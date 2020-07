"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 10 juillet 2020, 17 millions d'euros en jeu"

RESULTATS EUROMILLIONS – Ce vendredi 10 juillet, le tirage de l'Euromillions met en jeu une cagnotte de 17 millions d'euros. Faites-vous confiance à votre bonne étoile pour trouver les bons résultats de l'Euromillions ?

En cette fin de semaine, avec les températures qui grimpent, difficile de se concentrer sur son travail. D'autant plus que la cagnotte de 17 millions d'euros mise en jeu par le tirage de l'Euromillions du vendredi 10 juillet a de quoi vous faire rêver à des vacances très luxueuses. En trouvant les bons résultats de l'Euromillions, vous pourriez profiter de la réouverture prochaine des frontières européennes pour louer une superbe villa avec piscine en Andalousie ou en Grèce. Et tout pourrait commencer avec une simple grille d'Euromillions.

Pour cela, rendez-vous chez votre buraliste, sur le site ou l'application mobile de la Française des jeux pour acheter votre grille d'Euromillions. Après avoir coché cinq numéros entre 1 et 50, il ne vous reste plus qu'à cocher deux étoiles entre 1 et 12, et à vous en remettre au destin ! À noter, même sans trouver les bons résultats de l'Euromillions, vous avez tout de même une chance de devenir millionnaire grâce au code My Million dévoilé à chaque tirage de l'Euromillions. Rendez-vous enfin sur notre page à partir de 21 heures pour savoir si une nouvelle vie va s'offrir à vous !