Suivez en direct le tirage du Loto du samedi 28 novembre 2026 et découvrez le résultat dès que la FDJ dévoile les numéros gagnants.

Le tirage du Loto de ce samedi 28 novembre 2026 est à suivre en direct ci-dessous. La Française des Jeux met en jeu ce soir une cagnotte de 5 millions, une somme susceptible de bouleverser durablement la vie d'un ou plusieurs lauréats. Dès que la FDJ communiquera officiellement les numéros gagnants, le résultat du Loto apparaîtra automatiquement dans le widget disponible sur cette page.

Chaque semaine, des millions de Français tentent leur chance en cochant leur grille, espérant décrocher le jackpot lors du tirage du Loto. Le jeu repose sur une mécanique simple : choisir cinq numéros parmi 49 et un numéro Chance parmi 10. La probabilité de décrocher le jackpot est d'environ une chance sur 19 millions, ce qui rend chaque tirage du Loto à la fois rare et haletant pour les participants.

Qui remportera le résultat du Loto ce soir ?

Lorsqu'aucun joueur ne trouve la bonne combinaison, la cagnotte du Loto est reconduite et grossit de semaine en semaine. Ce mécanisme de report explique pourquoi certains jackpots atteignent des montants considérables avant d'être finalement remportés. Le tirage du Loto de ce soir pourrait donc sacrer un grand gagnant, ou alimenter encore davantage les espoirs pour les prochaines sessions.

La FDJ organise des tirages du Loto trois fois par semaine, le lundi, le mercredi et le samedi. Le samedi constitue traditionnellement le tirage le plus suivi, avec un volume de participation généralement plus élevé qu'en milieu de semaine. Ce regain d'intérêt du week-end contribue souvent à faire grimper le nombre de joueurs et, par conséquent, le montant potentiel redistribué à l'occasion du résultat du Loto.

Le résultat du Loto, un rendez-vous qui fait vibrer chaque semaine

Pour jouer au Loto, il est possible de valider sa grille directement en point de vente agréé, via l'application mobile de la FDJ ou sur le site fdj.fr. Les grilles peuvent être enregistrées pour plusieurs tirages du Loto à l'avance, offrant ainsi aux joueurs réguliers la possibilité de ne manquer aucune chance. Les mises sont clôturées environ quinze minutes avant l'heure officielle du tirage.

Au-delà du jackpot, le tirage du Loto distribue des gains à plusieurs rangs inférieurs, permettant à des milliers de joueurs de remporter des sommes plus modestes chaque semaine. Ces lots secondaires, qui peuvent aller de quelques euros à plusieurs milliers d'euros, font du résultat du Loto un moment attendu bien au-delà des seuls chasseurs de jackpot. Que l'on vise le grand prix ou un gain intermédiaire, le suspense reste entier jusqu'à l'annonce des numéros officiels.

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