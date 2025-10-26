Quelle est l'heure exacte en France ? Après le changement d'heure, il faut régler sa montre

Le passage à l'heure d'hiver 2025 a eu lieu dans la nuit de ce dimanche 26 octobre. Il faut donc bouger les aiguilles. Voici l'heure exacte de Paris pour ne pas se tromper.

La France a une nouvelle fois changé d'heure. Alors, avons-nous gagné ou perdu une heure de sommeil dans la nuit de ce dimanche 26 octobre ? Le passage à l'heure d'hiver a permis de reculer d'une heure. A 3 heures du matin, les aiguilles sont retournées à 2 heures, permettant une heure de sommeil supplémentaire. Petite astuce pour se souvenir, il suffit de regarder la dernière syllabe du mois : en octobRE, on REcule.

Le changement d'heure est devenu une habitude en France, mais la confusion entre les deux qui surviennent dans l'année, au printemps et à l'automne, reste fréquente. Pas de panique, certains appareils se mettent en effet à jour tout seuls comme les smartphones, tablettes, ordinateurs, décodeurs, mais aussi les horloges de certaines voitures et certains appareils de la maison, pour peu qu'ils soient "intelligents", autrement dit "connectés".

Pour tout ce qui est analogique, il faut en revanche le faire soi-même. Four, micro-ondes, radio-réveil, montre ou encore horloge de la salle à manger... Chaque appareil de la maison donne ainsi son heure, certains se remettant au bon "timing" automatiquement, d'autres non, nous faisant douter de l'affichage horaire "officiel", celui auquel il faut croire. Vérifiez l'heure exacte à Paris, en temps réel, via le module ci-dessous :

Nous avons intégré ce module à notre page à partir du site spécialisé WebHorloge.fr , qui affiche en direct l'heure de Paris.

Il n'y a d'ailleurs pas qu'au moment du changement d'heure que connaître l'heure exacte se révèle crucial. Tout un chacun a déjà connu la situation suivante : votre montre retarde, votre pendule avance, etc. Si quelques minutes d'avance prêtent rarement à conséquence, quelques minutes de retard peuvent mettre dans l'embarras. Et nous avons beau partir en quête de l'heure qu'il est autour de nous, les portables, montres et réveils sont loin de tous afficher la même heure.