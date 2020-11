DIRECT. Procès Daval : l'attitude de Jonathann décriée, la confrontation avec la famille d'Alexia reportée

DAVAL - L'audition de la famille Daval, prévue ce mardi, n'aura lieu que demain. L'attitude de Jonathann Daval a été décriée par sa belle-famille lors du deuxième jour de ce procès hors-norme.

Mort d'Alexia Daval : ce qu'on sait déjà L'essentiel Deuxième jour du procès de Jonathann Daval, cet informaticien de 36 ans jugé pour le meurtre de son épouse Alexia, retrouvée morte en octobre 2017. Durant la matinée, le rapport d'autopsie du médecin-légiste a plongé l'audience dans l'effroi, obligeant la famille de la victime à sortir de la salle des assises du tribunal de Vesoul. Jonathann a régulièrement été aperçu au bord des larmes, recroquevillé sur lui-même et par moments se bouchant même les oreilles. La mère d'Alexia, Isabelle Fouillot, et son beau-frère ont critiqué l'attitude du trentenaire, qui "se cache" selon son ex-belle-mère. "Il n’affronte pas nos regards, il est dans une totale absence d’émotion", a déploré Grégory Gay. Hier, Jonathann Daval a reconnu être le seul responsable de la mort d'Alexia. Le rapport de l'expert a notamment confirmé que cette dernière était bien décédée suite à un étranglement, mettant également en lumière plusieurs coups portés au visage mais pas de violences sexuelles, malgré les allégations des parties civiles.

Ce mardi après-midi devait se tenir la confrontation annoncée tendue entre la famille de la victime, qui doit s'exprimer à la barre, et Jonathann Daval. "Je sais que c'est une journée très importante, c'est le jour où jamais, où je vais pouvoir lui parler. Il va falloir que je lui dise tout ce que j'ai sur le coeur", avait notamment déclaré Isabelle Fouillot, avec qui Jonathann était très proche. La famille d'Alexia attend des explications supplémentaires, qui viendraient supplanter la seule thèse du coup folie. "On attend qu'il craque encore une fois", a également fait savoir Mme Fouillot, qui était parvenue, lors d'une confrontation pendant l'instruction à obtenir des aveux de Jonathann. Cette confrontation a été reportée et n'aura lieu que mercredi.

Suivez les évolutions du procès Daval, dont le verdict est attendu pour vendredi, dans notre direct. En direct Recevoir nos alertes live !

17:08 - L'audition de la famille d'Alexia reportée à demain Comme redoutée, l'audition très attendue de la famille d'Alexia aura lieu demain, indique BFMTV. Ce report était attendu puisque l'audition des experts médicaux a duré plus de temps que prévu ce mardi. 16:47 - Le médecin légiste va dans le sens de Jonathann Daval Alors que les parties civiles défendent la thèse d'un empoisonnement, ce qui permettrait d'étayer le scénario de la préméditation, Jonathann Daval est conforté dans sa version par le médecin légiste, selon qui les analyses de sang de son épouse Alexia sont compatibles avec ses déclarations. Selon l'accusé, la victime n'a pris qu'un somnifère le soir des faits. 16:20 - La famille Daval va-t-elle passer à la barre ce mardi ? Alors que le médecin légiste ayant procédé à l'autopsie du corps d'Alexia est auditionné depuis le début de la matinée, le passage à la barre de la famille d'Alexia et notamment sa mère, Isabelle Fouillot, semble compromis. Après le professeur Tracqui, trois autres experts doivent se présenter devant les jurés avant le témoignage familiale. 15:43 - Les médicaments au coeur des débats L'audition du médecin légiste a porté de longues minutes sur les traitements médicamenteux pris par Alexia Daval, alors que les parties civiles soupçonnent Jonathann d'avoir prémédité son meurtre en empoisonnant Alexia. Pas retenue lors de l'instruction, le même chemin semble être pris lors de ce procès, le légiste n'ayant pas relevé d'incohérence dans son examen. 15:24 - Poursuite de l'audition du médecin légiste L'audition du médecin légiste ayant procédé à l'autopsie du corps d'Alexia Daval se poursuit en ce début d'après-midi. L'expert énumère les différentes prises de médicaments de la victime durant les mois et les années ayant précédé son décès et fait état d'un rendez-vous chez un neurologue de Dijon en mars 2017. "Patiente de tempérament anxieux, décrit des malaises de plusieurs heures, toujours précédés d'un goût métallique dans la bouche, avec propos incohérents et agressivité envers le conjoint", énonce-t-il. 14:26 - Jonathann Daval "se cache" Alors que l'audience ne va pas tarder à reprendre, avec l'audition très attendue de la mère d'Alexia Daval, cette dernière estime que Jonathann "se cache". "Il n’affronte pas nos regards, il est dans une totale absence d’émotion", a ajouté Gregory Gay, le beau frère d'Alexia, à la mi-journée. Isabelle Fouillot a également justifié sa sortie de la salle d'audience, ce matin, lors du rapport d'autopsie par le médecin-légiste. "Ma fille c’est un être humain, pas un bout de viande", a-t-elle déclaré. 12:38 - L'avocat de Jonathann écarte à nouveau le viol Alors que la possibilité d'un viol a de nouveau été évoquée ce mardi matin, lors du compte-rendu du rapport d'autopsie par le médecin-légiste, Randall Schwerdorffer est monté au créneau pour défendre son client. "Il n'existe aucun élément, ce sont les mots de l'expert, permettant d'accréditer la thèse d'un viol, ante ou post mortem", a insisté l'avocat de Jonathann Daval, qui a imploré la cour à se livrer à "des débats plus sereins". 11:33 - "Une particulière violence" Alors qu'il a décrit les coups ayant été portés à Alexia Daval et ayant mené à sa mort, le médecin-légiste a résumé son rapport d'autopsie en évoquant "une particulière violence". Coups portés au visage, plaquage au sol... Le décryptage s'est avéré précis, avec toutefois l'absence de constatation de violences sexuelles, malgré les accusations, hier, de l'avocat des parties civiles. 11:16 - Une lecture du rapport d'autopsie dans la douleur La lecture du rapport d'autopsie a marqué les esprits en ce deuxième jour de procès. D'abord, ce sont les parents d'Alexia Daval, Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, qui se sont levés et ont quitté la salle d'audience, le moment étant probablement insoutenable pour le couple. Puis, c'est Jonathann qui a écouté le médecin-légiste lire son rapport, recroquevillé sur lui-même dans le box des accusés. Le mis en cause s'est ensuite bouché les oreilles lorsque l'expert en est venu à aborder les brûlures constatés sur les parties génitales de son épouse lors de l'examen médico-légiste. 11:01 - L'étranglement, cause de la mort d'Alexia Le médecin-légiste ayant autopsié le corps d'Alexia a été formel lors de son interrogation : l'étranglement constaté est bien la cause du décès de la jeune femme. "C’est davantage la compression des artères carotides qui provoque un arrêt de la circulation cérébrale, avec une perte de connaissance rapide. Il ne faut pas appuyer très longtemps. Quelques secondes, dizaines de secondes suffisent", a analysé le docteur Tracqui.

Jonathann Daval est déjà, depuis de nombreux mois, incarcéré à la maison d'arrêt de Dijon. Le principal suspect du meurtre de sa femme Alexia n'est plus en liberté depuis son interpellation le 29 janvier 2018, trois mois après les faits et pendant lesquels il avait fait passer l'image d'un veuf éploré devant la France entière. Au bout de trente heures de garde à vue, l'informaticien de 34 ans à l'époque avoue avoir tué accidentellement Alexia. Il est alors mis en examen pour "meurtre sur conjoint" et ainsi, le scénario mis en avant par ses avocats et lui-même, selon lequel il aurait donné involontairement la mort à son épouse, n'a pas été retenu. Le fait de donner volontairement la mort à autrui est potentiellement sanctionné d'une peine de prison à perpétuité, selon l'article 221-4 du Code pénal.

La mort d'Alexia Daval a été entourée d'énormément d'interrogations dans les premières semaines ayant suivi la découverte de son corps. La théorie d'une mauvaise rencontre a d'abord été privilégiée, compte tenu du scénario énoncé par Jonathann, selon qui son épouse était partie faire un jogging, ce fameux samedi 28 octobre 2017. Mais peu à peu, les enquêteurs se penche sur le jeune homme, en secret, mettant le doigt sur une personnalité complexe et sur un couple plus problématique qu'en apparence. Ils finissent par interpeller Jonathann, fin janvier 2018, avant que ce dernier ne livre une première partie de ses aveux. Il avoue avoir provoqué la mort d'Alexia, mais involontairement, à la suite d'une dispute lors de laquelle il aurait étranglé la jeune femme. Cette version est conforme aux éléments du dossier, lesquels pointent une mort par asphyxie de la jeune banquière de Gray. A ce moment-là, Jonathann nie, en revanche, avoir mis feu à la dépouille. Quelques mois plus tard, nouveau revirement : l'informaticien trentenaire se dit à nouveau innocent, il accuse alors sa belle-famille d'avoir fomenté un complot familial visant à cacher la mort d'Alexia, qui aurait été occasionné lors du diner du vendredi 27 octobre 2017, lors duquel son épouse serait entrée dans une grande phase de colère, puis tuée par son beau-frère Grégory Gay. Ce nouveau mensonge durera quelques semaines, jusqu'à la confrontation de Jonathann face à sa belle-famille. Devant la mère d'Alexia, Isabelle Fouillot, en larmes et à genoux, il avoue finalement bien être le responsable de la mort d'Alexia, revenant ainsi à sa version initiale. Reste malgré tout la question de la crémation du corps, qu'il n'explique toujours pas aux enquêteurs, laissant la place à l'existence d'une complicité. Ce ne sera qu'en juin 2019, lors de la reconstitution des faits, que Jonathann Daval avouera avoir mis feu à la dépouille d'Alexia, là-même où il avait déposé le corps, dans un bois en bordure de Gray.

