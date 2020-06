Manifestation pour Adama Traoré : un défilé à haut risque ce samedi 13 juin à Paris

Un appel à manifester partout en France ce samedi 13 juin a été lancé par le collectif "La vérité pour Adama". Il s'agit une nouvelle fois de réclamer justice pour Adama Traoré, ce jeune homme décédé en 2016 suite à son interpellation.

Gilets jaunes et débordements L'essentiel Une manifestation a été programmée ce samedi 13 juin 2020, à Paris, pour réclamer justice pour Adama Traoré, ce jeune homme de 24 ans décédé après son interpellation en juillet 2016, à Beaumont-sur-Oise (Val-d'Oise). Plus globalement, rendez-vous a été donné pour des rassemblements anti-racistes et contre les violences policières, dans le sillage du mouvement initié aux Etats-Unis après la mort de George Floyd, Afro-américain de 46 ans, lors de son interpellation par le policier blanc Derek Chauvin, le 25 mai 2020 à Minneapolis. A Paris, les manifestants réclament à nouveau de la justice la mise en cause des gendarmes ayant participé à l'interpellation d'Adama Traoré il y a maintenant près de 4 ans. Suivez ci-dessous les dernières informations sur ce défilé à hauts risques. En direct Recevoir nos alertes live !

13:20 - Quel parcours pour la manifestation ? La manifestation lancée par le comité de soutien à la famille d’Adama Traoré débutera à 14h30 sur la place de la République à Paris. Le défilé se dirigera ensuite vers la place de l’Opéra, en passant par le boulevard Saint-Martin puis le boulevard des Italiens. 13:01 - 10 000 à 20 000 personnes sont attendues à la manifestation, selon la police Selon les informations du Parisien, les forces de l’ordre s’attendraient à voir défiler entre "10 000 et 20 000 personnes". La dernière manifestation contre le racisme et les violences policières avaient rassemblé 20 000 personnes, mardi 2 juin.

Adama Traoré est décédé le 19 juillet 2016, dans la caserne de Persan, près de deux heures après son arrestation dans sa ville de Beaumont-sur-Oise (Val-d'Oise), au terme d'une course-poursuite et après avoir échappé à une première interpellation un jour de canicule. Alors que la responsabilité des autorités était jusqu'à présent écartée, une nouvelle expertise, réalisée à la demande de la famille d'Adama Traoré, a mis en cause il y a une dizaine de jours les gendarmes dans la mort du jeune homme. Ce rapport médical a été dévoilé quelques jours après une ultime expertise ordonnée par les juges d'instruction en charge de cette affaire sensible et qui mettait hors de cause les forces de l'ordre. Depuis, aux expertises judiciaires qui écartent la responsabilité des gendarmes répondent celles, commandées par la famille, qui balayent leurs conclusions. La dernière expertise ordonnée par les magistrats écartait la responsabilité des forces de l'ordre en attribuant la mort à un "oedème cardiogénique" lié à l'état de santé d'Adama Traoré.

Jusque-là, il a été conclu que la mort d'Adama Traoré n'était pas liée à une "asphyxie positionnelle", ce qui aurait pu ouvrir la porte à la responsabilité des forces de l'ordre dans le décès. Le collectif "La vérité pour Adama", à l'initiative des appels à manifester, n'a pas renoncé à ce que sa version de l'histoire soit entendue et c'est en ce sens que des appels à manifester sont lancés. "La famille d'Adama Traoré rappelle qu'elle attend des avancées judiciaires, et non des invitations à la discussion qui n'auraient aucune finalité procédurale", tweetait le comité en début de semaine, annonçant que le rassemblement de la capitale se ferait "au départ de la Place de la République à 14h30" en direction d'Opéra.

L'appel à manifester à Paris pour Adama Traoré a donné rendez-vous sur la Place de la République à 14h30 pour rejoindre l’Opéra. Une manifestation avait déjà eu lieu le 2 juin dernier, devant le tribunal judiciaire de Paris. 80 000 personnes selon les organisateurs, 20 000 selon la police, s'étaient rendues sur place. Le comité "La vérité pour Adama" a également appelé "toutes les villes de France à venir manifester [...] pour exiger vérité et justice pour Adama et toutes les victimes de la police ou de la gendarmerie". "Nous avons obtenu des avancées importantes pour obtenir la vérité et la justice. La mobilisation est la seule voie, aujourd'hui le monde entier traverse une révolution mondiale", était-il écrit sur l'événement Facebook, en référence aux événements similaires qui ont lieu en ce moment aux Etats-Unis et dans le monde, provoqués par l'affaire George Floyd, un Afro-Américain décédé lors de son interpellation le 25 mai 2020.

Selon les informations du Parisien en fin de semaine, l'événement de ce samedi devait rassembler entre "10 000 à 20 000 personnes", le quotidien de la capitale ayant consulté une note du renseignement de la préfecture de police de Paris qui mettait en garde contre des "risques d'incidents le long du parcours ainsi qu'à la dispersion ", notamment en raison de la " participation de militants à la mouvance contestataire radicale (100 à 200 personnes), de Gilets jaunes (300 à 600 personnes, dont 100 à 200 ultras jaunes) et de jeunes issus de quartiers sensibles de la région parisienne". Face à ces inquiétudes, le préfet de police de Paris Didier Lallement a interdit l'ouverture ce samedi après-midi des "commerces, débits de boissons et restaurants situés de la place de la République à celle de l'Opéra et dans certaines rues adjacentes". La préfecture a également demandé à la mairie de Paris de sécuriser les chantiers publics situés sur le parcours de la manifestation.