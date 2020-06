Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 20 juin 2020, 7 millions d'euros en jeu

RESULTATS LOTO - Allez-vous tenter votre chance pour remporter les 7 millions d'euros mis en jeu lors du tirage du Loto du samedi 20 juin 2020 ? Il vous reste quelques heures avant de découvrir les résultats sur cette page.

Samedi c'est Loto. Ce samedi 20 juin, le tirage du Loto met en jeu la somme de 7 millions d'euros. Comme tous les mardis, jeudis et samedis, six chiffres vont être tirés au sort en début de soirée, cinq chiffres parmi 49 et un numéro chance, jusqu'à 10. Il faut donc avoir trouvé la bonne combinaison pour remporter le jackpot. Avec l'option second tirage, vous pouvez également remporter 100 000 euros. Il s'agit d'un deuxième tirage qui a lieu juste après celui du Loto habituel et qui tire au sort cinq nouvelles boules avec cinq numéros. Deux bons numéros permettent de remporter trois euros et les cinq bons numéros vous font gagner 100 000 euros. Pour connaître les résultats, rendez-vous sur cette page en début de soirée.

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Chaque soir de Loto, le tirage est diffusé sur TF1. Si certains joueurs suivent assidûment les résultats et les boules qui sortent une à une tranquillement dans leur canapé, d'autres apprennent qu'ils ont gagné le jackpot dans des circonstances étonnantes. C'est le cas pour certains gagnants, comme le raconte la FDJ sur son site. Ainsi, une gagnante fêtait son anniversaire quand elle a appris qu'elle avait gagné 50 000 euros avec jeux à gratter. Un homme a quant à lui découvert qu'il avait gagné 32 millions d'euros à l'Euromillions en pleine nuit, à 2 heures du matin. Il a donc vérifié les résultats sur son téléphone et c'était une très bonne surprise, même s'il ne s'est pas tout de suite rendormi.