Résultat de l'Euromillion (FDJ) : le tirage du mardi 23 juin 2020 en direct

RESULTATS EUROMILLIONS - Il ne vous reste plus que quelques minutes pour participer au tirage de l'Euromillions du mardi 23 juin 2020. 38 millions d'euros sont en jeu.

[Mis à jour le 23 juin 2020 à 19h06] 38 millions d'euros ou de quoi changer votre vie du tout au tout. Celle de millionnaire vous tente ? Le tirage de l'Euromillions du mardi 23 juin 2020 fait miroiter l'incroyable jackpot de 38 millions d'euros. Les résultats sont à découvrir dès le début de la soirée. Il ne vous reste donc plus que quelques heures pour tenter votre chance. Rendez-vous sur le site de la FDJ pour remplir une grille. Parmi 50 numéros, vous pourrez ainsi choisir vos 5 numéros préférés. Il est également possible de jouer dans votre bureau de tabac.

Que feriez-vous avec autant d'argent ? Est-ce que vous garderiez votre travail ? Est-ce que vous partiriez en vacances toute l'année ? Chaque gagnant de l'Euromillions a sa propre vision de la vie parfaite de millionnaire. Le 15 mai dernier, un joueur a remporté la somme de 72,9 millions d'euros, soit le plus gros jackpot gagné en ligne dans notre pays, raconte La Provence. Le chanceux travaillait dans un cabinet comptable et a décidé d'arrêter. " Maintenant j'ai l'opportunité de me faire la vie qui va me plaire ", a-t-il déclaré, selon les propos rapporté par la FDJ à l'AFP.

Une autre gagnante n'a pas, quant à elle, changé ses habitudes : " Je fais toujours les mêmes choses. Je fais les soldes, je mange toujours des coquillettes avec du jambon mouliné ", explique ainsi Véronique. En 2008, son mari et elle ont remporté 15 millions d'euros au tirage de l'Euromillions. Quelques années plus tard, le couple très chanceux a tenté sa change une deuxième fois, toujours avec la même technique, un tableau Excel avec des probabilités, et a remporté 20 000 euros, explique Véronique dans un entretien avec l'émission Sept à huit de TF1.