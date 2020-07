Black Friday 2020 : dates, conseils, infos pratiques... Bien se préparer pour bien acheter

En France, la plupart des commerçants vont profiter du Black Friday 2020 pour proposer des articles en promotion. Voici ce que l'on sait déjà sur cette nouvelle édition.

Les commerçants se souviendront de l'année 2020 comme l'une des pires - selon la pire - de leur vie professionnelle. La crise sanitaire du coronavirus a profondément impacté leurs activités et nombreux sont ceux qui ont dû prendre des décisions difficiles concernant l'emploi ou leur chiffre d'affaires. C'est donc certain, ce Black Friday 2020 n'aura pas la même dimension : la grande opération commerciale de fin d'année devrait permettre à de nombreuses enseignes d'écouler leur stock et à de petits commerçants d'attirer des clients en boutique. Il est probable, toutefois, que ce soit encore une fois les géants de la vente en ligne qui en profite le plus. Avant d'en savoir plus sur l'ampleur des promotions proposées, voici ce que l'on sait déjà sur le Black Friday 2020.

Les commerçants organisateurs se sont mis d'accord, le Black Friday aura lieu le vendredi 27 novembre 2020. Mais comme chaque année, cette date ne correspond qu'au jour où les promotions les plus importantes seront proposées : en réalité, le "Black Friday" devrait commencer dès le lundi 23 novembre, voire le week-end précédent pour certaines enseignes. Depuis quelques années, les sites de e-commerce ont pris l'habitude de faire débuter leur campagne de prix cassés plusieurs jours avant la date officielle.

Il s'agit d'une gigantesque opération commerciale, née dans les années 1950 aux Etats-Unis, organisée traditionnellement le vendredi suivant la fête de Thanksgiving. Le Black Friday a été importé en Europe et en France dans les années 2010, à l'initiative des grands groupes de vente en ligne. Les enseignes et grandes marques proposent des rabais souvent importants sur une sélection d'articles, avec à l'appui une immense campagne de publicité pour attirer les consommateurs. En parallèle, s'est développé un mouvement de contestation, de plus en plus audible au fil des années, pour dénoncer la surconsommation liée au Black Friday.

Tous les commerçants sont libres d'organiser ou non une opération commerciale pour le Black Friday. Mais certains sont certains de participer au Black Friday 2020. Voici donc une liste non exhaustive : Amazon, La Fnac / Darty, CDiscount, Rue du commerce, Auchan, Leclerc, H&M, Undiz, Apple, AlloBébé, Auchan, 3 Suisses, Boulanger, Best buy, Carrefour, Comptoir des irlandais, Conforama, Pixmania, La Redoute, Yves Rocher, Sony, Sephora, Sarenza, iDrones, Zalando, Zara...

Attention à rester vigilant durant la période des promotions du Black Friday 2020 en France. Il faut bien avoir en tête que contrairement à la périodes des soldes, les commerçants ne sont pas soumis à une stricte législation qui encadre avec fermeté la manière dont sont affichés les rabais. Il est ainsi courant de voir sur des sites de e-commerce des prix barrés ne correspondant pas du tout aux prix actuels du marché. En réalité, de nombreux articles sont proposés avec des -50%, -70% ou -80% de manière abusive. L'année dernière, l'AFOC avait par ailleurs tenu à alerter sur des pratiques malveillantes : "'L'AFOC met en garde les consommateurs tout d'abord contre des offres trop attractives sur les sites de vente en ligne notamment hors Union européenne. Elle rappelle notamment que les prix annoncés n'incluent pas toujours les taxes dues à l'entrée du produit en France et qu'en cas de litiges (non livraison, SAV défaillant…,) les recours peuvent être difficiles. L'AFOC rappelle également aux consommateurs que cet événement sera probablement l'occasion pour les cybercriminels de profiter de la crédulité des internautes imprudents en quête de la "bonne affaire" : fausses annonces promotionnelles, faux sites Internet de marchands officiels, hameçonnage par SMS, téléphone ou courriel, faux transporteur, faux support technique, faux service après-vente, attaques par rançongiciels (ransomware en anglais)".