Incendie dans le 14e arrondissement de Paris : des images impressionnantes

Ce jeudi 11 juin, un immeuble situé boulevard Brune, dans le 14e arrondissement de Paris, a pris feu. Une dizaine de personnes, blessées, ont été prises en charge par les pompiers.

Un violent incendie s'est déclaré ce jeudi matin, dans le centre de Paris, dans le 14e arrondissement. Le feu a touché les 6 étages les plus hauts d'un immeuble de 8 étages, sur lequel des travaux de toiture avaient lieu, rue Brune. Le sinistre a débuté aux alentours de 7h45, une centaine de pompiers se sont mobilisés et sont intervenus très rapidement ; ils sont parvenus à maîtriser les flammes en déployant échelles et lances à incendie. Les secours ont pris en charge une dizaine de personnes, touchées par les fumées de l'incendie. Une vingtaine de personnes ont été évacuées.

Intervention en cours : Violent incendie boulevard Brune dans le XIVe arrondissement de Paris. Évitez le secteur. pic.twitter.com/MKa1rZDfE7 — @PompiersParis (@PompiersParis) June 11, 2020