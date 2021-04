Derek Chauvin : déclaré coupable, quels verdict et peine ?

Ce mardi dans la soirée, le policier Derek Chauvin a été reconnu coupable du meurtre de George Floyd, provoquant une véritable explosion de joie un peu partout aux Etats-Unis.

Quasiment un an après la mort de George Floyd, le procès de Derek Chauvin a pris fin ce 20 avril sous une explosion de joie de la part de la foule présente après que l'ex-policier ait été reconnu coupable de meurtre. Les 12 jurés ont délibéré à huis clos pendant 10 heures et demi sur deux jours dans le tribunal de Minneapolis, dans un procès très attendu après ce meurtre qui avait exacerbé les tensions raciales dans le pays et dans le monde entier avec notamment le mouvement "Black Lives Matter". Egalement accusé d'homicide involontaire et violences volontaires, l'homme a été reconnu coupable de ces deux autres chefs d'accusation. Pour l'heure, la peine encourue par le policier n'est pas connue et le sera seulement dans huit semaines. Derek Chauvin a tout de même été incarcéré quelques minutes après le verdict provoquant des scènes de liesse devant le tribunal et partout aux Etats-Unis.

GUILTY ON ALL COUNTS: Watch as Judge Peter Cahill reads the verdict in the #DerekChauvinTrial. | Latest story: https://t.co/1UiebJFAeY pic.twitter.com/JtulffjQdY — WCCO - CBS Minnesota (@WCCO) April 20, 2021

"Coupable! Une justice obtenue dans la douleur a finalement été accordée à la famille de George Floyd. Ce verdict est un tournant dans l'Histoire", a réagi l'avocat de la famille de George Floyd Ben Crump à l'annonce du verdict. Rodney Floyd, l'un des frères de George Floyd a fait part de son émotion et sait que ce procès est un acte fondateur expliquant "qu'aucune famille dans l'Histoire ne soit auparavant arrivée aussi loin." L'annonce du verdict a provoqué de nombreuses réactions dont celle du président Joe Biden qui explique que cette condamnation ne "ramènera pas George" mais que ce procès signifie un "changement significatif".

Après avoir été reconnu coupable des trois chefs d'accusation, "meurtre, homicide involontaire et violences volontaires", l'ancien policier de 45 attend désormais de connaitre la peine encourue. Dévoilée dans huit semaines, cette dernière pourrait être de 30 ans de prison même si sur le papier, Derek Chauvin n'a pas eu de condamnation dans ses antécédents et qu'il a été condamné pour la version "non intentionnelle" du meurtre au 2nd degré.

Si une grande partie des Etats-Unis a fait part de son émotion et de sa joie après le verdict du procès, la famille de George Floyd sait que ce procès marque un tournant aux USA et n'a pas caché son émotion et son explosion de joie après l'annonce du verdict.

George Floyds family reacts as the verdict is read. pic.twitter.com/bSNQ0gorap — Tyler Thrasher (@TylerJThrasher) April 20, 2021

Enfermé à l'isolement dans l'aile de la prison de Saint-Paul, dans le Minnesota, réservée aux "détenus médiatiques", l'homme de 44 ans ferait aujourd'hui l'objet d'une surveillance continue, avec des contrôles tous les quarts d'heure. Devenu le visage coupable de la mort de George Floyd, Derek Chauvin avait rejoint les rangs de la police de Minneapolis il y a 19 ans, en 2001. Et s'il apparaît désormais clair que l'affaire Floyd est loin d'être le premier incident dans lequel est impliqué cet officier, sa carrière dans la police avait semble-t-il plutôt bien commencé.

Comme le rapporte BuzzFeed, le policier aujourd'hui déchu a par le passé été décoré. Il avait ainsi, selon le média, reçu la médaille de bravoure du ministère à la suite d'un échange de tirs avec un homme armé. Mais d'après le département de police, dont LCI se fait notamment l'écho, Derek Chauvin a depuis également fait l'objet de 18 plaintes en interne. Plaintes pour lesquelles on a cependant pour l'heure aucun détail.

Impliqué dans trois fusillades

Derek Chauvin serait également impliqué dans au moins trois fusillades. Ainsi, en 2006, il figurait parmi les six agents liés à la mort d'un homme de 42 ans, rapporte Le Parisien. D'après les agents, l'individu aurait été abattu après avoir tiré au fusil de chasse sur eux. De même, selon le Star Tribune, Derek Chauvin a aussi blessé, après avoir lui avoir tiré dessus, un individu non armé en 2008, à l'occasion d'un appel pour violences domestiques. Enfin, Derek Chauvin était également l'un des cinq officiers qui avaient été mis en congé forcé durant trois jours, selon The Daily Beast, après la mort d'un jeune homme de 23 ans, lors d'une opération policière en 2011.

Lettre d'avertissement dans le pire des cas, ou absence totale de sanctions, Derek Chauvin s'en était jusqu'ici plutôt bien sorti. Néanmoins, contrairement ce qui a pu être écrit sur lui sur les réseaux sociaux, Derek Chauvin ne serait pas un pro-Trump. Le cliché ayant permis d'appuyer un temps cette hypothèse présentait en réalité, selon USA Today, non pas Derek Chauvin, mais Mike Gallagher, le président d'un syndicat de police.

Derek Chauvin connaissait-il sa victime ? C'est la question qui avait fait coulé beaucoup d'encre. Et pour cause : la patronne d'un bar restaurant a assuré à la chaîne de télévision locale KSTP que George Floyd et Derek Chauvin ont été collègues de travail par le passé. "Ils travaillaient ensemble en même temps. C'est juste que Chauvin a travaillé à l'extérieur et que les gardes de sécurité [parmi lesquels George Floyd ndlr.] étaient à l'intérieur."

Et ce n'est pas la seule source à affirmer de tels propos à des médias américains. Andrea Jenkins, vice-présidente du conseil municipal de Minneapolis, a également assuré que les deux hommes avaient été collègues "très longtemps". À la chaîne MSNBC, celle qui est également artiste et activiste transgenre a affirmé qu'ils étaient "tous les deux des agents de sécurité de ce restaurant". L'établissement en question serait le El Nuevo Rodeo, situé dans le centre de Minneapolis.