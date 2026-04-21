Résultat Euromillions : le tirage du mardi 21 avril 2026 dévoilé, le jackpot a-t-il été remporté ? [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Les 145 millions d'euros promis pour le tirage Euromillions de ce mardi 21 avril ont-ils trouvé preneur ? Découvrez les résultats de l'Euromillions du soir ci-dessous.

Le tirage Euromillions de ce mardi 21 avril 2026 promettait 145 millions d'euros. Les joueurs ont dû être nombreux à tenter de trouver les résultats gagnants. Mais y sont-ils parvenus ? Cela fait des semaines que personne ne semble avoir suffisamment de chance. Une certitude à ce stade, un million d'euros a été remporté par l'un des participants ayant tenté sa chance en France grâce au code My Million qui vient d'être dévoilé sur TF1. Il avait tenté sa chance sur Internet. Tous les résultats du tirage de l’Euromillions sont à découvrir juste ici :

Tirage du mardi 21 avril 2026 13 - 16 - 29 - 40 - 47 3 4

MyMillion : GX 965 7967

Il n'est désormais plus possible de tenter sa chance pour le tirage Euromillions. Prochain rendez-vous, vendredi. Il pourrait y avoir près de 155 millions d'euros en jeu... mais aussi potentiellement que 17 millions d'euros. Cela dépendra du résultat de ce mardi soir. Si personne n'a trouvé les résultats gagnants, le jackpot sera remis en jeu. À l'inverse, en cas de victoire, les compteurs seront remis à zéro et 17 millions d'euros seront proposés.

Comment jouer à un tirage Euromillions et trouver les résultats ?

Pour ceux qui n'auraient encore jamais tenter leur chance au tirage Euromillions, ce n'est pas bien compliqué. S'il est nécessaire toutefois d'avoir plus de 18 ans pour pouvoir essayer de trouver le résultat Euromillions et d'être en possession d'au moins 2,50 euros, c'est ensuite un véritable jeu d'enfant. Il suffit de constituer une combinaison d'au moins cinq chiffres compris entre 1 et 50 et de deux numéros étoile parmi les 12 possibles. Le plus dur est d'attendre après que les résultats tombent... Mais là, impossible de pouvoir faire autre chose que simplement patienter !

Quant au fait de trouver le résultat Euromillions, il n'y a malheureusement pas d'astuce puisque c'est le hasard qui décide d'un grand vainqueur, ou non. En effet, il n'y a pas de gagnant garanti à l'Euromillions. En revanche, chaque mardi et chaque vendredi, jours du tirage, un code My Million permet de faire de remporter un million d'euros à un des participants du tirage ayant tenté sa chance en France.

Où peut-on joueur au tirage Euromillions ?

Il existe plusieurs manières de jouer au tirage Euromillions. Les participants de la vieille école aiment généralement se déplacer en point de vente FDJ et parier sur place, sur une grille en papier, qu'ils cochent avec un stylo bille avant de la faire valider par le vendeur ou la vendeuse, et d'échanger, à l'occasion, quelques idées de ce qu'ils pourraient faire s'ils remportaient le tirage Euromillions.

Pour les participants qui manquent de temps ou ne sont pas en mesure de se déplacer, il est également possible de participer au tirage Euromillions sur le site de la Française des jeux, mais aussi via l'application FDJ. Cela peut notamment permettre aux retardataires qui arriveraient à 20h devant un point de vente fermé, de pouvoir tout de même tenter leur chance !

Dernières mises à jour

21:44 - Euromillions : un tirage bihebdomadaire, tout au long de l'année L'Euromillions propose deux tirages par semaine, chaque mardi et chaque vendredi, sans interruption tout au long de l'année. La Française des jeux et ses homologues européens permettent ainsi aux joueurs de tenter régulièrement leur chance pour remporter entre 17 et 250 millions d'euros. Cette fréquence explique en partie la rapidité avec laquelle les cagnottes peuvent grimper en l'absence de gagnant. 21:39 - Les numéros étoile les moins fréquemment tirés à l'Euromillions Selon les statistiques, le numéro étoile 4 est celui qui sort le moins souvent, avec seulement 86 apparitions, soit 13,35 % des tirages. Il est suivi du 5 (98 sorties, 15,22 %), du 1 (99 sorties, 15,37 %), du 11 (102 sorties, 15,84 %) et du 8 (104 sorties, 16,15 %). Ces données, bien que scrutées par de nombreux joueurs, ne garantissent en rien les résultats des prochains tirages. 21:25 - Euromillions face au Loto : des chances différentes Si l'Euromillions offre des jackpots bien supérieurs à ceux du Loto, les chances de gain y sont nettement plus faibles. Un joueur a en effet une chance sur 139 838 160 de trouver la bonne combinaison à l'Euromillions, contre une sur 19 068 840 au Loto, soit sept fois plus de chances de l'emporter à ce dernier. Les deux loteries ne concourent toutefois pas dans la même catégorie : l'Euromillions peut proposer jusqu'à 250 millions d'euros, tandis que le Loto mise sur des tirages spéciaux à 10 ou 15 millions d'euros. LIRE PLUS

Le tirage Euromillions propose une fois de plus une cagnotte incroyable. Ce mardi 21 avril 2026, les joueurs tentent leur chance pour 145 millions d'euros. En cas de victoire, le champion aura de quoi s'assurer un avenir plutôt serein d'un point de vue financier. En revanche, si personne ne trouve les résultats Euromillions gagnants, le gros lot sera remis en jeu avec encore quelques millions d'euros de plus vendredi !