numéros se distinguent par leur faible fréquence d'apparition à l'Euromillions selon les statistiques officielles de la FDJ. Le 22, sorti seulement 48 fois (6,75% des tirages), est le grand absent. Il est suivi du 1 (49 sorties, 6,89%), du 43 (54 sorties, 7,59%), puis du 31 et du 4 (61 sorties chacun, 8,58%). Ces chiffres restent de simples statistiques : le hasard demeure le seul maître du jeu, et aucune méthode ne permet de prédire les résultats à venir.
- Une tentative de fraude massive à l'Euromillions en 2007
En juin 2007, un couple propriétaire d'un bureau de tabac parisien et un complice ont été mis en examen pour escroquerie portant sur 35,565 millions d'euros. Le buraliste aurait subtilisé deux tickets gagnants à un joueur régulier en lui indiquant qu'il n'avait rien gagné, avant de les faire encaisser par un tiers. Ce sont des signaux d'alerte — les mêmes numéros continuant d'être joués et un transfert bancaire suspect vers l'étranger — qui ont déclenché une enquête judiciaire.
- 250 millions d'euros remportés par cinq amis : un record en France
En août 2025, cinq amis originaires d'Île-de-France ont décroché ensemble la somme record de 250 millions d'euros à l'Euromillions, soit le jackpot maximum autorisé. Selon les informations rapportées, c'était "la toute première fois qu'ils jouaient tous ensemble". Avant eux, un joueur de Tahiti avait remporté 220 millions d'euros en 2021, un retraité du Sud de la France 200 millions en décembre 2020, et un couple alsacien 178 millions en novembre 2025. Des gains colossaux qui illustrent la diversité des profils de grands gagnants de cette loterie européenne.
- Tout ce qu'il faut savoir sur le fonctionnement de l'Euromillions
À chaque tirage de l'Euromillions, les joueurs doivent sélectionner 5 numéros entre 1 et 50, ainsi que 2 étoiles parmi 12. Ce nombre d'étoiles a évolué au fil du temps : initialement fixé à 9, il est passé à 11 en mai 2011, puis à 12 en septembre 2016. Résultat : la probabilité de décrocher le jackpot est tombée d'environ 1 sur 76 millions à 1 sur 140 millions. En cas de gain, les heureux gagnants disposent de soixante jours pour se manifester auprès de la FDJ. Passé ce délai, les sommes non réclamées sont définitivement perdues.
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