Les syndicats CGT et FO d'Aéroports de Paris appellent à la grève à Roissy et Orly du jeudi 17 au dimanche 20 décembre, premier week-end des vacances de Noël. Avec cette grève à Roissy et Orly, ils veulent obtenir des avancées sur les salaires, les primes et les effectifs.

Les vacances de Noël pourraient commencer par une grève dans les aéroports parisiens. La CGT et FO d'Aéroports de Paris (ADP) ont déposé deux préavis de grève à Roissy-Charles-de-Gaulle et à Orly, du jeudi 17 décembre à 5 heures au dimanche 20 décembre à minuit, rapporte Le Parisien le 28 novembre 2026. Ces dates tombent sur le premier week-end des vacances de fin d'année, une période où le trafic aérien augmente fortement.

L'appel concerne les salariés qui assurent le fonctionnement des deux aéroports, et non les pilotes ou les contrôleurs aériens. Il fait suite aux journées de mobilisation des 5 et 17 novembre, auxquelles la CFDT, la CGT et FO avaient appelé les salariés du public et du privé, les retraités et les jeunes. Comme presque chaque année à l'approche de Noël, les syndicats du secteur veulent peser sur les négociations salariales. Ils peuvent cette fois s'appuyer sur les mobilisations sociales de l'automne.

Des revendications qui portent sur le pouvoir d'achat et les effectifs

Les demandes de la CGT et de FO reviennent d'une année sur l'autre. Elles portent sur le pouvoir d'achat face à la hausse des prix de l'énergie, sur les effectifs et sur la sécurisation de l'emploi. Concrètement, les deux syndicats réclament une revalorisation des primes, le versement d'une prime carburant de 1 000 euros et le "pourvoi immédiat" des postes vacants.

"La direction a trois semaines pour négocier avec nos organisations syndicales", prévient la CGT-ADP sur Facebook. Le syndicat attend des mesures sur l'indemnité différentielle de traitement (IDT), les effectifs et le maintien dans l'emploi des porteurs de badges. Si la direction se soucie vraiment de l'hospitalité, comme elle l'affirme, elle devra selon lui accorder la plus grande attention à ces préavis déposés à la veille des vacances.

Les syndicats dénoncent le "refus obstiné" de la direction

La CGT et FO reprochent à la direction d'ADP son "refus obstiné" de négocier, alors qu'elle aurait, selon eux, accordé "80 millions supplémentaires aux actionnaires". Dès septembre, FO accusait l'entreprise d'avoir invoqué les conflits armés pour réduire de 20 % l'enveloppe de l'intéressement des salariés. Le syndicat demandait alors que ces 20% soient reportés sur les rémunérations.