Quelle heure est-il ? L'heure exacte en France après le changement d'heure

Faut-il avancer ou reculer sa montre ? La question se pose après le passage à l'heure d'été, qui a eu lieu dans la nuit de dimanche 30 mars. Le doute persiste ? Voici l'heure exacte de Paris.

Avons-nous gagné ou perdu une heure de sommeil dans la nuit du dimanche 30 mars ? Car oui, ça y est, la France s'est alignée à l'heure d'été. Et malheureusement, c'est la période de l'année où l'heure a avancé d'une heure. A 2 heures du matin, il fallait donc avancer les aiguilles de sa montre à 3 heures - même si rien ne vous empêche de le faire à 10 heures, après un bon café. Toujours perdu ? Pas de panique, nous avons la réponse à vos questions.

Cela fait quatre décennies que la France opère ce changement saisonnier - l'un au printemps, l'autre à l'automne. Pour rester au fait de l'heure exacte en France, même avec le passage à l'heure d'été, il n'est pas forcément nécessaire de remettre ses pendules à l'heure, en respectant les règles invariables du changement d'heure (l'aiguille avance d'une heure en été, recule d'une heure en hiver). Certains appareils se mettent en effet à jour tout seuls comme les smartphones, tablettes, ordinateurs, réveils, décodeurs, montres, mais aussi les horloges de certaines voitures et certains appareils de la maison, pour peu qu'ils soient "intelligents", autrement dit "connectés".

Pour tout ce qui est analogique, il faut en revanche agir. Four, TV, micro-ondes, radio-réveil, téléphone, montre ou encore horloge de la salle à manger... Chaque appareil de la maison donne ainsi son heure, certains se remettant au bon "timing" automatiquement, d'autres non, nous faisant douter de l'affichage horaire "officiel", celui auquel il faut croire. Vérifiez l'heure exacte à Paris, en temps réel, via le module ci-dessous :

Nous avons intégré ce module à notre page à partir du site spécialisé WebHorloge.fr , qui affiche en direct l'heure de Paris.

Il n'y a d'ailleurs pas qu'au moment du changement d'heure que connaître l'heure exacte se révèle crucial. Tout un chacun a déjà connu la situation suivante : votre montre retarde, votre pendule avance, etc. Si quelques minutes d'avance prêtent rarement à conséquence, quelques minutes de retard peuvent mettre dans l'embarras. Et nous avons beau partir en quête de l'heure qu'il est autour de nous, les portables, montres et réveils sont loin de tous afficher la même heure.