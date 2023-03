La fin du changement d'heure ? Au placard ! Toutes les explications

Pour devenir réelle, la proposition de suppression du changement d'heure doit être adoptée à la fois par le Parlement européen et le Conseil de l'UE (l'instance qui réunit les Etats membres). Le Parlement européen a voté à 410 voix "pour" le 26 mars 2019, versus 192 voix "contre" et 51 abstentions. Le Conseil de l'UE a quant à lui adopté officiellement la directive sur la fin du changement d'heure fin 2020. Une fois les deux instances d'accord, c'est aux Etats membres de déterminer l'heure qu'ils souhaitent garder : d'été ou d'hiver.

Mais pour l'heure, le projet n'est plus une priorité : les perturbations liées à la crise sanitaire du Covid dès 2020, puis à la guerre en Ukraine et à la crise énergétique en 2022, se sont rajoutées à des désaccords entre Etats d'Europe du Sud et du Nord... décalant la fin potentielle du changement d'heure à l'horizon 2024 (au plus tôt).