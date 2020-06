Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 5 juin 2020 [EN LIGNE]

RESULTATS EUROMILLIONS - Le tirage de l'Euromillions du vendredi 5 juin 2020 met en jeu 28 millions d'euros. Un joueur trouvera-t-il le résultat de la combinaison gagnante ? Découvrez dès 21h le code My Million et dès 21h45 les résultats complets du tirage de ce jour.

[Mis à jour le 5 juin 2020 à 21h15] Ce vendredi 5 juin 2020, la somme de 28 millions d'euros était en jeu au tirage de l'Euromillions par la Française des jeux. Aucun joueur n'ayant trouvé le résultat du dernier tirage de l'Euromillions, la cagnotte augmente de 11 millions d'euros par rapport à mardi. Si l'on est loin du plafond et la somme astronomique de 200 millions d'euros pour un tirage de l'Euromillions, les joueurs de toute l'Europe se précipiteront tout de même sur les résultats du tirage de l'Euromilions de ce vendredi 5 juin 2020 pour tenter de décrocher le jackpot. Retrouvez ci-dessous les résultats du tirage :

Le tirage de l'Euromillions du 5 juin 2020 :

5 - 11 - 17 - 24 - 37 et les numéros étoile 3 et 6

Le My Million : OK 201 3475

Pour ce faire, il suffit de valider avant 20h30 une grille avec les cinq bons numéros entre 1 et 50 ainsi que les deux numéros étoiles entre 1 et 12. Si vous n'avez pas la chance de devenir multimillionnaire ce vendredi 5 juin 2020, vous avez toujours une chance de devenir "simplement" millionnaire. Car si le tirage de l'Euromillions s'étend à plusieurs pays européens, le MyMillion promet à un joueur français 1 million d'euros à chaque tirage, peu importe les résultats. Un code, situé sur chaque grille, est tiré au sort et le résultat sera également disponible sur cette page !

Les tirages de l'Euromillions vous permettent également de jouer avec le Pack MultiChance qui vous permet de multiplier vos grilles et donc, vos chances de gagner des gains. Deux forfaits sont en vente. Le premier pack comprend 660 grilles simples et 660 codes My Million. La deuxième option propose 1 260 grilles simples et 1 260 codes My Million. Tentez votre chance lors du prochain tirage qui aura lieu mardi 9 juin 2020. Pour participer à ce tirage de l'Euromillions, il faut remplir une grille Euromillions – My Millions en cochant 7 numéros : 5 numéros sélectionnés sur une grille de 50 numéros et 2 numéros étoiles sur une grille de 12 numéros.

En 2004, à l'initiative de la Française des Jeux, les loteries française, espagnole et britannique s'associent pour créer l'Euro Millions. Elle devient ainsi la première loterie transnationale proposée dans neuf pays européens. L'alliance de plusieurs pays permet d'augmenter les gains : les jackpots du Loto sont décuplés pour les joueurs de l'Euromillions. Le record du pactole raflé par un joueur est actuellement de 190 000 000 d'euros : cette somme astronomique a été remportée par un participant britannique en octobre 2019. Pour rappel, depuis le 1er février 2020, des changements ont été apportés à la célèbre loterie européenne, notamment le plafond du jackpot maximal. Celui-ci est passé de 190 à 200 millions d'euros.