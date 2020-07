"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 1er juillet 2020, 5 millions d'euros en jeu"

RESULTATS LOTO - Combien de millions d'euros y a-t-il en jeu ce mercredi 1er juillet 2020 ? Jusqu'à quelle heure peut-on participer à ce nouveau tirage du Loto ? Ou encore quand connaîtra-t-on les résultats ? Retrouvez toutes les réponses à vos questions dans notre article.

Le résultat du Loto ne sera connu qu'aux alentours de 21 heures. Il sera bien entendu dévoilé dans la foulée dans cet article. Mais en attendant de savoir si vous êtes devenu millionnaire ou si vous devez retenter votre chance lors d'un prochain tirage du Loto, l'heure est venue de faire un petit point sur ce jeu de hasard. Car le fait est bien là, quelle que soit la somme faramineuse qui soit promise aux joueurs du jour, seul un très très grand chanceux peut empocher le jackpot. Avant de vous jeter à l'eau, le mieux est donc de sonder votre propre karma. Avez-vous plutôt de la chance ou de la poisse ces derniers temps ?

Quoi qu'il en soit, si vous finissez par vous lancer dans l'aventure, sachez qu'il vous en coûtera minimum 2,20 euros. Avec ce prix, vous pourrez acheter une seule combinaison, c'est-à-dire cocher cinq chiffres et un N°Chance. Si vous êtes prêt à mettre plus, il vous sera possible de cocher davantage de cases sur votre grille. Attention néanmoins, les prix grimpent vite. Un seul chiffre en plus et votre grille passe de 2,20 euros à 13,20 euros… Mieux vaut être sûr de soit donc. En revanche, un N°Chance supplémentaire vous reviendra moins cher. Avec cinq chiffres cochés et deux N°Chance, la grille se vend 4,40 euros.