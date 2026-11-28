Le fondateur de Telegram, Pavel Durov, a alerté dans la nuit du vendredi 27 au samedi 28 novembre sur un piratage des iPhone à grande échelle. Ce piratage des iPhone viserait surtout, selon lui, les appareils dont le système iOS n'est pas à jour.

Les propriétaires d'iPhone ont une bonne raison de vérifier leur téléphone ce week-end. Dans un message publié sur X dans la nuit de vendredi à samedi, Pavel Durov, fondateur de la messagerie Telegram, a affirmé que les utilisateurs d'iPhone étaient piratés à grande échelle. "Si votre iOS a le moindre retard de mise à jour, toutes vos données sont en danger", a-t-il averti.

D'après lui, il suffirait parfois de visiter un site internet pour déclencher une attaque. Celle-ci exploiterait des failles d'iOS pour donner aux pirates accès à certaines données personnelles, sans que l'utilisateur ait à télécharger un fichier ou à cliquer sur un lien suspect.

iPhone users are being hacked on a massive scale. If your iOS is even slightly outdated, all your data is at risk. Just opening a website can be enough to get you hacked. We're sending this warning to all our users on older iOS versions: https://t.co/k2BKf5N5ua — Pavel Durov (@durov) November 27, 2026

Quelles données sont menacées ?

Selon les failles exploitées, les pirates pourraient chercher à récupérer des mots de passe, des photos, des conversations privées ou des informations bancaires. Telegram a commencé à envoyer directement des messages d'avertissement aux utilisateurs dont la version d'iOS est obsolète, selon le site spécialisé Cyberattaque. La messagerie n'a en revanche communiqué aucun chiffre sur le nombre de téléphones réellement compromis.

L'alerte de Pavel Durov n'arrive pas de nulle part. Des chercheurs en cybersécurité ont récemment documenté plusieurs campagnes visant d'anciennes versions d'iOS. Début novembre, l'entreprise française Sekoia a notamment détaillé une opération qui utilisait des sites piégés pour exploiter d'anciennes failles d'iPhone et de smartphones Android, rapporte TechRepublic. D'autres attaques reposent sur des publicités malveillantes qui redirigent automatiquement les internautes vers des pages piégées.

Comment protéger son téléphone

Le premier réflexe est de vérifier que son iPhone a bien reçu la dernière mise à jour. Il suffit d'aller dans "Réglages", puis "Général" et "Mise à jour logicielle". Mieux vaut aussi activer les mises à jour automatiques, et ne jamais installer de profil de configuration venu d'une source inconnue.

Pour les personnes particulièrement exposées, comme les journalistes ou les militants, Apple propose aussi le Mode Isolement. La marque le présente comme une protection extrême, réservée aux rares utilisateurs susceptibles d'être visés par les attaques les plus sophistiquées. Il bloque la plupart des pièces jointes dans Messages, désactive certaines technologies web et empêche l'installation de profils de configuration. Certains sites et applications peuvent alors moins bien fonctionner. Il s'active dans "Réglages", puis "Confidentialité et sécurité" et "Mode Isolement", et demande de redémarrer le téléphone.