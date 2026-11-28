Le résultat du Loto est tombé ce samedi 28 novembre 2026 et un seul joueur repart avec le jackpot de 5 millions grâce à un tirage historique.
Le résultat du tirage du Loto de ce samedi 28 novembre 2026 est disponible ci-dessous. La Française des Jeux proposait ce soir une cagnotte de 5 millions, et le suspense a pris fin avec la publication officielle de la combinaison gagnante. Un joueur chanceux repart avec le jackpot, dans ce qui restera comme l'un des tirages du Loto les plus attendus de ce mois de novembre.
La combinaison officielle du tirage du Loto de ce samedi est la suivante : 15 - 24 - 32 - 41 - 49, avec le numéro Chance 3. Le jackpot de 5 000 000 euros a été remporté par un unique gagnant. Par ailleurs, 3 grilles se sont révélées gagnantes au rang 2, correspondant aux cinq bons numéros sans le numéro Chance.
Un jackpot du Loto envolé, que se passe-t-il au prochain tirage
Lorsqu'un jackpot est remporté, le compteur repart de zéro pour le tirage du Loto suivant. La FDJ a d'ores et déjà annoncé une cagnotte de départ fixée à 2 millions pour le prochain rendez-vous, prévu le lundi 30 novembre 2026. Ce montant constitue le plancher habituel du Loto, auquel les mises s'accumulent tirage après tirage si aucun joueur ne décroche le jackpot.
Résultat du Loto, comment fonctionne la grille qui change tout
Le principe du Loto repose sur une mécanique en apparence simple : choisir 5 numéros parmi 49 et un numéro Chance de 1 à 10. Pourtant, la probabilité d'aligner la combinaison exacte avoisine une chance sur 19 millions, ce qui fait de chaque résultat du Loto un événement statistiquement exceptionnel. Cette tension entre la facilité d'accès au jeu et la rareté mathématique du jackpot explique en grande partie l'engouement persistant autour de chaque tirage.
Au-delà du premier rang, le tirage du Loto génère chaque semaine une cascade de gains répartis sur plusieurs niveaux. Des milliers de joueurs remportent des sommes allant de quelques euros à plusieurs milliers, selon le nombre de numéros correctement cochés. Cette structure pyramidale entretient une participation large et régulière, bien au-delà du cercle des seuls chasseurs de jackpot.
Les joueurs peuvent enregistrer leurs grilles via les points de vente agréés, le site fdj.fr ou l'application mobile, jusqu'à environ quinze minutes avant le tirage du Loto. Il est également possible d'anticiper plusieurs sessions à l'avance, une souplesse particulièrement appréciée par les habitués. Le résultat du Loto est ensuite accessible dès la clôture officielle du tirage, sur l'ensemble de ces canaux.
Dernières mises à jour
- Le pack MultiChances élargi du Loto : plus de parts, plus de chances
Pour les joueurs souhaitant maximiser leurs chances au Loto, il existe une version élargie du pack MultiChances, composée de 600 parts et autant de codes. Chaque part est proposée à 6,60 euros. En optant pour ce pack, le joueur augmente ses probabilités de gagner, mais devra partager ses gains en cas de victoire. À noter également : le plancher des gains sera relevé, tout gagnant touchant désormais au moins 3 euros, contre 2,20 euros auparavant. Une évolution favorable aux joueurs, y compris pour les lots les plus modestes.
- Qui sont les régions les plus chanceuses au Loto ?
L'Île-de-France domine largement le classement régional des grands gagnants du Loto, avec 88 lauréats recensés. Elle devance Auvergne-Rhône-Alpes, qui compte 40 gagnants, et le Grand Est, avec 36 gagnants. Les joueurs en ligne sur FDJ.fr ne sont pas en reste : ils totalisent 81 gagnants, représentant 17,9 % des gains enregistrés sur l'année 2025. Une part significative qui illustre la place croissante du jeu dématérialisé parmi les participants au Loto.
- Le pack MultiChances du Loto : une option pour multiplier ses chances
Le pack MultiChances est une option disponible exclusivement sur le site FDJ ou l'application mobile. Il se compose de 100 grilles simples et 100 codes Loto, chacun permettant de remporter jusqu'à 20 000 euros. Les joueurs peuvent acheter 1, 2, 5 ou 10 parts à 4,40 euros l'unité. En cas de victoire, les gains sont répartis proportionnellement au nombre de parts achetées. Par ailleurs, les billets achetés en point de vente physique donnent 60 jours au gagnant pour récupérer ses gains.
- Jouer au Loto en ligne : comment récupérer ses gains ?
Pour les joueurs ayant participé au Loto via FDJ.fr ou l'application mobile, les gains sont automatiquement crédités sur le compte joueur. Si les coordonnées bancaires ont été renseignées, un virement automatique est possible pour des montants allant jusqu'à 500 000 euros. Au-delà de ce seuil, il faut contacter le service des gagnants au 09 69 36 60 60 pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Rappel utile : le jackpot minimum du Loto est fixé à 2 millions d'euros, et la cagnotte moyenne remportée tourne autour de 5 millions d'euros.
- Un "roll-down" du Loto bientôt déclenché plus tôt
En octobre 2027, la FDJ va modifier en profondeur le fonctionnement du "roll-down", ce mécanisme qui redistribue le jackpot aux gagnants du deuxième rang quand personne ne remporte le gros lot. Jusqu'à présent, cette redistribution intervenait après 34 tirages consécutifs sans grand gagnant. Elle sera désormais déclenchée dès le 11e tirage. Un changement significatif qui pourrait rendre les gros gains secondaires plus fréquents. Par ailleurs, les plus grands jackpots de l'histoire du Loto restent gravés dans les mémoires : 24 millions d'euros à Sarcelles en 2011, et 23 millions d'euros à Libourne en 2014.
- Comment récupérer ses gains au Loto
Vous avez décroché un gain au Loto ? Tout dépend du montant remporté. Pour des gains inférieurs à 30 000 euros, le retrait peut s'effectuer directement chez le commerçant partenaire où la grille a été achetée. Au-delà de ce seuil et jusqu'à 500 000 euros, un déplacement dans un centre de paiement FDJ est nécessaire. Pour les gains supérieurs à 500 000 euros, la FDJ propose un accompagnement personnalisé via son service Relations Gagnants. Rappel important : le Loto est réservé aux majeurs et peut comporter des risques d'addiction. Un service d'aide est disponible au 09 74 75 13 13.
- Au Loto, le choix des numéros influence les gains
Au Loto, toutes les combinaisons ont la même probabilité d'être tirées, mais le choix des numéros a un impact direct sur le montant des gains. Plus un numéro est joué par de nombreux joueurs, plus le gain est dilué en cas de victoire. Ainsi, le 46 fait monter le gain pour trois bons numéros de 19 %, le 40 et le 36 de 16 %. À l'inverse, le 12, le 13 et le 7 font chacun baisser ce gain d'environ 16 %, devant le 11 (-14 %) et le 10 (-12 %).
- Les numéros les plus tirés au Loto depuis 2020
Depuis le 4 février 2020, les statistiques officielles de la FDJ révèlent les cinq numéros les plus fréquemment sortis au Loto. Le 30 arrive en tête avec 12,01% de sorties, soit 137 apparitions au total, sa dernière remontant au 23 novembre 2026. Il est suivi du 31 (136 fois, 11,92%), du 5 et du 24 (127 fois chacun, 11,13%), puis du 3 (126 fois, 11,04%). Une précision importante : il s'agit uniquement de statistiques historiques, et non de probabilités pour les tirages à venir.
- En 2025, le Loto a souri à de nombreux joueurs français, avec un rythme record d'un nouveau millionnaire tous les deux jours, soit 189 au total sur l'année. Parmi eux, 87,5 % ont remporté entre 1 et 5 millions d'euros. Les plus beaux gains ont atteint des sommets : 23 millions d'euros en Gironde le 29 septembre, 20 millions en Bretagne le 15 novembre, et 19 millions en Occitanie le 26 février. Pour tenter sa chance, les joueurs ont jusqu'à 20h15 pour valider leur grille, les résultats étant publiés entre 20h30 et 21h.
Le Loto a créé un millionnaire tous les deux jours en 2025
- Le prix d'une grille de Loto va augmenter en 2027
L'Autorité nationale des Jeux (ANJ) a tranché : à partir du 4 octobre 2027, le prix d'une grille de Loto passera de 2,20 euros à 2,30 euros. Une hausse modeste, mais qui concernera l'ensemble des joueurs habitués du jeu. En parallèle, le plancher des gains sera également relevé. Chaque gagnant touchera désormais au moins 3 euros, contre 2,20 euros aujourd'hui. Une évolution qui bénéficie aux joueurs, y compris pour les lots les plus modestes. Cette décision a été annoncée par l'ANJ le 15 octobre dernier.
- Toutes les combinaisons ont la même chance au Loto
Au Loto, chaque combinaison de cinq numéros et d'un numéro Chance a exactement la même probabilité d'être tirée. Une combinaison comme 1-2-3-4-5 avec le numéro Chance 6, présentée à titre d'exemple, a autant de chances de sortir que n'importe quelle autre sélection. Aucune suite de chiffres n'est donc plus "logique" ou plus "aléatoire" qu'une autre. Pour participer, le joueur choisit 5 numéros parmi 49, puis un numéro Chance entre 1 et 10. Rappel important : le jeu est interdit aux moins de 18 ans et peut entraîner des risques d'addiction.
- Comment fonctionne la cagnotte du Loto ?
Au Loto, le jackpot minimum est fixé à 2 millions d'euros. Lorsqu'il n'est pas remporté, il repart automatiquement pour le tirage suivant, augmentant d'un million d'euros à chaque fois. La cagnotte moyenne remportée tourne autour de 5 millions d'euros. Par ailleurs, il n'est pas obligatoire de trouver la combinaison complète pour gagner : cinq bons numéros sans le numéro Chance (rang 2) ou quatre bons numéros avec le numéro Chance (rang 3) permettent déjà d'empocher des sommes significatives. En cas de plusieurs gagnants au même tirage, le jackpot est partagé entre eux.
- Comment récupérer ses gains au Loto
Vous venez de gagner au Loto ? La procédure de récupération de vos gains dépend du montant remporté. Pour les sommes inférieures à 30 000 euros, un simple passage chez le commerçant partenaire où vous avez acheté votre grille suffit. Entre 30 000 et 500 000 euros, il faut se rendre dans un centre de paiement FDJ. Au-delà de ce plafond, un service dédié, le service Relations Gagnants, propose un accompagnement personnalisé. Pour participer, une grille coûte 2,20 euros et permet de tenter de remporter un jackpot minimum de 2 millions d'euros.
- Six Super Loto au programme du Loto en 2026
En 2026, la FDJ a dévoilé un calendrier de tirages spéciaux rythmé par six Super Loto. Parmi eux, trois sont liés aux vendredis 13, et un Super Loto du Patrimoine est également prévu. Deux Grands Loto, avec des jackpots minimums de 20 millions d'euros, sont programmés en juillet et à Noël. Côté tarifs, une grille classique à cinq chiffres et un numéro Chance coûte 6 euros lors d'un Super Loto, contre 4,40 euros pour un tirage ordinaire. Pour six chiffres et un numéro Chance, le prix monte à 18 euros en Super Loto, contre 13,20 euros habituellement.
- L'Île-de-France, grande gagnante du Loto en 2025
Au Loto, tous les territoires ne se valent pas. En 2025, l'Île-de-France s'impose comme la région la plus chanceuse avec 88 gagnants recensés. Elle devance Auvergne-Rhône-Alpes, qui totalise 40 gagnants, et le Grand Est, avec 36 gagnants. Les joueurs en ligne sur FDJ.fr ne sont pas en reste : ils représentent 81 gagnants, soit 17,9 % des gains de l'année. Pour estimer ses gains potentiels, la FDJ propose un simulateur en ligne permettant de renseigner ses numéros, son code LOTO®, sa participation au 2nd tirage et le jour choisi.
- Un rythme record de nouveaux millionnaires grâce au Loto en 2025
En 2025, la FDJ a créé un millionnaire tous les deux jours, portant le total annuel à 189. La grande majorité de ces heureux gagnants, soit 87,5 %, ont empoché entre 1 et 5 millions d'euros, principalement grâce au Loto, mais aussi à l'Euromillions. Par ailleurs, le Loto s'engage aussi pour l'environnement : l'offre Loto Mission Nature, lancée en partenariat avec l'Office français de la biodiversité, en est à sa quatrième édition en 2026. Depuis 2023, 64 projets dédiés à la préservation et à la restauration de la biodiversité ont déjà bénéficié du soutien financier de la FDJ sur l'ensemble du territoire.
- Au Loto, cinq numéros se démarquent par leur rareté
Depuis le 4 février 2020, cinq numéros ressortent particulièrement peu dans les tirages du Loto, selon les statistiques officielles de la FDJ. Le 43 est le moins fréquent avec 7,89 % de sorties, soit 90 apparitions au total, la dernière datant du 21 septembre 2026. Derrière lui, le 33 affiche 8,41 % de sorties (96 fois), le 1 s'établit à 8,76 % (100 fois), puis viennent le 14 avec 101 sorties et le 11 avec 102 sorties. Ces chiffres restent des statistiques historiques et ne présagent en rien des prochains tirages.
- Plus de 1,5 million de gagnants au Loto en 2026
En 2026, ce sont 1 516 316 joueurs qui ont remporté un gain au Loto. Entre jackpot, gains intermédiaires et simples remboursements, le tirage a souri à de nombreux Français. Pour ceux qui souhaitent maximiser leurs chances, le pack MultiChances existe en version élargie : constitué de 600 parts et autant de codes, à 6,60 euros la part, il offre davantage de probabilités de gagner, mais les gains sont partagés entre les détenteurs du pack. Un format à bien peser avant de jouer.
- Le numéro 13 du Loto, populaire mais pas forcément rentable
Le 13 est l'un des numéros les plus cochés par les joueurs de Loto en France, où il occupe la deuxième place des numéros les plus joués. Pourtant, sa popularité a un revers : lorsqu'il sort, le gain moyen pour trois bons numéros chute d'environ 16 %, et le jackpot risque davantage d'être partagé entre plusieurs gagnants. Ce numéro ne dispose d'aucun avantage statistique sur les autres, y compris un vendredi 13. Il truste également la deuxième place des numéros les plus joués à l'EuroMillions, derrière le 7.
- Comment récupérer ses gains au Loto ?
Vous avez peut-être décroché un gain au Loto ? Tout dépend du montant remporté pour savoir comment le récupérer. Pour des gains inférieurs à 30 000 euros, un simple passage chez le commerçant partenaire où la grille a été achetée suffit. Entre 30 000 et 500 000 euros, il faut se rendre dans un centre de paiement FDJ. Au-delà de ce plafond, un service dédié, le service Relations Gagnants, prend en charge les heureux élus. À titre de rappel, le plus gros jackpot jamais remporté au Loto s'élève à 30 millions d'euros, gagné à Orgères le 4 décembre 2021.
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