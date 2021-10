Prix Goncourt 2021 : la liste des finalistes, la date du verdict approche

PRIX GONCOURT 2021 - L'académie Goncourt a dévoilé la liste des quatre finalistes à son prestigieux prix ce mardi 26 octobre.

Ce mardi 26 octobre, l'académie Goncourt a dévoilé le nom des quatre finalistes de l'édition 2021 du prix, avec une petite surprise. Mohamed Mbougar Sarr, avec son roman d'apprentissage entre le Sénégal, la France et l'Argentine, La plus secrète mémoire des hommes (Philippe Rey / Jimsaan), également toujours sur la liste du Renaudot, fait partie de la liste. Cette saison, le romancier sénégalais a battu des records en matière de nominations : Grand Prix de l'Académie française, Renaudot, Femina, Décembre, et maintenant Goncourt se bousculent pour intégrer l'écrivain à leur sélection. A ses côtés, Sorj Chalandon avec Enfant de salaud (Grasset), où l'auteur multiprimé trace le récit de la trajectoire étonnante d'un père pendant la Seconde guerre mondiale, de soldat nazi à patriote résistant. Milwaukee Blues (Sabine Wespieser), de Louis-Philippe Dalembert, est également nominé : l'assassinat de George Floyd l'inspire et y donne naissance à un personnage imaginaire torturé. Christine Angot et son roman Le Voyage dans l'Est (Flammarion), qui traite de l'inceste qu'elle a subi, fait la surprise en venant compléter cette liste. Effectivement, elle vient d'être couronnée du prix Médicis 2021, ce qui semblait réduire ses chances d'accéder à cette position de finaliste au prix Goncourt.

L'académie Goncourt, qui choisira qui succédera à Hervé Le Tellier (lauréat 2020 du prestigieux prix pour L'Anomalie), est présidée par Didier Decoin et se compose d'Eric-Emmanuel Schmitt, de Pascal Bruckner, de Paule Constant, de Patrick Rambaud, de Tahar Ben Jelloun, de Camille Laurens, de Françoise Chandernagor, de Philippe Claudel et de Pierre Assouline. Le prix Goncourt sera proclamé mercredi 3 novembre à 12h45, chez Drouant.

Une polémique récente

Cette nouvelle sélection permet à l'académie de laisser derrière elle la polémique qui l'a agitée dernièrement. Effectivement, Camille Laurens avait, en septembre dernier, fustigé dans le supplément littéraire du Monde La Carte postale (Grasset) d'Anne Berest, qui était en concurrence avec Les Enfants de Cadillac (Gallimard) de François Noudelmann sur la première sélection du Goncourt - François Noudelmann n'étant autre que le compagnon de Camille Laurens. Les deux livres retracent, par ailleurs, une histoire familiale à travers les deux guerres mondiales. Lors de la proclamation de la deuxième liste, l'Académie Goncourt a donc présenté de nouvelles règles, l'une rendant inéligibles à son prix "les ouvrages des conjoints, compagnons ou proches parents des membres du jury, l'autre obligeant à éviter de "chroniquer les ouvrages qui figurent dans la sélection". François Noudelmann avait, dès lors, été mis hors concours. Anne Berest connaît le même sort aujourd'hui, n'étant pas sur la liste des finalistes.