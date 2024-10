Affaire Grégory : qui est le coupable ? Les protagonistes et le résumé de l'affaire

Quarante ans plus tard, l'affaire du petit Grégory n'est toujours pas résolue. Elle est assurément l'un des drames les plus mystérieux qu'aient eu à affronter la police et la justice française. L'espoir de mettre la main sur le meurtrier existe-t-il ?

[Mis à jour le 4 octobre 2021 à 23h16] Quarante années d'enquête, et toujours aucune trace. Des suspects, il y en a eu, oui. De nombreux même. Mais jamais le nom du coupable n'a vu le jour. Et pourtant, en France, l'affaire du petit Grégory reste un feuilleton suivi de près par de nombreuses personnes. Elle intéresse et intrigue, notamment les réalisateurs, avec déjà de nombreux documentaires, des séries sur Netflix, TF1 et même une bande dessinée parue le 3 octobre 2024 aux éditions Les Arènes sobrement intitulé "Grégory", dans laquelle son père, Jean-Marie Villemet signe la préface et fait office de personnage principal.

Survenue à une époque où la recherche scientifique était moins poussée, l'affaire Grégory a été progressivement enterrée. Mais elle suscite néanmoins quelques espoirs depuis peu grâce à des traces ADN toujours en cours d'examen. Mais peut-on réellement espérer les mêmes issues que l'affaire du "Grêlé", découvert mort le mercredi 29 septembre 2021 alors que ses empreintes ADN allaient le confondre dans quatre affaires de meurtre ?

De nouvelles analyses sont menées par les enquêteurs depuis janvier 2021 dans l'objectif d'aboutir à la même issue que pour le dossier du Grêlé. Comme dans l'affaire Grégory Villemin, des travaux de recoupe d'analyses ADN sont effectués, mais selon un procédé bien plus complexe. En effet, il s'agit là d'essayer de relier neuf traces ADN relevées en 1984 avec des ADN de même parenté, c'est-à-dire qu'ils ne correspondent pas à 100 % mais au moins à 50 % et qui peuvent figurer dans le Fichier national automatisé des empreintes génétiques, fichier qui recense les ADN des personnes mises en cause ou déclarées coupables par la justice. Pour élargir les recherches, 37 ADN de personnes du clan Villemin ont été prélevés sur décision de justice. À l'époque, aucun des ADN retrouvés n'était recensé dans le fichier.

Le calendrier des recherches et du dévoilement des résultats n'a pas été communiqué. S'agit-il de l'ultime espoir pour la famille du garçonnet ? "À chaque fois, on parle d'expertises de la dernière chance, mais la science de l'ADN évolue vite et lorsque de nouvelles techniques s'offrent à nous, nous les utilisons", a confié à 20 Minutes Me Marie-Christine Chastand-Morand, une des avocates des parents du petit Grégory.

Par ailleurs, une autre technique d'analyse d'ADN est utilisée afin de tenter d'établir la couleur des yeux ou des cheveux de la personne en question. Une méthode qui pourrait permettre de resserrer le champ des recherches pour les enquêteurs et de recouper avec d'autres types d'analyses. Initiée en décembre 2019, une expertise stylométrique unique en France a quant à elle mis en cause la grand-tante du défunt, Jacqueline Jacob. Elle a été versée au dossier le 23 avril 2021. En 2017, une expertise graphologique l'avait déjà mise en cause, avant qu'elle ne soit annulée, pour vice de procédure.

Mais le capitaine Étienne Sesmat, commandant de la compagnie de gendarmerie d'Épinal (Vosges) et premier sur les lieux le jour de la découverte du corps en 1984, est dubitatif sur l'issue de l'affaire : "Je ne pense pas que l'assassin soit encore en vie, mais ça n'engage que moi", a-t-il confié sur France Inter, lundi 20 septembre 2021.

Acte 1 - Ce drame commence dans les Vosges. Le 16 octobre 1984, le corps de Gregory Villemin, âgé de 4 ans, est retrouvé dans une rivière, La Vologne. Ses pieds et ses mains sont liés par des cordelettes. L'oncle du petit garçon déclare alors avoir répondu le jour même à un appel téléphonique anonyme revendiquant l'assassinat. Le lendemain, ce sont les parents de Gregory Villemin qui reçoivent une lettre, elle aussi anonyme, sur laquelle il est écrit : "Ton fils est mort. Je me suis vengé." On parle alors d'un "corbeau", qui serait responsable du meurtre. Les époux Villemin étaient déjà harcelés depuis plusieurs années via les mêmes procédés.

Acte 2 - La justice pense d'abord que le "corbeau" responsable du meurtre du petit Gregory est Bernard Laroche, le cousin du père de l'enfant. Il est alors inculpé d'assassinat et écroué, le 5 novembre 1984. Mais Murielle Bolle, le témoin principal qui affirmait l'avoir vu en compagnie de l'enfant quelques heures avant sa disparition finit par se rétracter, et les expertises graphologiques sont annulées pour vice de forme. Bernard Laroche est libéré en février 1985.

Acte 3 - Un mois plus tard, le 29 mars 1985, le père du petit Grégory, Jean-Marie Villemin, assassine son propre cousin Bernard Laroche, persuadé qu'il est coupable de la mort de son fils.

Acte 4 - La mère du petit Grégory, Christine Villemin, est inculpée à son tour pour la mort de son propre fils, le 5 juillet 1985. Les graphologues pensent qu'elle est le "corbeau" auteur de la lettre anonyme revendiquant le meurtre de son enfant. Elle bénéficie d'un non-lieu pour " absence totale de charges" le 3 février 1993.

Acte 5 - Le 16 décembre 1993, le père du petit Grégory, Jean-Marie Villemin, est condamné à cinq ans de prison, dont un avec sursis, pour le meurtre de Bernard Laroche, l'oncle de l'enfant assassiné.

Acte 6 - Cordelettes, vêtements, lettres... Les époux Villemin demandent que de nouvelles recherches ADN soient effectuées pour connaître la vérité sur la mort de leur fils. La cour d'appel de Dijon ordonne la réouverture de l'enquête. Les recherches ADN commencent en 2008 et sont abandonnées en 2013, les résultats étant jugés insatisfaisants.

Acte 7 - Coup de tonnerre, le 14 juin 2017. L'enquête avance de nouveau grâce aux progrès des techniques graphologiques, qui permettent d'identifier un ou des nouveaux "corbeaux". Alors qu'un seul coupable était jusqu'ici recherché, le procureur général de Dijon a annoncé que "plusieurs personnes ont concouru à la réalisation du crime ". L'oncle et la tante du père du petit Grégory, Marcel et Jacqueline Jacob, sont interpellés. Ginette Villemin, une belle sœur, est elle aussi interpellée. Les grands-parents de Grégory sont également entendus en audition libre. Le vendredi 16 juin, Jacqueline et Marcel Jacob, la tante et l'oncle du père du petit Grégory, sont mis en examen pour enlèvement et séquestration suivis de mort. Ils n'ont jamais été soupçonnés de quoi que se soit jusqu'ici.

Acte 8 - Mercredi 28 juin 2017, Murielle Bolle a été placée elle aussi en garde à vue. Elle est entendue pour "complicité d'assassinat et non-dénonciation de crime", puis mise en examen pour enlèvement de mineur suivi de mort. Cet autre protagoniste de l'affaire revient au premier plan : âgée de 15 ans au moment des faits, Murielle Bolle avait accusé son beau-frère Bernard Laroche avant de se rétracter quelques jours plus tard. Le témoignage d'un cousin, qui affirme avoir vu la jeune femme se faire "lyncher" par sa famille à cause de ses premiers aveux est évoqué. C'est ce "lynchage" qui aurait pu la contraindre à changer de version en 1984. Mardi 4 juillet, Murielle Bolle est maintenue en détention. Elle est remise en liberté le 4 août, mais reste placée sous contrôle judiciaire.

Acte 9 - Le tout premier juge d'instruction a être saisi en 1984 de l'affaire Grégory, Jean-Michel Lambert, se suicide mardi 11 juillet 2017, à l'aide d'un sac plastique. Il était accusé par son successeur qui pointait "les carences, les irrégularités, les fautes […] ou le désordre intellectuel du juge Lambert", et constaté : "je suis en présence de l'erreur judiciaire dans toute son horreur". Le juge Jean-Michel Lambert, âgé de 65 ans, se disait traumatisé par l'affaire Grégory. Il aurait été, selon les premiers éléments de l'enquête, bouleversé par ses derniers rebondissements judiciaires.

Acte 10 - 11 août 2017, le Monde dévoile des extraits de la confrontation entre Murielle Bolle et son cousin Patrick F. au sujet de la soirée du 5 novembre 1984. Il affirme que Murielle a été "lynchée" par sa famille pour qu'elle retire son témoignage contre Bernard Laroche, elle assure qu'il ne s'est rien passé ou dit ne pas s'en souvenir. Au final, chacun a maintenu sa version des faits.

Acte 11 - Le 16 mai 2018, la chambre de l'instruction de Dijon annule les trois mises en examen de Murielle Bolle, de Marcel et Jacqueline Jacob. Après une série d'expertises et de rebondissement depuis plusieurs mois, la chambre de l'instruction renonce à se prononcer sur le fond, mais invoque un vice de procédure technique.

Acte 12 - Le 16 novembre 2018, la garde à vue de Murielle Bolle en 1984 est jugée inconstitutionnelle. Le Conseil constitutionnel estime que cette dernière n'aurait pas dû être interrogée seule par les gendarmes à l'époque, car cela ne respectait pas ses droit.

Acte 13 - Le 16 janvier 2020, la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris annule la garde à vue de Murielle Bolle au cours de laquelle elle avait accusé son beau-frère, Bernard Laroche, d'avoir enlevé Grégory Villemin. Les propos qu'elle a tenus devant les gendarmes sont donc éliminés du dossier. Cependant, la justice n'a pas annulé les déclarations que Murielle Bolle avait faites aux forces de l'ordre avant le début de cette garde à vue, ni son audition devant le juge Lambert. Au cours de cet interrogatoire, elle avait également accusé son beau-frère.

Acte 14 - La chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Dijon, où est instruit depuis 1987 ce dossier-fleuve, a accepté le 27 janvier 2021 "la quasi-totalité" des demandes de nouvelles expertises, notamment ADN, déposées par Christine et Jean-Marie Villemin, relançant l'espoir de retrouver le ou les coupables.

Qui sont les principaux protagonistes de l'affaire Gregory ?

Quels sont les liens familiaux entre Bernard Laroche et le Petit Gregory ? Bernard Laroche est le cousin germain de Jean-Marie Villemin, le père du petit Grégory. Sa mère est Thérèse Jacob, la sœur de la mère de Jean-Marie Villemin, Monique Jacob. Il ferait partie de ce qu'on a appelé le "clan des envieux" à l'époque du meurtre. Un groupe hétéroclite regroupant des frères de Jean-Marie Villemin, mais aussi des oncles et tantes ainsi que des membres de la famille plus éloignée, jaloux du succès professionnel du père de Gregory.

Pourquoi Bernard Laroche est un personnage clé de l'enquête sur la mort du petit Grégory ? Suite au témoignage de sa belle-sœur Murielle Bolle, qui l'accuse d'avoir enlevé le petit Grégory, Bernard Laroche est inculpé d'assassinat et écroué, le 5 novembre 1984. Il est libéré en 1985, après que la petite sœur de sa femme se soit rétractée. Il est assassiné un mois plus tard par Jean-Marie Villemin, le père du petit Grégory, persuadé que c'est bien son cousin Bernard Laroche qui a tué son fils.

Quels sont les liens familiaux entre Murielle Bolle et le Petit Gregory ? Murielle Bolle est la belle-sœur de Bernard Laroche, le cousin germain de Jean-Marie Villemin, qui est lui-même le père du petit Grégory. Âgée de 15 ans au moment du meurtre, elle a aujourd'hui 48 ans. Elle a eu des enfants et vit toujours dans les Vosges, à 20 kilomètres de Docelles, village où les gendarmes ont retrouvé le corps de Grégory Villemin. Selon Le Parisien, elle partage sa vie avec un fromager.

Pourquoi Murielle Bolle est-elle un personnage clé de l'enquête sur la mort du petit Grégory ? A l'époque de la mort du petit Grégory, il y a 32 ans, Murielle Bolle vit chez sa grande sœur, Marie-Ange, qui est mariée. Sa mère est en effet hospitalisée et ne peut plus s'occuper d'elle. Interrogée par les gendarmes et le juge d'instruction suite au meurtre du petit Grégory, elle affirme une première fois avoir vu son beau-frère, Bernard Laroche, enlever l'enfant. Un témoignage accablant qui conduit à la mise en examen de ce dernier. Au lendemain de son interrogatoire, Murielle Bolle change de version et se rétracte. "Bernard Laroche est innocent", clame-t-elle alors devant la presse.

Mise en examen puis libérée, Murielle Bolle s'est exprimée sur l'affaire du petit Grégory au cours de diverses apparitions télévisées. Le 7 novembre 2018, elle a également sorti un livre, "Briser le silence", rédigé à la première personne et coécrit par Pauline Guéna, dans lequel elle donne sa version des faits. Mise en examen en 2017 et soupçonnée du meurtre de Grégory, elle sera finalement libérée en 2018, sa garde à vue étant jugée inconstitutionnelle. Parmi ses déclarations récurrentes, Murielle Bolle explique que malgré ce qu'elle a avoué aux gendarmes à l'époque, elle n'a rien à voir avec l'enlèvement et le meurtre de Grégory Villemin en 1984, pas plus que Bernard Laroche. Ses aveux avaient été soustraits selon elle par des gendarmes qui avaient poussé à bout la jeune adolescente qu'elle était.

"La vérité, c'est que j'ai bien pris le bus scolaire ce jour-là, et Bernard était là quand je suis rentrée de l'école… ", a-t-elle confié. "Si je n'avais pas eu la peur des gendarmes et dit ce que, eux, m'avaient dit, Bernard serait peut-être encore là." Elle y exprimait également ses regrets, après des dizaines années de tourmente : "Je m'en voudrai toute ma vie de toute façon. Tous les jours je pense à lui." Et finalement de donner son souhait le plus cher sur cette affaire criminelle qui a bouleversé toute sa vie : "Il faut qu'ils trouvent vraiment le vrai coupable. Si le vrai coupable voit cette interview, qu'enfin il dise que c'est lui et qu'il nous laisse tranquilles."

Le 16 janvier 2020, la cour d'appel de Paris a annulé la garde à vue de Murielle Bolle : cela signifie que toutes les déclarations faites lors de l'audition menée par la police sont caduques pour la justice.

Quels sont les liens familiaux entre Christine et Jean-Marie Villemin et le Petit Gregory ? Christine et Jean-Marie Villemin sont les parents du petit Grégory. Depuis la mort de leur fils, le couple a eu trois autres enfants, et a quitté la région pour s'installer dans l'Essonne. Ils demandent toujours activement à la justice de trouver qui a assassiné leur enfant de quatre ans.

Pourquoi Christine et Jean-Marie Villemin sont des personnages clés de l'enquête sur la mort du petit Grégory ? C'est la réussite professionnelle et sociale de Jean-Marie Villemin, le père du petit Grégory, qui serait à l'origine du crime. Il est notamment surnommé "le chef" dans des lettres de menaces et de revendication, parce-qu'il a été nommé contremaître quelques mois avant le meurtre. Persuadé de la culpabilité de son cousin Bernard Laroche, un temps inculpé puis remis en liberté par la justice, il le tue à bout portant en 1985. Christine Villemin, la mère du petit Grégory, a quant à elle été inculpée pour la mort de son propre fils le 5 juillet 1985, sur la foi d'analyses graphologiques. Elle a bénéficié d'un non-lieu pour "absence totale de charges" le 3 février 1993.

Les principaux protagonistes de l'affaire © AFP

En France, l'affaire Grégory fascine. Ponctuée de nombreux rebondissements, cette affaire est désormais sujet de centaines d'articles de presse, mais également de documentaires et désormais de séries. Après Grégory diffusé sur Netflix en novembre 2019, c'est au tour de TF1 de diffuser une adaptation de l'affaire...

De nombreux documentaires et déjà dix-huit livres ont été consacrés à cette affaire sordide et toujours non résolue, 36 ans après les faits. En novembre 2019, Netflix a mis en ligne un nouveau documentaire sur l'affaire. Le journaliste Thibaut Solano, auteur d'un livre intitulé La Voix rauque, est l'un des intervenants de cette série documentaire en cinq épisodes. Il faisait partie à l'époque des journalistes ayant couvert "l'affaire avant l'affaire", c'est-à-dire les faits de harcèlement dont les parents de Grégory, Christine et Jean-Marie Villemin, ont été victimes durant trois ans jusqu'au meurtre de l'enfant : la voix rauque, c'est celle du corbeau de Vologne.

Dans une interview accordée au Populaire, Thibaut Solano est revenu sur l'enquête n'ayant jamais permis de découvrir l'identité du corbeau, qui avait pourtant annoncé le drame qui allait survenir. Selon lui, "si le corbeau avait été démasqué à ce moment-là, la suite ne serait pas arrivée. L'enquête a été menée avec des moyens un peu artisanaux. Un gendarme s'est appuyé sur les lettres anonymes en organisant lui-même les dictées, en faisant passer ces tests à plusieurs personnes de la famille. Mais pour comparer les écritures, c'était à l'œil nu. Il n'y a pas eu d'expertise scientifique."

Les faits de harcèlement en question avaient débuté par des coups de téléphone anonymes : d'abord des canulars ou des chansons, puis des insultes et enfin des menaces, qui ont divisé une famille dores et déjà fragile, sur la période allant de 1981 à 1984. L'enquête se poursuit, presque quarante ans après les faits. Selon Thibaut Solano, "il y a des choses désormais établies, comme le fait qu'il n'y avait pas un corbeau, mais un couple de corbeaux, que ce couple connaissait trop de choses sur le quotidien de cette famille pour que ce soit quelqu'un de trop extérieur à cette famille. Je pense que les suspects se comptent sur les doigts d'une seule main..." S'il n'affirme pas que l'enquête sera un jour résolue, le journaliste estime que l'espoir reste permis, avec les avancées scientifiques ou le recueillement de nouveaux témoignages.

Après Netflix, c'est au tour de TF1 de diffuser une série sur l'affaire Grégory. A compter du lundi 20 septembre 2021, la chaine diffusera chaque lundi soir deux épisodes d'Une affaire française, une fiction qui reprend, dans la première saison, l'historique du cold-case de la Vologne. Au casting figurent Guillaume Gouix dans le rôle du père, Jean-Marie Villemin, Blandine Bellavoir pour incarner sa femme Christine, Michaël Abiteboul et Lauréna Thellier jouent Bernard Laroche et Murielle Bolle. Gérard Jugnot représente quant à lui l'avocat de Christine Villemin.

Une affaire française est en réalité une série plus large, inspirée de grandes affaires criminelles, dont la première saison est consacrée à l'affaire Grégory. La série reprend "fidèlement 70% des documents d'archives" selon Blandine Bellavoir, dans le rôle de Christine Villemin, qui a accordé une interview à TV Magazine. Pas de révélations à attendre de ce scénario, qui reprend donc l'affaire en l'état.

L'affaire Grégory se décline désormais en bande dessinée. Quarante ans après la mort du petit Grégory, la sortie de la bande dessinée "Grégory" aux éditions Les Arènes, ce jeudi 3 octobre 2024, marque un tournant pour son père, Jean-Marie Villemin, décidé à exprimer sa pensée autrement. Sa parole est rare, dans les médias et de manière générale, sa dernière apparition remonte à 2006, il avait à l'époque accordé une interview au journal La Croix.

La bande dessinée "Grégory", co-écrite par Pat Perna et illustrée par Christophe Gaultier permet au papa du petit Grégory d'exprimer ses vérités dans une préface poignante. Il est également le personnage principal de l'album. À travers ses lignes, Jean-Marie Villemin revient sur "l'anéantissement total" ressenti après le meurtre de son fils. "Je me demande comment nous avons survécu. Nous étions perdus (lui et sa femme), au fond du gouffre, sans aucun soutien, ballottés par les évènements et une justice erratique", dit-il. Il conclut sa préface en s'adressant directement à Grégory : "Je pense très fort, chaque jour, à notre petit homme, Grégory, qui nous donne la force de vivre sans lui, de vivre en dehors de la haine, sans rancœur, de vivre heureux et de vivre pour sa mémoire. Pour toujours avec lui".