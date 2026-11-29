Le corps de l'ancien ministre du Travail Robert Boulin, mort en 1979, a été exhumé jeudi 26 novembre à Villandraut, en Gironde, puis autopsié le lendemain, a annoncé dimanche le parquet de Nanterre. L'affaire Robert Boulin reste l'une des énigmes non résolues de la Ve République.

Près d'un demi-siècle après sa mort, le corps de Robert Boulin a été exhumé jeudi à Villandraut, en Gironde, où l'ancien ministre du Travail était enterré, puis autopsié vendredi. Le pôle national des crimes sériels ou non élucidés (PCSNE) de Nanterre, chargé des "cold cases", l'a annoncé ce dimanche, rapporte TF1 Info le 29 novembre 2026. "Les expertises, notamment toxicologiques et anatomopathologiques, sont en cours", précise-t-il dans un communiqué.

L'exhumation s'est déroulée en présence des trois juges d'instruction chargés du dossier, d'un représentant du parquet de Nanterre, d'enquêteurs de la brigade criminelle et de la partie civile, selon le parquet. Fabienne Boulin-Burgeat, la fille de l'ancien ministre, et plusieurs médecins légistes étaient aussi présents, selon l'avocat de la famille.

Une étape importante" pour la famille

"C'est une étape importante, mais il y en a plusieurs en cours dans l'enquête", a réagi Me Didier Seban, l'avocat de la famille, qui a décrit l'extraction du corps comme un procédé "très impressionnant". "J'y crois toujours", a-t-il assuré. Il a rappelé que la famille espérait connaître la vérité dans les 18 mois suivant la reprise du dossier par le parquet de Nanterre.

L'enquête était auparavant instruite à Versailles. Le dossier a été confié le 28 avril au pôle spécialisé de Nanterre. Le 26 juin, le parquet a demandé la désignation d'un juge d'instruction de ce pôle dans le cadre de l'information judiciaire ouverte pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie de mort, et assassinat.

Retrouvé mort dans un étang en 1979

Le 30 octobre 1979, le corps de Robert Boulin, alors ministre du Travail du gouvernement de Raymond Barre, avait été retrouvé dans un étang de la forêt de Rambouillet, dans les Yvelines. Il avait 59 ans. Figure historique du gaullisme, il était vu comme un possible futur Premier ministre et souhaitait incarner, selon sa fille, "une troisième voie contre l'ultracapitalisme".

La justice avait conclu à un suicide. Sa famille défend depuis la thèse d'un assassinat politique. Sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, trois ministres ou anciens ministres ont connu une mort violente.