Changement d'heure 2022 : pourquoi changer d'heure ? L'éternel débat

Pourquoi change-t-on d'heure deux fois par an au printemps et en hiver. Avec le passage à l'heure d'hiver de ce dimanche 30 octobre, le débat, interminable, est relancé.

A 3 heures du matin, il sera en réalité 2 heures. Dimanche 30 octobre, le changement d'heure 2022 devra être appliqué par tous les Français. Un passage à l'heure d'hiver qui soulève chaque année la même question des curieux et des réfractaires : pourquoi ?

Le changement d'heure d'hiver vise à "économiser" cette heure d'éclairage artificiel le matin pour préserver l'environnement, mais aussi le portefeuille des ménages. En été, c'est le soir que cette heure est économisée en profitant d'un éclairage naturel plus tardif et dont en avançant l'heure. Dans ses derniers chiffres, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie évoque une économie de 440 GW/heure chaque année. Un gain contesté : les lampes basse consommation auraient aussi leur part dans cette baisse et les bonnes pratiques des consommateurs, comme éteindre la lumière d'une pièce inoccupée jouent aussi leur rôle.

Le changement d'heure permet donc d'économiser une énergie précieuse et ces temps de crise énergétique, mais pas suffisamment. Les eurodéputés concluent ainsi, dans une étude du Parlement européen datée de 2017 sur les effets du double changement d'heure saisonnier : "Si l'heure d'été est bénéfique au marché intérieur, notamment le secteur des transports, et aux activités de loisirs, [le changement d'heure] génère des économies marginales de consommation d'énergie et l'impact sur les autres secteurs économiques est en grande partie peu concluant."