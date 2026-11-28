Le résultat du Loto est tombé ce samedi 28 novembre 2026 et un seul joueur repart avec le jackpot de 5 millions grâce à un tirage historique.

Le résultat du tirage du Loto de ce samedi 28 novembre 2026 est disponible ci-dessous. La Française des Jeux proposait ce soir une cagnotte de 5 millions, et le suspense a pris fin avec la publication officielle de la combinaison gagnante. Un joueur chanceux repart avec le jackpot, dans ce qui restera comme l'un des tirages du Loto les plus attendus de ce mois de novembre.

La combinaison officielle du tirage du Loto de ce samedi est la suivante : 15 - 24 - 32 - 41 - 49, avec le numéro Chance 3. Le jackpot de 5 000 000 euros a été remporté par un unique gagnant. Par ailleurs, 3 grilles se sont révélées gagnantes au rang 2, correspondant aux cinq bons numéros sans le numéro Chance.

Un jackpot du Loto envolé, que se passe-t-il au prochain tirage

Lorsqu'un jackpot est remporté, le compteur repart de zéro pour le tirage du Loto suivant. La FDJ a d'ores et déjà annoncé une cagnotte de départ fixée à 2 millions pour le prochain rendez-vous, prévu le lundi 30 novembre 2026. Ce montant constitue le plancher habituel du Loto, auquel les mises s'accumulent tirage après tirage si aucun joueur ne décroche le jackpot.

Résultat du Loto, comment fonctionne la grille qui change tout

Le principe du Loto repose sur une mécanique en apparence simple : choisir 5 numéros parmi 49 et un numéro Chance de 1 à 10. Pourtant, la probabilité d'aligner la combinaison exacte avoisine une chance sur 19 millions, ce qui fait de chaque résultat du Loto un événement statistiquement exceptionnel. Cette tension entre la facilité d'accès au jeu et la rareté mathématique du jackpot explique en grande partie l'engouement persistant autour de chaque tirage.

Au-delà du premier rang, le tirage du Loto génère chaque semaine une cascade de gains répartis sur plusieurs niveaux. Des milliers de joueurs remportent des sommes allant de quelques euros à plusieurs milliers, selon le nombre de numéros correctement cochés. Cette structure pyramidale entretient une participation large et régulière, bien au-delà du cercle des seuls chasseurs de jackpot.

Les joueurs peuvent enregistrer leurs grilles via les points de vente agréés, le site fdj.fr ou l'application mobile, jusqu'à environ quinze minutes avant le tirage du Loto. Il est également possible d'anticiper plusieurs sessions à l'avance, une souplesse particulièrement appréciée par les habitués. Le résultat du Loto est ensuite accessible dès la clôture officielle du tirage, sur l'ensemble de ces canaux.

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