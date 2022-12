"Grippe : est-il trop tard pour se faire vacciner et se protéger avant les fêtes ?"

Alors que l'épidémie de grippe continue de se propager et que les appels à la vaccination se multiplient, est-il encore temps de se protéger contre le virus avant les fêtes de fin d'année ?

[Mis à jour le 22 décembre 2022 à 12h11] Les fêtes de fin d'année sont quasiment là ! Et si nombreux sont ceux qui s'attèlent aux derniers préparatifs et aux achats de dernière minute, d'autres sont plus préoccupés par des questions sanitaires. Les appels à la vaccination contre la grippe mais aussi contre le Covid-19 sont un refrain martelé par le gouvernement, les autorités sanitaires et les médecins depuis maintenant plusieurs semaines. Mais alors que les rendez-vous de vaccination sont loin de faire le plein depuis le début de la campagne, les Français sont plus nombreux à vouloir se protéger contre les virus hivernaux à l'approche des réunions de famille. Une observation dont se félicitent les autorités. Lesquelles continuent d'inciter tout le monde, et surtout les personnes fragiles, à recevoir le vaccin alors que l'épidémie de grippe progresse. Le dernier rapport de Santé publique France, publié le 21 décembre note que le taux d'incidence à augmenter de 57% en un semaine tandis que les hospitalisations et les passages aux urgences liés à un syndrome grippal ont grimpé de 118% et 87%. Pas plus tard que le 20 décembre, la Première ministre Elisabeth Borne a de nouveau appelé les Français à "se faire vacciner" et à respecter les gestes barrières et le port du masque, rappelant qu'"on fait face à une situation difficile. Et avec les fêtes, cette situation est encore plus tendue".

Reste qu'à quelques jours de Noël, le délai est trop court pour qu'une vaccination réalisée ces derniers jours offre une protection contre le virus au moment du Réveillon. Il faut en moyenne compter 15 jours après l'injection du vaccin pour que le système immunitaire et les anticorps soient parés contre le virus de la grippe estime le professeur et épidémiologiste Yves Buisson, auprès d'actu.fr. Si les effets du vaccin seront trop tardifs pour être protecteurs au moment du Noël, ils seront efficaces pour le Nouvel An. En revanche, les personnes qui ont reçu ou reçoivent une injection de rappel ces derniers jours peuvent s'estimer protégées pour les fêtes. Reste que le recours au vaccin même s'il survient trop tard par rapport aux fêtes reste recommandé par les professionnels de santé car l'épidémie de grippe risque de durer une grande partie de l'hiver avec des indicateurs épidémiques qui ne cessent d'augmenter.

Faut-il se faire vacciner contre la grippe ?

Face aux chiffres élevés de cas de grippe mais aussi de Covid-19, Santé Publique France recommande fortement la co-vaccination. A l'approche des fêtes de fin d'année, l'autorité de santé recommande vivement "que les personnes à risque se protègent en ayant recours au plus vite à la vaccination contre la grippe saisonnière et la COVID-19". Selon la Haute Autorité de santé, il est possible de faire les deux vaccins au même moment.

A la mi-novembre, l'USPO, Union des Syndicats de Pharmaciens d'Officine relatait un très sérieux retard dans la campagne de vaccination contre la grippe, des résultats jugés "inquiétants". "En population générale, la diminution est de 25 % par rapport à la campagne 2021" s'est alarmé le syndicat. Depuis le 15 novembre 2022 la vaccination contre la grippe est ouverte à tous.

Alors qui doit se faire vacciner ? Alors que la grippe touche entre 2 et 6 millions de personnes chaque année dans le pays, les personnes dites "fragiles" peuvent rapidement se retrouver dans un état grave engendrant une hospitalisation, voire dans les cas les plus compliqués, la mort. Pour éviter de tels drames, les "personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes de moins de 65 ans atteintes de certaines maladies chroniques, les femmes enceintes, les personnes souffrant d'obésité (IMC égal ou supérieur à 40 kg/m2), l'entourage des nourrissons de moins de 6 mois à risque (qui ne peuvent pas être vaccinés) et des personnes immunodéprimées, les professionnels de santé et professionnels des établissements médico-sociaux au contact de patients à risque, les aides à domicile des particuliers employeurs vulnérables" sont invités à se faire vacciner. À noter que pour la première fois, les professionnels exposés aux virus influenza porcin et aviaire sont également ciblés dans le cadre de la campagne 2022-2023, rapporte encore service-public.fr. Pour information, le vaccin est gratuit pour les personnes à risque. Pour les autres, le prix varie entre 6 et 10 euros.

Quels sont les symptômes de la grippe ?

Sur le site de l'Assurance maladie, il est indiqué qu'après contamination, la maladie se déclare sous 48 heures environ, avec "une forte fièvre (autour de 39°C) accompagnée de frissons, une fatigue intense, une sensation d'abattement avec perte d'appétit, des douleurs musculaires (courbatures) et articulaires diffuses, des maux de tête, puis une toux sèche et douloureuse".

À noter qu'une personne qui a la grippe est contagieuse pendant cinq jours après l'apparition des tout premiers symptômes. Du moins, en ce qui concerne les adultes. Pour les enfants, la contagiosité peut s'étendre sur une semaine. Covid-19 ou grippe ? Difficile parfois de s'y retrouver en revanche sur ce point, les symptômes étant très proches. Pour lever tout doute quant à une contamination au Covid-19, le médecin traitant peut demander un test PCR.