Accident à Laon : ce qu'a reconnu le chauffeur de camion

ACCIDENT DE VOITURES. Le chauffeur du poids lourd, impliqué dans l'accident mortel de la RN2 près de Laon, a indiqué aux enquêteurs avoir perdu le contrôle du camion en ramassant son chargeur de téléphone. Le point sur le drame.

Selon FranceInfo, le chauffeur du poids lourd impliqué dans l'accident de la RN2, près de Laon, a expliqué aux enquêteurs lors de sa garde à vue avoir perdu le contrôle du véhicule en ramassant un câble d'alimentation de téléphone. Cet accident est à l'origine du décès de quatre enfants de 9 à 13 ans. La conductrice, mère d'un des enfants et tante des trois autres, est en urgence absolue, mais son pronostic vital n'est pas engagé.

La collision a eu lieu vers 15h sur la RN2, près de Laon (Aisne). L'accident a "impliqué un poids lourd de type camion-benne, deux fourgonnettes et deux véhicules de tourisme. (...) La voiture, en quittant la chaussée, a pris feu", a fait savoir le service d'incendie et de secours (SDIS) de l'Aisne. Selon les premiers éléments, la Toyota — véhicule dans lequel circulaient les quatre enfants — a été percutée par le poids lourd en sens inverse et par la voiture qui la précédait. Les enfants à bord, piégés par les flammes, sont décédés. BFMTV a rapporté que la conductrice, originaire de la région parisienne, circulait avec son fils de 11 ans et les trois enfants de sa soeur. Dans un état d'urgence absolue, la mère a été conduite à l'hôpital d'Amiens par hélicoptère, son pronostic vital ne serait pas engagé. Les secours sont également intervenus auprès d'un blessé léger à bord de l'un des autres véhicules. "Les autres personnes, durement choquées psychologiquement, sont prises en charge par les services du centre hospitalier de Laon", ont indiqué les pompiers.

Le chauffeur du poids lourd, de type camion-benne, a été placé en garde à vue mardi. Depuis, l'individu a avoué aux enquêteurs avoir perdu le contrôle du véhicule en ramassant son chargeur de téléphone. Selon FranceInfo, l'objet placé entre ses jambes le gênait. Après l'avoir ramassé, le chauffeur a constaté qu'il risquait d'entrer en collision avec le véhicule qui le devançait. Essayant de l'éviter, le routier a fait un écart et a percuté la Toyota en sens inverse. Le parquet a indiqué que les premiers résultats des tests d'alcoolémie et de stupéfiants se sont révélés négatifs.

Le casier du conducteur "porte trace de deux condamnations prononcées, il y a plus de 10 ans des chefs de conduite en état alcoolique", a précisé le parquet. Il "est par ailleurs impliqué dans un délit de fuite commis à Soissons un peu plus tôt [mardi] après un accident matériel sans lien avec l'accident mortel."

Sur BFMTv, le maire de Laon, Eric Delhaye, a déclaré que la route "est connue comme étant assez accidentogène. C'est un tronçon où il y a un trafic très important notamment de poids lourds avec des zones de dépassement où on passe à trois voies et des moments où ça se rétrécit à deux voies. Et il y a souvent des véhicules qui vont trop vite lors des dépassements et ils se retrouvent surpris lorsqu'ils arrivent à des ralentissements avant les ronds-points." Toutefois, le ministre des transports, Jean-Baptiste Djebbari, a fait savoir que l'état de la route n'est pas en cause dans ce drame.

Gontran Hersoy, patron du chauffeur routier, a estimé sur FranceBleu que la RN2 "n'est plus appropriée aujourd'hui aux conditions de circulation qui ont augmenté." Sur cette route, "il y a plusieurs voies, après vous avez une voie, après vous êtes à 70 km/h, après à 80, après vous êtes à 110. C'est une route accordéon qui va de Paris jusqu'à Maubeuge", a-t-il développé.