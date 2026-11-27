Décrocher le jackpot de l'Euromillions ne suffit pas : encore faut-il réclamer ses gains dans les temps. Les gagnants disposent de soixante jours pour se manifester auprès de la FDJ et percevoir leurs gains. Ce délai court "à compter de la date du dernier tirage ou évènement auquel le reçu a participé", et non nécessairement à partir du tirage gagnant lui-même. Passé ce délai, les sommes non réclamées sont définitivement perdues. Une règle stricte qui impose aux heureux gagnants de rester vigilants et de ne pas tarder à faire valoir leurs droits.

En marge des tirages Euromillions, la FDJ organise ponctuellement des tirages spéciaux du Loto à l'occasion de dates particulières, comme les vendredis 13 ou les fêtes de Pâques. Ces Super Lotos affichent des jackpots moins élevés — de l'ordre de 10 à 13 millions d'euros — mais offrent des probabilités de gain sensiblement meilleures. Le vendredi 13 mars 2026, un Super Loto de 13 millions d'euros a ainsi été proposé simultanément à l'Euromillions, donnant aux joueurs la possibilité de tenter leur chance sur deux fronts le même soir.

L'Euromillions est bien plus qu'une simple loterie nationale : ce tirage réunit douze pays européens, dont trois micro-États — Monaco, Andorre et le Liechtenstein — et fonctionne avec quatre devises différentes : l'euro, la livre sterling, le franc suisse et le franc pacifique. Dix sociétés de jeux coorganisent l'événement, chacune opérant sur son propre territoire sans se faire concurrence. Cette dimension transnationale permet de proposer des jackpots bien supérieurs à ceux des loteries nationales, mais elle réduit en contrepartie considérablement les chances de remporter le gros lot.

22:00 - Gains de l'Euromillions : que se passe-t-il si vous voulez partager votre jackpot ? Partager ses gains de l'Euromillions avec ses proches peut réserver quelques surprises fiscales. En France, l'administration fiscale considère un tel partage comme un don manuel, potentiellement très lourdement imposé. Une exception existe cependant : lorsque plusieurs joueurs ont misé ensemble, la jurisprudence reconnaît le "mandat réciproque de percevoir le gain éventuel", permettant un partage légal entre co-joueurs. Par ailleurs, si les gains eux-mêmes ne sont pas imposables en France, les revenus générés par leur placement — intérêts, dividendes ou loyers — restent soumis à la fiscalité classique dès l'année suivante.

21:54 - L'option "flash" de l'Euromillions : laisser le hasard décider à sa place Pour les joueurs qui préfèrent ne pas sélectionner leurs numéros eux-mêmes, l'Euromillions propose l'option "flash". Cette fonctionnalité génère automatiquement une combinaison de manière aléatoire, sans que le joueur ait à intervenir dans le choix des numéros. Disponible aussi bien en point de vente que sur le site ou l'application de la FDJ, elle s'adresse à ceux qui souhaitent participer rapidement ou tout simplement s'en remettre entièrement au hasard. Une alternative pratique pour jouer sans prise de tête.

21:48 - Toutes les combinaisons de l'Euromillions ont la même probabilité Les résultats de l'Euromillions sont entièrement aléatoires et imprévisibles. Une combinaison comme 1-2-3-4-5 avec les numéros étoile 6 et 7 — utilisée ici à titre d'exemple fictif — a exactement autant de chances d'être tirée au sort que n'importe quelle autre combinaison. Le hasard est le seul maître du jeu, rendant toute prédiction impossible. Par ailleurs, si vous jouez en ligne via le site ou l'application de la FDJ, vos gains sont automatiquement crédités sur votre compte joueur. Si vos coordonnées bancaires ont été renseignées au préalable, un transfert direct vers votre compte est effectué.

21:42 - Les numéros "chauds" de l'Euromillions : mythe ou réalité ? Depuis le 4 février 2020, le numéro 35 est celui qui ressort le plus souvent à l'Euromillions, avec 12,78 % de sorties et 91 apparitions au total. Derrière lui, le 42, le 21, le 10 et le 34 complètent le top 5 des numéros les plus tirés selon les statistiques officielles de la FDJ. Certains joueurs évitent les numéros "froids", d'autres misent dessus au nom de la "loi de l'équilibre". La FDJ rappelle pourtant que chaque boule a strictement la même probabilité d'être tirée : 1 chance sur 50 pour les numéros, 1 sur 12 pour les étoiles.

21:36 - Le My Million, un tirage 100 % français au sein de l'Euromillions Bien que l'Euromillions réunisse près d'une dizaine de pays européens, le My Million reste un tirage exclusivement national. Chaque mardi et chaque vendredi, un code est tiré au sort parmi les grilles validées en France, y compris dans les DOM-TOM, garantissant ainsi un nouveau millionnaire français à chaque tirage. Ce mécanisme constitue une forme de compensation pour les joueurs français, pour qui décrocher le jackpot principal relève souvent de la mission impossible. L'option Étoile +, disponible pour un euro supplémentaire, permet quant à elle de multiplier les gains sur certains rangs intermédiaires.

21:30 - Jouer à l'Euromillions en ligne ou en point de vente : quelles différences ? Pas le temps de vous déplacer avant le tirage de l'Euromillions ? Il est possible de participer directement en ligne, via le site de la Française des Jeux ou son application. Une option pratique pour les retardataires qui arriveraient à 20h devant un point de vente fermé. Pour maximiser ses chances, il est également possible de cocher davantage de numéros sur une grille, voire de jouer plusieurs grilles. Attention toutefois au budget : une grille avec une troisième étoile cochée coûte 7,50 euros, et 15 euros pour un sixième chiffre.

21:24 - L'Euromillions peut désormais atteindre 250 millions d'euros de jackpot Le plafond de la cagnotte de l'Euromillions a été relevé à 250 millions d'euros, contre 190 millions auparavant. Ce montant record a déjà été atteint et remporté à trois reprises : en Autriche le 28 mars 2025, en Irlande le 17 juin 2025, puis en France le 19 août 2025. Par ailleurs, les joueurs qui ne peuvent pas se déplacer en point de vente ont la possibilité de participer au tirage directement en ligne, via le site de la Française des Jeux ou son application, jusqu'à la fermeture des mises.

21:18 - Comment récupérer ses gains à l'Euromillions Une fois la chance du côté d'un joueur à l'Euromillions, encore faut-il réclamer ses gains dans les temps. Les gagnants disposent de soixante jours pour se manifester auprès de la FDJ. Pour les joueurs en ligne, "le montant correspondant à votre gain sera automatiquement crédité sur votre compte joueur", précise la Française des jeux. Pour ceux ayant joué en point de vente, les gains inférieurs à 30 000 euros se récupèrent directement sur place. Entre 30 000 et 500 000 euros, un déplacement dans un centre de paiement FDJ est nécessaire. Au-delà de 500 000 euros, il faut contacter le service des grands vainqueurs.

21:12 - 20 millionnaires créés par l'Euromillions en France depuis le début de l'année Le MyMillion génère un nouveau millionnaire en France à chaque tirage, soit deux par semaine. Au début du printemps 2026, pas moins de 20 millionnaires avaient déjà été créés depuis le début de l'année. Les heureux gagnants proviennent de toutes les régions du pays : Île-de-France, Occitanie, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire ou encore les DOM-TOM. Autre avantage de taille pour les joueurs français : les gains de l'Euromillions ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu, contrairement à l'Espagne, au Portugal ou à la Suisse, où les gains peuvent être taxés entre 10 % et 35 %.

21:06 - Un code My Million attribué automatiquement à chaque joueur de l'Euromillions À chaque achat d'une grille Euromillions, un code My Million est automatiquement attribué par un ordinateur. Composé de deux lettres et sept chiffres, ce code ne peut ni être choisi par le joueur, ni refusé. Il est impossible de participer à l'Euromillions sans en recevoir un. Son coût est inclus dans le prix de la grille, fixé à 2,50 euros, sans aucun supplément. Par ailleurs, bien que certains pays participants, comme le Royaume-Uni ou la Suisse, utilisent leur propre monnaie, les jackpots de l'Euromillions sont systématiquement constitués et annoncés en euros.

21:00 - Une chance sur près de 140 millions de décrocher le jackpot de l'Euromillions Les statistiques officielles de la Française des Jeux sont sans appel : la probabilité de remporter le jackpot de l'Euromillions est d'une sur 139 838 160. Un chiffre vertigineux qui contraste avec les petits gains, bien plus accessibles. Trouver deux numéros sans étoile offre ainsi environ une chance sur vingt-deux de gagner, rendant ces gains de bas de tableau relativement fréquents. Les résultats du code My Million sont disponibles vers 20h35, ceux du tirage complet aux alentours de 21h45.

20:54 - Une tentative de fraude massive à l'Euromillions en 2007 En juin 2007, un couple propriétaire d'un débit de tabac parisien et un complice ont été mis en examen pour escroquerie portant sur 35,565 millions d'euros. Le buraliste aurait subtilisé deux tickets gagnants à un joueur régulier en lui indiquant qu'il n'avait rien gagné, avant de les faire encaisser par un tiers. Ce sont des signaux d'alerte — les mêmes numéros continuant d'être joués et un transfert bancaire suspect vers l'étranger — qui ont déclenché une enquête judiciaire.

20:48 - Le chiffre d'affaires de l'Euromillions en forte hausse depuis sa création Depuis son lancement, l'Euromillions a connu une croissance spectaculaire de son chiffre d'affaires. Parti de 1,5 milliard d'euros en 2004, il a atteint 6,6 milliards en 2013, puis 15,8 milliards en 2018. En France, dès 2006, le jeu représentait déjà près de 10 % du chiffre d'affaires de la Française des Jeux. Un succès étroitement lié au montant des cagnottes annoncées : plus le jackpot est élevé, plus le taux de participation grimpe. Pour jouer, il est également possible de s'inscrire directement sur le site de la FDJ ou via son application mobile.

20:42 - Le jackpot de l'Euromillions peut atteindre 250 millions d'euros Lorsque personne ne trouve la bonne combinaison, le jackpot de l'Euromillions est remis en jeu au tirage suivant, augmenté de plusieurs millions d'euros. Cette mécanique d'accumulation se poursuit jusqu'à ce qu'un joueur décroche le gros lot ou que la cagnotte atteigne son plafond fixé à 250 millions d'euros. Ce montant maximum a déjà été remporté trois fois depuis son instauration : en Autriche le 28 mars 2025, en Irlande le 17 juin 2025, puis en France le 19 août 2025. Depuis sa création, l'Euromillions compte 601 gagnants de premier rang à travers l'Europe.

20:36 - Comment récupérer ses gains à l'Euromillions ? Remporter un gain à l'Euromillions ne suffit pas : encore faut-il savoir comment le récupérer. Pour les joueurs en ligne, "le montant correspondant à votre gain sera automatiquement crédité sur votre compte joueur", précise la Française des jeux, sauf pour les très gros gains. En point de vente, les gains inférieurs à 30 000 euros se récupèrent directement sur place avec son reçu. Entre 30 000 et 500 000 euros, "il faut se rendre dans un centre de paiement FDJ". Au-delà de 500 000 euros, qu'on ait joué en ligne ou en point de vente, il faut contacter le service des grands vainqueurs au 09 69 36 60 60.

20:30 - Le My Million, ce code qui fait gagner un million d'euros À chaque tirage Euromillions, un code My Million — composé de deux lettres et sept chiffres — est tiré au sort parmi les grilles validées en France. Ce code est attribué automatiquement à l'achat d'une grille et permet de remporter un million d'euros sans surcoût. Il n'est pas possible de participer à l'Euromillions sans ce code, et les joueurs ne peuvent pas le choisir eux-mêmes. Une façon d'offrir à chaque participant français une chance supplémentaire de décrocher un gain majeur, indépendamment du résultat du tirage principal.