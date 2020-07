"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 6 juillet 2020 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO - 3 millions d'euros sont en jeu lors du tirage du Loto du lundi 6 juillet 2020. Avez-vous trouvé les bons numéros ? Il est temps de découvrir les résultats.

[Mis à jour le 6 juillet 2020 à 20h51] Lundi 6 juillet 2020 ouvre la première semaine des grandes vacances d'été. Peut-être que vous travaillez encore et que vous n'avez pas la chance de partir vous reposer au soleil, à la montagne ou à la campagne. Mais le tirage du Loto pourrait changer la perspective de votre été. En effet, la Française des jeux offre au gagnant du Loto le jackpot de 3 millions d'euros. Découvrez dès maintenant les résultats :

Le tirage du Loto du samedi 20 juin 2020 :

2 - 11 - 42 - 30 - 35 et le N° Chance : 6 (pas de gagnant)

Résultats option 2nd tirage : 2 - 1 - 19 - 5 - 39

10 codes gagnants à 20 000€ : B 6305 7021 - C 3582 7628 - H 1219 6384 - H 1287 2183 - H 8935 9706 - N 4150 9602 - Q 4334 0001 - S 9440 2110 - T 0217 6435 - U 1877 9456

Avec une grille de Loto, tous les rêves les plus fous deviennent possible. Pour tenter votre chance au prochain tirage rien de plus simple, munissez vous de votre bonne étoile, de la combinaison qui vous paraît gagnant et remplissez votre bulletin, en cochant cinq numéros entre 1 et 49, ainsi qu'un numéro Chance entre 1 et 10. Maintenant que vous connaissez ou maîtrisez les règles du Loto sur le bout des doigts, n'oubliez pas de valider votre grille avant 20h15. Sans quoi, vos chances de trouver les bons résultats du Loto s'envoleront ! Rendez-vous ensuite sur notre page à partir de 20h30 pour découvrir les numéros gagnants du tirage du Loto.

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Et n'oubliez pas : les règles du Loto ont changé. Vous pouvez voir vos chances augmenter avec la nouvelle option du tirage du Loto. La Française des jeux promet ainsi "deux fois plus de chances de gagner avec l'option 2nd tirage", en payant 80 centimes d'euros de plus de la grille classique à 2,20 €. En plus de la combinaison classique de cinq chiffres et d'un N°Chance, une autre combinaison est délivrée. Composé de seulement cinq chiffres, ce nouveau tirage permet de remporter un jackpot de 100 000 €, à partager entre les gagnants du premier rang. Le tout premier second tirage optionnel, délivré le lundi 4 novembre, avait ainsi permis à deux joueurs de gagner 50 000 € chacun.