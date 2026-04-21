Euromillions : le résultat dévoilé dès le tirage, jackpot énorme ce mardi 21 avril 2026

EUROMILLIONS. Avec 145 millions d'euros en jeu de ce mardi 21 avril 2026, le tirage Euromillions s'annonce riche en émotion. Les résultats seront annoncés dans cette page à partir de 20h30.

Et de... 145 millions d'euros ! Le jackpot Euromillions n'en fini plus de grossir dernièrement. Et ce n'est pas pour déplaire aux participants qui, chaque mardi et vendredi, jours du tirage Euromillions, tentent à nouveau de défier leur karma et de forcer leur destin. Dans leur viseur : le bon résultat Euromillions qui se fait particulièrement désirer en ce moment. Mais qu'à cela ne tienne ! Comme le feront remarquer les plus téméraires d'entre nous, qui ne tente rien n'a rien ! Les joueurs ont jusqu'à 20h15 pour valider leur grille. Tous les résultats Euromillions seront communiqués ici même dès 20h30 :

Pour ceux qui n'auraient encore jamais tenter leur chance au tirage Euromillions, ce n'est pas bien compliqué. S'il est nécessaire toutefois d'avoir plus de 18 ans pour pouvoir essayer de trouver le résultat Euromillions et d'être en possession d'au moins 2,50 euros, c'est ensuite un véritable jeu d'enfant. Il suffit de constituer une combinaison d'au moins cinq chiffres compris entre 1 et 50 et de deux numéros étoile parmi les 12 possibles. Le plus dur est d'attendre après que les résultats tombent... Mais là, impossible de pouvoir faire autre chose que simplement patienter !

Où peut-on joueur au tirage Euromillions ?

Il existe plusieurs manières de jouer au tirage Euromillions. Les participants de la vieille école aiment généralement se déplacer en point de vente FDJ et parier sur place, sur une grille en papier, qu'ils cochent avec un stylo bille avant de la faire valider par le vendeur ou la vendeuse, et d'échanger, à l'occasion, quelques idées de ce qu'ils pourraient faire s'ils remportaient le tirage Euromillions.

Pour les participants qui manquent de temps ou ne sont pas en mesure de se déplacer, il est également possible de participer au tirage Euromillions sur le site de la Française des jeux, mais aussi via l'application FDJ. Cela peut notamment permettre aux retardataires qui arriveraient à 20h devant un point de vente fermé, de pouvoir tout de même tenter leur chance !

Dernières mises à jour

19:16 - Quand connaîtra-t-on les résultats Euromillions ? Alors que le My Million est dévoilé dès 20h30, le résultat Euromillions n'est lui pas annoncé avant 21h20, voire 21h30 sur Internet. À la télévision, la combinaison gagnante est généralement dévoilée un peu plus tard, vers 22 heures, sur TF1. 19:01 - Un My Million remporté quoi qu'il arrive lors de chaque tirage Euromillions Le code My Million, composé de deux lettres et sept chiffres, est un code systématiquement présent sur toutes les grilles Euromillions vendues. Il permet de remporter un million d'euros. Lors de chaque tirage Euromillions, un code My Million est tiré au sort, ce qui signifie que chaque mardi et chaque vendredi, jour des tirages Euromillions, il y a un nouveau millionnaire en France. 18:41 - Combien a-t-on de chance de trouver le résultat Euromillions en ne pariant qu'une combinaison ? À l'Euromillions, les chances de trouver le résultat gagnant sont particulièrement faibles. En ne jouant qu'une combinaison classique, un joueur aura une chance sur très exactement 139 838 160. C'est sept fois moins qu'à un tirage Loto, où un joueur a une chance sur un peu plus de 19 millions.

Le tirage Euromillions propose une fois de plus une cagnotte incroyable. Ce mardi 21 avril 2026, les joueurs tentent leur chance pour 145 millions d'euros. En cas de victoire, le champion aura de quoi s'assurer un avenir plutôt serein d'un point de vue financier. En revanche, si personne ne trouve les résultats Euromillions gagnants, le gros lot sera remis en jeu avec encore quelques millions d'euros de plus vendredi !