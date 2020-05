Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 22 mai 2020 [EN LIGNE]

RESULTATS EUROMILLIONS – Les résultats de l'Euromillions sont déjà tombés ! Vous ne les avez pas encore consulté ? Voici le tirage de l'Euromillions du vendredi 22 mai qui va peut-être permettre à l'un d'entre vous de démarrer une nouvelle vie.

[Mis à jour le 22 mai 2020 à 23h39] Au vert ou au travail, en ce vendredi du pont de l'Ascension, vous n'avez pas manqué de valider votre grille pour participer au tirage de l'Euromillions. Et pour cause, les 27 millions promis à tout joueur trouvant les bons résultats de l'Euromillions avaient de quoi faire rêver ! Alors, chez votre buraliste, sur votre ordinateur, ou sur votre téléphone portable, vous avez rempli votre grille d'Euromillions, avec de grands projets en tête. Vos numéros vous ont-ils porté chance ? Voici tous les résultats de l'Euromillions du vendredi 22 mai.

Le tirage de l'Euromillions du 22 mai 2020 :

code My Million : ND 876 1904 (Nouvelle-Aquitaine)

3 - 18 - 22 - 27 - 32 et les numéros étoile : 2 - 7

27 millions d'euros ! C'est la coquette somme que vous proposait de remporter le tirage de l'Euromillions du vendredi 22 mai pour célébrer les premiers pas du déconfinement. Une somme colossale encore une fois, que tout joueur à avoir trouvé les bons résultats de l'Euromillions pouvait remporter. Si vous n'êtes pas l'heureux gagnant, rappelez-vous que vous pouvez toujours retenter votre chance au prochain tirage de l'Euromillions. Pour remplir votre grille Euromillions – My Million, vous devrez cocher 5 numéros sélectionnés sur une grille de 50 numéros et 2 numéros étoiles sur une grille de 12 numéros. N'attendez plus et tentez votre chance avant les résultats du tirage dévoilés dès 21h45 ce soir.

Les joueurs qui veulent remplir une grille pour le tirage de l'Euromillions ont jusqu'à 20h15 (heure de la métropole) pour valider leurs numéros chez un détaillant FDJ pour le tirage de l'Euromillions de ce vendredi 22 mai 2020. Depuis le 1er février 2020, le montant maximal des gains mis en jeu est passé de 190 à 250 millions d'euros. A chaque tirage, si aucun vainqueur n'est identifié, les gains progressent par paliers de dix millions d'euros. N'oubliez pas que les tirages de l'Euromillions vous permettent également de jouer avec le Pack MultiChances. Objectif : multiplier vos chances de remporter des gains !