Soldes smartphone : les meilleures promotions sur l'iPhone et Samsung Galaxy

SOLDES SMARTPHONES. C'est le grand départ de ces soldes d'été 2021 ! Jusqu'au 27 juillet 2021, vous pouvez retrouver de belles offres sur différents smartphones de constructeurs divers comme Apple ou Samsung.

Les soldes d'été 2021 sont lancées ! Du mercredi 30 juin au mardi 27 juillet, retrouvez tout un tas de promotions sur différents produits. Les smartphones sont régulièrement concernés par des offres spéciales, et c'est actuellement le cas chez plusieurs constructeurs comme Apple, Samsung ou encore Xiaomi. Notez cependant que ces promotions peuvent prendre fin avant la date finale des soldes d'été 2021.

Les produits du constructeur Apple sont régulièrement recherchés lors de promotions. Cela peut s'expliquer par le fait que ces derniers sont généralement assez onéreux, et qu'il est donc très intéressant de profiter des baisses de prix proposées. Parmi les différentes versions de l'iPhone que vous pouvez rechercher durant ces soldes, on peut distinguer l'iPhone 12, l'iPhone 12 mini, et l'iPhone 12 pro max.

APPLE iPhone 12 256Go Noir Fnac 1078,95 € 897,00 € Voir

Amazon 1079,00 € 969,00 € Voir

Cdiscount 969,00 € Voir

Materiel.net 969,95 € Voir

LDLC.com 969,95 € Voir

La Redoute 1248,09 € Voir

APPLE iPhone 12 mini 256Go (PRODUCT)RED Fnac 978,95 € 839,00 € Voir

Amazon 979,00 € 869,00 € Voir

Cdiscount 869,00 € Voir

Materiel.net 869,95 € Voir

LDLC.com 869,95 € Voir

Darty 979,00 € Voir

Boulanger 979,00 € Voir

APPLE iPhone 12 Pro Max 256Go Argent Fnac 1378,95 € 1212,00 € Voir

Amazon 1379,00 € 1297,00 € Voir

Cdiscount 1298,00 € Voir

Materiel.net 1379,95 € Voir

LDLC.com 1379,95 € Voir

Darty 1379,00 € Voir

N'hésitez pas à consulter notre article dédié aux spécificités de l'iPhone 12 et ses itérations si vous désirez disposer de davantage d'informations avant de craquer.

Côté Samsung, si la demande est parfois moins élevée en période de promotions, les prix restent tout de même très intéressants. Plusieurs références peuvent être trouvées en baisse de prix pendant toute la période des soldes, et même parfois au delà.

SAMSUNG Galaxy S21 128Go Gris Fnac 858,98 € 577,49 € Voir

SFR 799,00 € 699,00 € Voir

Amazon 859,00 € 773,99 € Voir

Darty 859,00 € Voir

Boulanger 859,00 € Voir

Cdiscount 904,86 € Voir

Le Samsung Galaxy S21 embarque notamment un écran Super Amoled de 6,2" avec la puce maison de Samsung, l'Exynos 2100. Son triple capteur photo (grand-angle 12 Mpx, téléobjectif 62 Mpx, ultra grand-angle 12 Mpx) vous aidera parfaitement à réaliser de sublimes clichés, même de nuit. Ce smartphone est notamment compatible avec les réseaux 5G.

Samsung - Galaxy S21 Ultra 5g 128go Noir Fnac 1258,98 € 1011,00 € Voir

Amazon 1259,00 € 1137,00 € Voir

Darty 1149,00 € Voir

Boulanger 1259,00 € 1149,00 € Voir

SFR 1259,00 € 1159,00 € Voir

Cdiscount 1483,80 € Voir

La Samsung Galaxy S21 Ultra dispose d'un écran avec une meilleure résolution que son aîné, mais également plus grand (6,8"). Sa partie photo est également revue avec quatre capteurs au dos de l'appareil (principal 108 Mpx, ultra grand-angle 12 Mpx, téléobjectif 10 Mpx, et téléobjectif périscopique 10 Mpx).

SAMSUNG GALAXY S20 FE "Fan Edition" Bleu AMAZON 659,00 € 499,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Le Samsung Galaxy S20 FE est une édition spéciale du précédent S20 avec quelques améliorations réclamées par la communauté Samsung. Ce téléphone embarque notamment un grand écran 6,5" Full HD+, un triple capteur photo (grand-angle, ultra grand-angle, téléobjectif) et une batterie de 4500 mAh pour vous accompagner durant toute la journée.

Parmi les différents smartphones en promotion pour les soldes d'été chez Xiaomi, on retrouve plusieurs références comme le Mi 10T (et sa version Pro), le Mi 11 Lite ou encore le Redmi Note 9.

XIAOMI Mi 10T 5G 128Go Gris Amazon 358,00 € 314,99 € Voir

Fnac 398,98 € 378,98 € Voir

Boulanger 499,00 € 379,00 € Voir

Cdiscount 399,90 € Voir

Darty 399,00 € Voir

La Redoute 429,00 € Voir

Materiel.net 499,96 € Voir

LDLC.com 499,96 € Voir

Le Mi 10 T est pourvu d'un triple capteur photo de 64 Mpx, un processeur snapdragon 865, et une solide batterie de 5000 mAh capable de supporter la charge rapide. Ce smartphone vous tiendra ainsi aisément pendant une à deux journées entières selon votre utilisation.

XIAOMI Mi 11 Lite 6G 128G Noir Boba Cdiscount 499,99 € 236,99 € Voir

Amazon 299,00 € 259,00 € Voir

Fnac 348,98 € 300,00 € Voir

Darty 349,00 € Voir

Le Xiaomi Mi 11 Lite est, quant à lui, équipé d'un processeur snapdragon 732G, d'un grand écran AMOLED de 6,55", et d'une triple caméra de 64 Mpx pour réaliser de somptueux clichés, même en basse luminosité.

XIAOMI Redmi Note 9 128 Go Gris Cdiscount 143,68 € Voir

Fnac 178,98 € 149,99 € Voir

Amazon 169,00 € 155,00 € Voir

Darty 179,00 € Voir

Le Redmi Note 9 est davantage prévu pour les petits budgets. Il dispose cependant de jolies caractéristiques avec sa batterie 5020 mAh et ses quatre capteurs photo de 48 Mpx. Idéal si vous souhaitez disposer d'un joli smartphone tout en faisant des économies !

Les soldes d'été 2021 se tiennent actuellement du mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021. Ces dernières peuvent cependant varier selon votre région, n'hésitez donc pas à consulter notre article sur le sujet. De nombreuses enseignes participent encore aux soldes cette année, et vous pouvez retrouver de multiples offres chez les revendeurs spécialisés et boutiques en ligne.