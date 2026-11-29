Le Canon français, organisateur de banquets géants accusé par une partie de la gauche de véhiculer des idées d'extrême droite, tenait samedi 28 novembre un banquet à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques). Les affrontements entre opposants au Canon français et forces de l'ordre ont fait plusieurs blessés, dont sept policiers.

Les opposants au Canon français avaient promis un "rempart humain" à Biarritz. Samedi 28 novembre, plusieurs centaines d'entre eux ont tenté d'empêcher la tenue d'un banquet de l'entreprise à la halle d'Iraty, rapporte Le Parisien le 29 novembre 2026. Issus de plus de 30 organisations (syndicats, collectifs, partis de gauche et indépendantistes, associations), ils voulaient bloquer l'accès aux quelque 2 000 participants attendus.

Des manifestants ont utilisé les hampes de drapeaux basques pour barrer le passage aux convives, avant d'être dispersés par les forces de l'ordre, qui ont fait usage de gaz lacrymogène. Certains opposants, masqués, ont répliqué par des jets de projectiles et des tirs de mortiers d'artifice. Le calme est revenu vers 15 heures. Au moins quatre personnes ont été interpellées, selon Ici.

Canon français à Biarritz : vers 11 heures, la situation s'est tendue aux alentours du rond-point du Mousse. Les CRS ont fait usage de gaz lacrymogènes pour repousser les militants vers l'aéroport et dégager les accès. Des arrestations ont également eu lieu. #biarritz https://t.co/fjHMRYAWzX — Mediabask info (@MediabaskInfo) November 28, 2026

Sept policiers blessés

La procureure de Bayonne, Mariel Garrigos, a évoqué auprès d'ICI Pays Basque la présence d'environ "1 000 black blocs qui sont venus pour en découdre", et a ouvert une enquête pour violences aggravées. Sept policiers ont été blessés. L'un d'eux, frappé au bras avec une arme artisanale en bois taillé, s'est vu prescrire dix jours d'interruption temporaire de travail. Selon le parquet, cinq participants au banquet ont été légèrement blessés et surtout choqués. Le ministère de l'Intérieur fait état d'un blessé léger parmi les manifestants.

Dans un communiqué publié samedi soir, le ministère de l'Intérieur a indiqué que des incidents avaient éclaté très tôt dans la matinée. Il les attribue à une partie "non majoritaire, mais très significative" des manifestants, issue selon lui de la mouvance d'ultragauche. Parmi les convives, une participante a raconté à Ici que son mari avait été frappé à sa descente du bus et avait perdu connaissance en tombant sur le trottoir.

Des banquets géants nés pendant le Covid

Le Canon français a été créé fin 2020, en pleine crise sanitaire, par deux amis trentenaires, Géraud de La Tour et Pierre-Alexandre de Boisse. Ils voulaient d'abord soutenir un vigneron de Touraine et mettre en valeur le patrimoine. L'entreprise organise aujourd'hui des banquets géants presque tous les week-ends, partout en France. Au programme, de grandes tablées, des spécialités du terroir préparées par des artisans locaux et des chansons françaises reprises en chœur. L'entrée coûte environ 80 euros par adulte, et certaines éditions réunissent plusieurs milliers de personnes.

Ses fondateurs présentent ces événements comme apolitiques, mais une partie de la gauche les accuse de véhiculer des idées d'extrême droite. Elle reproche notamment à l'entreprise de compter parmi ses investisseurs l'homme d'affaires ultraconservateur Pierre-Édouard Stérin, via son fonds Odyssée Impact. Les polémiques se sont multipliées depuis l'automne 2025. En mai 2026, le parquet de Caen a ouvert une enquête après des signalements d'élus de gauche, qui faisaient état de saluts nazis lors d'un banquet organisé le 18 avril. L'un des cofondateurs avait répondu qu'il s'agissait d'un bras levé pendant La Marseillaise, et assuré ne pas tolérer les nazis.

Une mobilisation annoncée depuis des mois

Une pétition réclamait depuis plusieurs mois l'annulation du banquet de Biarritz, et près de 200 personnes avaient manifesté devant la mairie le 21 septembre, à l'appel de 30 associations, selon France 3 Régions. Le maire, l'ancienne légende du rugby Serge Blanco, avait toutefois refusé d'interdire l'événement. Début novembre, un faux communiqué annonçant son annulation avait circulé.

Après les heurts, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, a condamné sur X "les violences extrêmes d'une partie des manifestants". La candidate du Rassemblement national à la présidentielle, Marine Le Pen, a dénoncé de "graves violences d'extrême gauche". Serge Blanco a pour sa part fustigé des "violences inadmissibles", éloignées selon lui des valeurs du Pays basque.