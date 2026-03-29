Quelle heure exacte est-il en France ? Voici comment régler sa montre après le changement d'heure

Le passage à l'heure d'été 2026 s'est fait dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 mars. Si de nombreux appareils sont déjà à la bonne heure, voici l'heure exacte pour régler ceux qui sont désormais en retard.

Chaque année, deux fois par an, il faut remettre les pendules de la France à l'heure et ce moment a sonné. Mais alors faut-il reculer ou avancer d'une heure ? Tout dépend de la période de l'année : le passage à l'hiver d'hiver qui a lieu en octobre fait reculer d'une heure, tandis que le passage à l'heure d'été qui s'opère en mars fait avancer d'une heure.

Concrètement, les Français ont perdu une heure de sommeil dans la nuit du samedi 28 mars au dimanche 29 mars. A 2 heures du matin, les horloges ont fait un bon en avant pour afficher 3 heures. Une nouvelle qui n'est pas pour réjouir tout le monde, mais qui peut être compensée par la satisfaction d'avoir des journées plus longues, car le soleil se couche une heure plus tard à partir de ce dimanche !

Si le changement d'heure est devenu une habitude pour tous les Français, les passages à l'heure d'hiver ou d'été continuent de créer la confusion. Certains s'inquiètent de ne plus être à la même heure que le reste de la société au réveil. Mais le changement d'heure se fait très facilement, et parfois même sans s'en rendre compte désormais. Et pour cause, de nombreux appareils électroniques se mettent à jour tout seuls dans la nuit comme les smartphones, tablettes, ordinateurs, décodeurs, mais aussi les horloges de certaines voitures et certains appareils de la maison, pour peu qu'ils soient "intelligents", autrement dit "connectés".

Il n'y a revanche pas d'autres choix que de régler les aiguilles des horloges et les heures de tous les instruments analogiques à la main : les montres, les radio-réveils ou encore les fours et micro-ondes ne seront plus à l'heure dimanche matin. Pour être sûr de renseigner le bon horaire, découvrez l'heure exacte qu'il est à Paris ci-dessus. A noter que l'heure de Paris veut pour toute la France métropolitaine qui se trouve dans un seul et unique fuseau horaire.

Nous avons intégré ce module à notre page à partir du site spécialisé WebHorloge.fr , qui affiche en direct l'heure de Paris.

Il n'y a d'ailleurs pas qu'au moment du changement d'heure que connaître l'heure exacte se révèle crucial. Tout un chacun a déjà connu la situation suivante : votre montre retarde, votre pendule avance, etc. Si quelques minutes d'avance prêtent rarement à conséquence, quelques minutes de retard peuvent mettre dans l'embarras. Et nous avons beau partir en quête de l'heure qu'il est autour de nous, les portables, montres et réveils sont loin de tous afficher la même heure.