Violences à Dijon : encore des tensions, des images violentes

DIJON. La soirée de lundi a de nouveau été marquée par des violences à Dijon, où quatre personnes ont été interpellées. Les infos et les images.

Pour le quatrième soir d'affilée, Dijon a été le théâtre de violences dans le quartier sensible des Grésilles. Cette fois, il s'agit du fait d'hommes regroupés, armés et cagoulés venus défendre leur quartier, ciblé par des membres de la communauté tchétchène. Cela intervient après trois nuits marquées par des incursions de ces derniers, venus venger l'un des leurs, en l'occurrence un adolescent de 16 ans qui aurait été agressé par des habitants du quartier. Ce lundi soir, pas d'affrontement donc, mais des regroupements, des tirs en l'air, des poubelles et des véhicules incendiés, comme l'ont fait savoir des sources policières à l'AFP. Faits graves, des journalistes de France 3 Bourgogne ont été pris à partie, leur voiture ayant été caillassée, et un automobiliste a été "agressé et son véhicule projeté contre une barricade enflammée", a précisé la préfecture.

Un important dispositif policier a été mis en place pour faire cesser ces violences : une soixantaine de gendarmes mobiles, une quarantaine de CRS et des renforts de la brigade anticriminalité (BAC), ainsi que du Raid, dont l'intervention a duré jusqu'à 22 heures et s'est terminée par l'interpellation de quatre individus. "Nous n'avons identifié aucune présence extérieure, ce sont des personnes originaires de Dijon ", a assuré Bernard Schmeltz au sujet des personnes rassemblées lundi soir, confirmant ainsi qu'il s'agissait bien d'une opération de défense sauvage du quartier et non d'affrontements comme les soirs précédents.

Un homme grièvement blessé par balle

Ce mardi, le secrétaire d'Etat à l'Intérieur Laurent Nunez est sur place, après que son ministère a jugé "inadmissibles" les " violents troubles à l'ordre public et les actes d'intimidation" constatés depuis vendredi, ayant abouti aux blessures de six personnes, dont un gérant de pizzeria grièvement blessé par balle. "Une réponse ferme" a été promise par Beauvau, alors qu'une enquête a été ouverte, notamment "pour tentative de meurtre en bande organisée, dégradations, incitation à la violence", en cosaisine entre la police judiciaire et la sécurité publique, comme l'a indiqué le procureur de la République de Dijon, Eric Mathais.

#Dijon : de nouvelles violences ont éclaté ce lundi soir. Des dizaines d'individus, dont certains armés de Kalachnikov, sont rassemblés dans le quartier des Grésilles (Le Bien public). pic.twitter.com/zU4TZVTrWH — Infos Françaises (@InfosFrancaises) June 15, 2020

Une équipe de @F3Bourgogne attaquée ce soir dans le quartier des #grésilles à #Dijon.

Je condamne cette violente agression et adresse tout mon soutien à nos 3 journalistes qui en ont été victimes dans lexercice de leur métier!

Je porte plainte dés ce soir au nom de @Francetele pic.twitter.com/wtuPVoJSq5 — Samuel Peltier (@SamuelPeltier) June 15, 2020