"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 29 juin 2020 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO – Les numéros gagnants du tirage du Loto du lundi 29 juin ont enfin été dévoilés ! Les bons résultats du Loto sont-ils sur votre grille ?

[Mis à jour le 29 juin 2020 à 21h38] Ce lundi 29 juin, le tirage du Loto avait encore de quoi faire rêver. Quatre millions d'euros mis en jeu, c'était bien plus qu'il n'en fallait pour vous pousser à tenter votre chance en validant votre grille de Loto chez votre buraliste, sur Internet ou depuis votre mobile, des rêves plein la tête. Le destin est-il de votre côté ? Allez-vous pouvoir concrétiser tous vos projets ? Le suspens prend fin ! Munissez-vous de votre grille et découvrez sans plus attendre tous les résultats du Loto du lundi 29 juin.

Le tirage du Loto du 29 juin 2020 :

21-29-20-47-46 et le numéro Chance : 7

Option 2nd tirage : 14-41-18-29-19

Joker+ ® 8 145 546

8 145 546 10 codes gagnants à 20 000 € : A 7121 4586 - B 9640 7922 - G 3786 3242 - I 3159 8379 - J 5171 7513 - L 9970 8730 - N 9917 9704 - Q 4527 1176 - S 3116 4703 - S 3283 9017

En ce début de semaine, synonyme de retour au bureau si vous n'êtes plus en télétravail, vous aviez bien besoin d'une bonne dose de motivation. Le tirage du Loto du lundi 29 juin a d'ailleurs été ce petit coup de pouce qui fait du bien au moral ! En trouvant les bons résultats du Loto, vous aviez la possibilité de décrocher la somme de quatre millions d'euros, avec à la clef, la promesse d'une nouvelle vie.